Apple годами обманывает пользователей. iPhone никогда не показывает правильное состояние батареи

Меню «Состояние батареи» в настройках iPhone никогда не показывает истинное положение дел с состоянием аккумулятора. Реальные показатели могут быть как выше, так и ниже демонстрируемых. Однако Apple в этом не виновата – проблема кроется в самих аккумуляторах, выпускаемых на заводе с разной исходной емкостью, что и сбивает алгоритмы Apple с толку.

Apple вводит пользователей в заблуждение

Компанию Apple уличили в обмане, связанном с данными о состоянии аккумулятора в iPhone. Как пишет ZDnet, в разделе «Состояние батареи» указано что угодно, но только не реальный показатель изношенности элемента питания.

Специалисты сайта утверждают также, что даже иконка с уровнем заряда на экране телефона тоже не всегда показывает истинное значение. По их словам, многие iPhone попросту невозможно зарядить на 100% из-за особенностей самих аккумуляторов.

Безгранично доверять данным из этого меню, как выяснилось, не стоит

Их выводы основаны на данных профильного YouTube-канала Payette Forward, посвященного мобильной электронике и, в частности, смартфонам Apple. Авторы канала провели исследование и выяснили, что указываемая производителем емкость аккумулятора далеко не всегда совпадает с фактической.

Неточные подсчеты Apple

Свой эксперимент авторы канала Payette Forward провели на смартфонах iPhone Xs и iPhone 12, бывших в использовании в течение разного времени. На каждом из них был включен сбор статистики использования, и в одном из логов они обнаружили детальную информацию об аккумуляторе.

Почему iOS неправильно определяет состояние батареи iPhone

В частности, выяснилось, что фактическая емкость АКБ в iPhone Xs на момент покупки составляла 2716 мАч при заявленной на уровне 2658 мАч. Смартфон прошел 466 циклов полной зарядки (от 0% до 100%). В разделе «Состояние батареи» указано, что она сохраняет 83% своей емкости, но на деле, с учетом приведенных показателей, аккумулятор может работать лишь на 81% от первоначальных значений.

Аккумулятор не может жить вечно

С iPhone 12 Pro, вышедшем в октябре 2020 г., неспособность iOS точно рассчитывать состояние аккумулятора оказалась еще более наглядной. Смартфон прошел 97 циклов перезарядки, но прошивка упрямо показывает, что батарея жива на все 100%.

Разница между заявленными и реальными значениями емкости АКБ

Ситуация один в один совпадает с iPhone Xs. Фактическая емкость аккумулятора смартфона равна 2942 мАч при заявленной 2815 мАч. На момент замеров в батарее осталось 2851 мАч, что выше заявленного Apple значения, что и является причиной ошибки в меню «Состояние батареи». Реальная емкость за 97 циклов снизилась на 3%.

Apple не виновата

Неточность замеров состояния аккумулятора нельзя вменять в вину Apple. алгоритм сравнивает текущую емкость АКБ с заявленной, не учитывая, что реальная емкость может оказаться выше или ниже.

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Это зависит напрямую от производителя аккумуляторов. Как утверждают авторы канала Payette Forward, невозможно выпускать элементы питания со стабильно одинаковой емкостью – всегда будут небольшие расхождения в большую или меньшую сторону. Тем, у кого реальная емкость АКБ смартфона оказалась выше заявленной, попросту повезло. Какова процентная вероятность купить смартфон с АКБ повышенно емкости, они не уточнили.

Многолетняя проблема с батареями iPhone

Аккумуляторы в смартфонах Apple нередко становятся причиной потоков гневных отзывов и судебных исков. Это продолжается годами.

Все началось с выходом в конце января 2017 г. прошивки iOS 10.2.1, в которой впервые был применен алгоритм замедления iPhone по мере износа его батареи. Чем хуже было состояние АКБ, тем медленнее начинал работать смартфон.

Поначалу пользователи тепло встретили изменения и даже заявили, что теперь их iPhone стали реже отключаться на морозе. В дальнейшем практика замедления коснулась iPhone 7 и iPhone 7 Plus в обновлении iOS 11.2, но мнение пользователей уже успело поменяться на противоположное – их перестало устраивать, что приложения стали работать заметно медленнее.

Проблема приобрела колоссальные масштабы и вылилась в многомиллионные судебные иски. Скандал получил название Batterygate и навсегда стал частью истории Apple.

В марте 2020 г. Apple согласилась выплатить сумму до $500 млн владельцам iPhone серий 6 и 7 в рамках компенсаций по иску о замедлении работы смартфонов. Большинство пользователей получили $25, некоторые до $3500, и $90 млн ушло на судебные издержки.