Сеть Restore: открыла предзаказ на новые MacBook Air и Mac Studio

MacBook Air с чипом M4 и Mac Studio с чипами M4 Max и M3 Ultra уже доступны для предзаказа на сайте сети Restore:. Ожидаемый старт продаж в оффлайн магазинах сети состоится в марте 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Restore:.

MacBook Air с чипом M4

Новый MacBook Air отличается от своих предшественников чипом M4, автономной работой до 18 часов и новой 12-мегапиксельной камерой Center Stage. Ноутбуки представлены с 13 и 15-дюймовым экранами, базовая версия оснащена 16 ГБ оперативной памяти и поддерживает расширение до 32 ГБ. Устройства предлагают поддержку до двух внешних дисплеев в дополнение к встроенному. В коллекции MacBook Air появился новый «небесно-голубой» оттенок, который дополняет «сияющую звезду», «полуночный черный», «серебристый».

Стоимость устройств в Restore: Apple MacBook Air 15" (M4, 10C CPU/10C GPU, 2025), 24 ГБ, 512 ГБ SSD — 249 990 руб.; Apple MacBook Air 15" (M4, 10C CPU/10C GPU, 2025), 16 ГБ, 512 ГБ SSD — 204 990 руб.; Apple MacBook Air 15" (M4, 10C CPU/10C GPU, 2025), 16 ГБ, 256 ГБ SSD — 185 990 руб.; Apple MacBook Air 13" (M4, 10C CPU/10C GPU, 2025), 24 ГБ, 512 ГБ SSD — 219 990 руб.; Apple MacBook Air 13" (M4, 10C CPU/10C GPU, 2025), 16 ГБ, 512 ГБ SSD — 189 990 руб.; Apple MacBook Air 13" (M4, 10C CPU/8C GPU, 2025), 16 ГБ, 256 ГБ SSD — 154 990 руб.

Mac Studio

Mac Studio представлен с процессорами M4 Max и M3 Ultra. Mac Studio с M3 Ultra стартует с 96 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить до 512 ГБ. Mac Studio с M4 Max стартуют с 36 ГБ оперативной памяти, с поддержкой до 128 ГБ. Устройства теперь с улучшенной графикой, поддержкой Thunderbolt 5, нейронным движком для максимальной скорости работы с искусственным интеллектом и в компактном корпусе.

Стоимость устройств в Restore: Apple Mac Studio (M3 Ultra, 2025) 96 ГБ, 1ТБ SSD — 599 990 руб.; Apple Mac Studio (M4 Max, 2025) 36 ГБ, 512 ГБ SSD — 299 990 руб.

С 6 марта 2025 г. в сети restore: стартовали продажи смартфона iPhone 16e. Новинку можно приобрести на сайте Restore: и в магазинах сети. Устройство оснащено чипом A18 с 6-ядерным CPU и 4-ядерным GPU, поддержкой Apple Intelligence для различных умных функций, оперативной памятью 8 ГБ.

Встроенная память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ. На выбор два оттенка — черный и белый. Новая кнопка Action Button заменяет привычный переключатель беззвучного режима. Ей можно назначать разные действия: включать камеру, записывать заметки, фонарик и др.