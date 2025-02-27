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Satechi
Компания Satechi создает функциональные аксессуары с минималистичным дизайном, расширяющие возможности стандартного рабочего места. Продукты Satechi обладают сертификацией MFI.
|27.02.2025
|Новинки аксессуаров Satechi уже в продаже 1
|08.05.2024
|Как заряжать гаджеты в 2024 году 1
|13.02.2024
|Новые адаптеры и кабели Satechi на российском рынке 3
|02.02.2024
|Новые аксессуары Satechi для Apple на российском рынке 5
|15.06.2023
|Новинки аксессуаров для ПК от Satechi на российском рынке 1
|16.03.2023
|Ультратонкий хаб Satechi PRO HUB SLIM на российском рынке 2
|28.02.2022
|Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM 3
|17.12.2021
|8 полезных подарков для пользователей техники Apple 4
|04.10.2021
|6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств 1
|11.06.2021
|Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM 1
|02.02.2021
|Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж 2
|07.07.2020
|Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет? 1
|19.06.2020
|У новых MacBook USB 2.0 «отваливаются» прямо во время работы 1
|01.03.2012
|12 USB в ряд 1
Satechi и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 12156 7
|Ланит - diHouse - Дихаус 193 5
|ДОК 829 5
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 4
|Samsung Electronics 10295 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3016 1
|Microsoft Corporation 24682 1
|Lenovo Group 2297 1
|Xiaomi 1756 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
|HP Inc. 5694 1
|Logitech 421 1
|HID Global 117 1
|Canyon Technology Group 51 1
|Digma 194 1
|Baseus 20 1
|QUMO - КУМО 23 1
|Россети Ленэнерго 1701 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 859 1
|Incase 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145613 5
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 3
|Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 362 1
|Reddit 316 1
|Tom’s Hardware 407 1
|MacRumors 137 1
|CNews - ZOOM.CNews 1848 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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