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МТС открыла продажи новых Mac Studio

МТС открыла продажи компактных компьютеров Mac Studio M2 Max и M2 Ultra. Товары уже доступны в интернет-магазине МТС.

Mac Studio M2 Max имеет 12-ядерный центральный процессор, 38-ядерный графический процессор, до 96 ГБ унифицированной памяти, пропускная способность которой — 400 ГБ/с. Стоимость модели в МТС составляет 249990 руб.

Mac Studio M2 Ultra имеет 24-ядерный и 76-ядерный графический процессоры, а также объединенную память вплоть до 192 ГБ. Версия поддерживает подключение до шести мониторов Pro Display XDR.

Беспроводная связь обеспечивается Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. На задней панели расположены четыре порта Thunderbolt 4, один Ethernet 10 Гбит/с, HDMI и два USB-A. На передней панели есть два порта USB-C и слот для SD-карты. Новинка обойдётся покупателям в 469990 руб.

За счёт новых однокристальных систем новое поколение Mac Studio стало гораздо мощнее — компьютер позволяет редактировать видео в разрешении 8К, создавать сложные 3D-модели и многое другое.

«Мы всегда стремимся предоставлять нашим клиентам самые ожидаемые технологические новинки одними из первых в России. Mac Studio нового поколения — мощнейшие компьютеры, предназначенные для профессиональной деятельности, и мы уверены, что они обязательно найдут своих покупателей в нашей стране», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

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