Раскрыта грандиозная схема обмана Apple. Новейшие iPhone собираются на чипах с «древним» техпроцессом

Процессор А16 для iPhone 14 Pro и Pro Max оказался 5-нанометровым, а не 4-нанометровым, как заявляла Apple. Чем меньше техпроцесс, тем выше производительность чипа при одновременном снижении его тепловыделения и энергопотребления. Apple обманула весь мир – спустя почти два года с момента появления первого в истории настоящего 4-нанометрового чипа (его создала MediaTek) у нее так и не появился свой подобный процессор. Едва ли это понравится пользователям, которых почти год водили за нос.

Когда разница в 1 нм – это очень много

Компанию Apple уличили в победе маркетологов над инженерами – она обманула весь мир, заставив каждого поверить, что ее новейший мобильный процессор А16 (установлен в iPhone 14 Pro и Pro Max образца сентября 2022 г.) выполнен по суперсовременным 4-нанометровым нормам. Как пишет портал WCCFTech, эти заявления не имеют отношения к правде – согласно внутренним документам компании, А16 выпускается по техпроцессу 5 нм.

С одной стороны, разница не столь велика, и 5 нм – это по-прежнему настоящее достижение, которое не было бы возможным без тайваньской компании TSMC, которая и производит процессоры для Apple. С другой стороны, Apple везде рекламировала А16 как 4-нанометровый процессор, противопоставляя его чипам, выполненным по более зрелым нормам. Единственное, чего Apple не делала, так и это не называла А16 первым в мире мобильным CPU с техпроцессом 4 нм – в этом плане ее почти на год опередила тайваньская компания MediaTek, в ноябре 2021 г. показавшая 4-нанометровый процессор Dimensity 9000. Новейшие на тот момент iPhone 13 и 13 Pro собирались на чипе A15 с техпроцессом 5 нм.

Как всплыла правда

На момент выпуска материала Apple не подтверждала и не опровергала информацию об истинных нормах производства ее процессора А16. В Сеть эти сведения выложил известный информатор, скрывающийся под псевдонимом URedditor, утверждающий, что А16 во внутренних документах Apple всегда упоминается в связке именно с топологией 5 нм, а не 4 нм.

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Таким образом, флагманские смартфоны iPhone 14 Pro и Pro Max лишись веского преимущества перед младшими iPhone 14 и 14 Pro. Они собраны на чипе А15 двухлетней давности, который, как и А16, является 5-нанометровым. Из этого также следует, что на август 2023 г. в распоряжении Apple не было ни одного 4-нанометрового мобильного CPU – в этом плане ее обгоняют и упомянутая MediaTek, и американская Qualcomm, у которых на данный момент есть несколько моделей чипов с 4 нм.

Распространенная URedditor информация также объясняет тот факт, что во всех маркетинговых материалах Apple процессоры M2 Pro и M2 Max, которые она показала в январе 2023 г. и теперь использует в новых MacBook, указаны как 5-нанометровые. Эти же нормы заявлены и для самого передового настольного процессора Apple – M2 Ultra образца июня 2023 г., предназначенного для настольных ПК Mac Studio и Mac Pro. Подытоживая все вышесказанное, спустя два года с момента дебюта первого в мире настоящего 4-нанометрового CPU у Apple в ее обширной линейке чипов собственной разработки нет ни одного процессора с такой топологией.

Будущее не предопределено

В сентябре 2023 г. Apple проведет презентацию новых смартфонов серии iPhone 15, среди которых как минимум представители линейки Pro, с очень высокой долей вероятности, будут работать на новом процессоре А17. Согласно доступной в интернете информации, этот CPU Apple подгоняла под 3-нанометровые нормы – она даже забронировала большую часть производственных мощностей TSMC, которая освоила эти нормы, чтобы обеспечить бесперебойный выпуск А17 в нужных количествах.

Теперь же, благодаря URedditor, существует вероятность, что 3-нанометровый A17 окажется лишь плодом фантазии маркетологов Apple, и на деле он получит пусть и тоже суперсовременный, но все же более зрелый техпроцесс 4 нм.

Предварительные тесты, опубликованные в интернете и не являющиеся официальными, показали, что грядущий А17 приблизительно на 31% быстрее своего предшественника. Это может указывать на то, что Apple действительно перепрыгнула через 5 нм и перешла на 3 нм.

Владельцам iPhone не привыкать

В противостоянии маркетологов и инженеров Apple первые регулярно выходят победителями, а пользователи в итоге остаются обманутыми. CNews писал, что Apple годами вводила их в заблуждение, рекламируя свои iPhone как водонепроницаемые и отказываясь ремонтировать аппараты, пострадавшие от воды.

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Apple долгое время поддерживала эту иллюзию, пока обман, наконец, не раскрылся, что вылилось для компании в многочисленные судебные претензии. В конце осени 2020 г. это привело ее к штрафу в размере 10 млн евро.

В октябре 2021 г. выяснилось, что iPhone за годы своего существования (первое поколение вышло в 2007 г.) не научился правильно показывать процент заряда батареи. Реальные показатели могут быть как выше, так и ниже демонстрируемых, так что владельцы iPhone и тут не получают достоверную информацию. Однако в этом случае вина Apple лежит лишь частично – проблема кроется в аккумуляторах, которые она заказывает у сторонних производителей и затем устанавливает в свои смартфоны.