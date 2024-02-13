Новые адаптеры и кабели Satechi на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) сообщает о поступлении новой коллекции аксессуаров Satechi на российский рынок. Пользователям доступны адаптеры, увеличивающие производительность гаджетов, хаб с расширенными возможностями подключения и различные кабели. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Кабели и адаптеры Satechi универсальны и совместимы со всеми USB-С устройствами и основными операционными системами. При подключении не понадобится загружать дополнительные драйверы или программы. Изделия имеют конструкцию из алюминиевого корпуса, плетеных проводов и прочных креплений.

Кабель Satechi USB-C to HDMI 2.1 8K Cable и адаптер Satechi USB-C to HDMI 2.1 8K Adapter позволяют вывести на экран видео с разрешением 4K и частотой обновления экрана 120 Гц или видео 8K с частотой 60 Гц с любого устройства через порт USB-C. Аксессуары подойдут для трансляции компьютерных игр на монитор и для монтажа видео на профессиональном уровне.

Фото: diHouse Satechi USB-C to HDMI 2.1 8K Adapter

Адаптер Satechi USB-C 2,5 Gigabit Ethernet позволяет удвоить производительность ноутбука, компьютера или планшета с портом Type-C. Аксессуар обеспечивает высокую скорость работы сети, быстрый обмен и загрузку файлов, бесперебойную передачу потокового видео и возможность сквозного подключения Ethernet на ПК. Адаптер поддерживает скорость передачи данных Ethernet до 2500 Мбит/с.

Хаб Satechi Stand & Hub For Mac Mini / Studio With NVMe SSD Enclosure дополняет и расширяет возможности подключения различных устройств к Mac Mini и Mac Studio, выпущенных в 2022 г. и позже. Девайс подсоединяется к ним с помощью кабеля Type-C и служит многофункциональной подставкой. Компактный аксессуар оснащен несколькими портами и модернизированным внутренним корпусом SSD, который поддерживает накопители NVMe, повышающие скорость работы процессора и увеличивающие объем памяти компьютера.

Множество портов позволяют создавать резервные копии, считывать, перемещать и редактировать данные с высокой скоростью. Хаб оснащен двумя слотами SD и MicroSD UHS-I для чтения карт памяти со скоростью 104 Мб/с, двумя портами USB-A 3.2 до 5 Гб/с, портом USB-A 3.2 до 10 Гб/с, портом USB-С 3.2 до 10 Гб/с и аудиоразъемом для наушников 3,5 мм.





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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2023 г. составил 77,4 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний ЛАНИТ.

ЛАНИТ – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда ЛАНИТ – 14,5 тыс. человек.