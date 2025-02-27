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Satechi

Satechi

Компания Satechi создает функциональные аксессуары с минималистичным дизайном, расширяющие возможности стандартного рабочего места. Продукты Satechi обладают сертификацией MFI.


27.02.2025 Новинки аксессуаров Satechi уже в продаже 1
08.05.2024 Как заряжать гаджеты в 2024 году 1
13.02.2024 Новые адаптеры и кабели Satechi на российском рынке 3
02.02.2024 Новые аксессуары Satechi для Apple на российском рынке 5
15.06.2023 Новинки аксессуаров для ПК от Satechi на российском рынке 1
16.03.2023 Ультратонкий хаб Satechi PRO HUB SLIM на российском рынке 2
28.02.2022 Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM 3
17.12.2021 8 полезных подарков для пользователей техники Apple 4
04.10.2021 6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств 1
11.06.2021 Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM 1
02.02.2021 Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж 2
07.07.2020 Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет? 1
19.06.2020 У новых MacBook USB 2.0 «отваливаются» прямо во время работы 1
01.03.2012 12 USB в ряд 1

Публикаций - 14, упоминаний - 27

Satechi и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12156 7
Ланит - diHouse - Дихаус 193 5
ДОК 829 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 4
Samsung Electronics 10295 1
Amazon Inc - Amazon.com 3016 1
Microsoft Corporation 24682 1
Lenovo Group 2297 1
Xiaomi 1756 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
HP Inc. 5694 1
Logitech 421 1
HID Global 117 1
Canyon Technology Group 51 1
Digma 194 1
Baseus 20 1
QUMO - КУМО 23 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 859 1
Incase 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4796 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10025 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 13
USB Type-C - USB-C - USB 3 1933 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14462 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12253 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7650 9
Аксессуары 3913 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9676 8
Наушники - Headphones 4038 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10175 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3846 6
USB Type-A - USB-A 524 6
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2155 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3475 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17141 5
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2340 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3497 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2195 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1750 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2255 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12534 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13867 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3653 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7338 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 572 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3244 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16210 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2116 3
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 456 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7119 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6067 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5678 3
Микрофон - Microphone 2519 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1024 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 932 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 4
Apple iPad 3867 4
Apple MacBook Air - Ноутбук 465 4
Apple MacBook Pro 527 4
Apple macOS 2075 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 3
Apple AirPods - Наушники 135 3
Apple MagSafe 83 3
Apple Magic Keyboard 19 2
Microsoft Windows 15738 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 263 2
Apple iPhone 12 221 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 245 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 491 2
Logitech G - Logitech G PRO X - Logitech Gaming - Logitech G Gamepad 46 2
Apple iPad Pro 296 2
Logitech K - Logitech Keyboard 19 2
HP Compaq MultiPort 17 2
Google Chrome - браузер 1568 1
Google Android 14079 1
Apple iOS 7852 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 369 1
Microsoft Windows 10 1770 1
Microsoft Office 3758 1
Apple iPadOS 106 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1416 1
Google Android 7 - Android Nougat 219 1
Apple iPhone 8 183 1
Adobe Photoshop 766 1
Lenovo Thinkpad USB-C Dock - Lenovo USB-C Travel Hub 2 1
HP Envy - серия ноутбуков 106 1
Apple macOS Catalina 12 1
Apple Pencil 109 1
Apple Space Gray 19 1
Microsoft Ergonomic Keyboard 2 1
Apple Care 30 1
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 60 1
Apple macOS Sidecar 5 1
Apple iPhone 13 145 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 362 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2138 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5561 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6310 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1377 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1916 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4390 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 1
Ergonomics - Эргономика 1603 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1258 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4983 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1812 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 790 1
Пищевая промышленность - Чай 122 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 588 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1587 1
Галлий - Gallium - химический элемент 316 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1101 1
GaN - Gallium Nitride - Нитрид галлия - бинарное неорганическое химическое соединение галлия и азота 9 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1249 1
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MacRumors 137 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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