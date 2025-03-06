Разделы

Техника
|

Сеть Restore: открыла предзаказ на новые MacBook Air и Mac Studio  

MacBook Air с чипом M4 и Mac Studio с чипами M4 Max и M3 Ultra уже доступны для предзаказа на сайте сети Restore:. Ожидаемый старт продаж в оффлайн магазинах сети состоится в марте 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Restore:.

MacBook Air с чипом M4

Новый MacBook Air отличается от своих предшественников чипом M4, автономной работой до 18 часов и новой 12-мегапиксельной камерой Center Stage. Ноутбуки представлены с 13 и 15-дюймовым экранами, базовая версия оснащена 16 ГБ оперативной памяти и поддерживает расширение до 32 ГБ. Устройства предлагают поддержку до двух внешних дисплеев в дополнение к встроенному. В коллекции MacBook Air появился новый «небесно-голубой» оттенок, который дополняет «сияющую звезду», «полуночный черный», «серебристый».

re2.jpg

Restore

Стоимость устройств в Restore: Apple MacBook Air 15" (M4, 10C CPU/10C GPU, 2025), 24 ГБ, 512 ГБ SSD — 249 990 руб.; Apple MacBook Air 15" (M4, 10C CPU/10C GPU, 2025), 16 ГБ, 512 ГБ SSD — 204 990 руб.; Apple MacBook Air 15" (M4, 10C CPU/10C GPU, 2025), 16 ГБ, 256 ГБ SSD — 185 990 руб.; Apple MacBook Air 13" (M4, 10C CPU/10C GPU, 2025), 24 ГБ, 512 ГБ SSD — 219 990 руб.; Apple MacBook Air 13" (M4, 10C CPU/10C GPU, 2025), 16 ГБ, 512 ГБ SSD — 189 990 руб.; Apple MacBook Air 13" (M4, 10C CPU/8C GPU, 2025), 16 ГБ, 256 ГБ SSD — 154 990 руб.

Mac Studio

Mac Studio представлен с процессорами M4 Max и M3 Ultra. Mac Studio с M3 Ultra стартует с 96 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить до 512 ГБ. Mac Studio с M4 Max стартуют с 36 ГБ оперативной памяти, с поддержкой до 128 ГБ. Устройства теперь с улучшенной графикой, поддержкой Thunderbolt 5, нейронным движком для максимальной скорости работы с искусственным интеллектом и в компактном корпусе.

re1.jpg

Restore

Стоимость устройств в Restore: Apple Mac Studio (M3 Ultra, 2025) 96 ГБ, 1ТБ SSD — 599 990 руб.; Apple Mac Studio (M4 Max, 2025) 36 ГБ, 512 ГБ SSD — 299 990 руб.

Как выбрать NGFW: 10 шагов – от идеи до внедрения
Безопасность

С 6 марта 2025 г. в сети restore: стартовали продажи смартфона iPhone 16e. Новинку можно приобрести на сайте Restore: и в магазинах сети. Устройство оснащено чипом A18 с 6-ядерным CPU и 4-ядерным GPU, поддержкой Apple Intelligence для различных умных функций, оперативной памятью 8 ГБ.

re3.jpg

Restore

Встроенная память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ. На выбор два оттенка — черный и белый. Новая кнопка Action Button заменяет привычный переключатель беззвучного режима. Ей можно назначать разные действия: включать камеру, записывать заметки, фонарик и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Лужниках состоится ежегодный заплыв айтишников SWIMIT

Открыт заказ на «первый в мире биологический компьютер». Он работает на искусственных человеческих нейронах

Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management

Microsoft монополизировала рынок серверных ОС в облаке и дерет четыре цены. Дело дошло до полиции

Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы

Только включил – и уже на крючке. Доказано: Android-устройства начинают следить за пользователями сразу после покупки

Конференции

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще