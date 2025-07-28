Разделы

|

Новинки Satechi на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новинки бренда Satechi: аксессуары из коллекции OntheGo™ и хаб Mac Mini M4 Stand & Hub with SSD Enclosure. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

На российском рынке электронных аксессуаров наметилось несколько трендов: спрос на функциональные решения и универсальность устройств, переход на более высокие скорости работы и инновационные компоненты, экологичность. Эти тенденции нашли отражение в новой линейке аксессуаров Satechi.

В коллекцию OntheGo™ вошли функциональные беспроводные зарядные устройства для нескольких гаджетов OntheGo 2-in-1 Wireless Charger и OntheGo 3-in-1 Wireless Charger c новейшим стандартом беспроводной зарядки Qi2, магнитные зарядные устройства Qi2 10K Magnetic Power Bank with Stand и Qi2 5K Magnetic Power Bank with Stand, шнурок для ношения смартфона со встроенным зарядным кабелем Crossbody Lanyard Cable, а также чехол для очков, бирка для багажа, брелок для ключей, кардхолдер и обложка для паспорта со встроенным аналогом поискового маяка AirTag и возможностью отслеживания местонахождения своих вещей в приложении-локаторе.

di700.jpg
Новинки Satechi на российском рынке

Встроенные поисковые датчики поддерживают быструю беспроводную зарядку и отличаются длительным сроком автономной работы. Аксессуары выполнены из премиальной износостойкой веганской кожи и представлены в трех популярных универсальных цветах.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Хаб Mac Mini M4 Stand & Hub with SSD Enclosure имеет высокую скорость передачи данных благодаря технологии Gen 2 USB-C и поддержке M.2 NVMe со скоростью до 10 Гбит/с. Он поддерживает расширенное хранилище до 4 Тб. Хаб выполнен из прочного алюминия, оснащен термопрокладкой для дополнительной защиты от перегрева.

В ближайшее время ожидается расширение ассортимента серии OntheGo™другими инновационными новинками, в том числе компактным зарядным устройством OntheGo™ 67W Slim Wall Charger. Новая линейка доступна для заказа в diHouse.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

В России строят ИИ для анализа данных с БПЛА, чтобы исключить аварии, вызванные человеческими ошибками

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности

Выпущен ультрадешевый смартфон Xiaomi Redmi Note с продвинутой камерой

Максим Архипов, «Лига Ставок»: Не надо сразу строить космолет, лучше идти к цели короткими итерациями

Москва и Питер «пылесосят» ИТ-шников из регионов. Они обходятся дешевле. Опрос

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще