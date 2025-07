Новинки Satechi на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новинки бренда Satechi: аксессуары из коллекции OntheGo™ и хаб Mac Mini M4 Stand & Hub with SSD Enclosure. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

На российском рынке электронных аксессуаров наметилось несколько трендов: спрос на функциональные решения и универсальность устройств, переход на более высокие скорости работы и инновационные компоненты, экологичность. Эти тенденции нашли отражение в новой линейке аксессуаров Satechi.

В коллекцию OntheGo™ вошли функциональные беспроводные зарядные устройства для нескольких гаджетов OntheGo 2-in-1 Wireless Charger и OntheGo 3-in-1 Wireless Charger c новейшим стандартом беспроводной зарядки Qi2, магнитные зарядные устройства Qi2 10K Magnetic Power Bank with Stand и Qi2 5K Magnetic Power Bank with Stand, шнурок для ношения смартфона со встроенным зарядным кабелем Crossbody Lanyard Cable, а также чехол для очков, бирка для багажа, брелок для ключей, кардхолдер и обложка для паспорта со встроенным аналогом поискового маяка AirTag и возможностью отслеживания местонахождения своих вещей в приложении-локаторе.

Встроенные поисковые датчики поддерживают быструю беспроводную зарядку и отличаются длительным сроком автономной работы. Аксессуары выполнены из премиальной износостойкой веганской кожи и представлены в трех популярных универсальных цветах.

Хаб Mac Mini M4 Stand & Hub with SSD Enclosure имеет высокую скорость передачи данных благодаря технологии Gen 2 USB-C и поддержке M.2 NVMe со скоростью до 10 Гбит/с. Он поддерживает расширенное хранилище до 4 Тб. Хаб выполнен из прочного алюминия, оснащен термопрокладкой для дополнительной защиты от перегрева.

В ближайшее время ожидается расширение ассортимента серии OntheGo™другими инновационными новинками, в том числе компактным зарядным устройством OntheGo™ 67W Slim Wall Charger. Новая линейка доступна для заказа в diHouse.