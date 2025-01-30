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Apple AirTag



30.01.2025 Процессоры в iPhone, iPad и Mac уязвимы для взлома и кражи данных из почты и облака iCloud 1
13.02.2024 Caviar выпустил умное сердце в комплекте с золотым iPhone 15 за 4 млн рублей 1
23.09.2023 Можно ли крепить электронные метки на ошейники домашних животных 1
17.09.2023 Вместо AirTag — альтернативные электронные метки для Android 1
29.08.2023 diHouse представляет электросамокаты NAVEE 1
10.04.2023 Google научился следить за выключенными Android-смартфонами. Даже если их сбросить к заводским настройкам 1
17.02.2022 Telegram превратился в легальное средство слежки за передвижениями пользователей 1
20.01.2022 Дешевый и полезный гаджет Apple стал инструментом слежки за пользователями Android 2
12.08.2021 Прорыв в законотворчестве. Монополии Apple и Google на рынке мобильного ПО грозит крах 1
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 2
23.04.2021 Как не потерять радиометку? 3
21.04.2021 Уникальный случай: Apple выпустила гаджет дешевле, чем у конкурентов. Видео 2
01.03.2021 Метки для поиска вещей – есть ли в них смысл? 1
02.09.2020 Маячок AirTag от Apple может появиться на осенней презентации 1
08.05.2020 В ноутбуках на чипах Intel появится слежка за ворами 1
08.04.2020 Apple готовит iPhone-кроху и iPhone-гиганта 1
03.04.2020 Apple проболталась о своем новом уникальном гаджете. Видео 3
11.03.2020 В iPhone впервые добавят одну из главных «фишек» Android 1
25.02.2020 Apple откажется от процессоров Intel в системах Mac 1
30.01.2020 Apple выпустит новый iPad, MacBook и множество радикально новых гаджетов 1
31.10.2019 Apple выкупила у россиян перспективный бренд, чтобы выпустить совершенно новый гаджет 3
20.12.2018 «МегаФон» оснастил физико-математическом лицее №239 системой распознавания лиц 1
12.03.2018 «Ригла» и ISBC создали кобренд-систему на RFID-брелоках AIRTAG 1
06.03.2018 Смартфон вместо пропуска: ISBC представила СКУД ESMART Reader 1

Публикаций - 24, упоминаний - 33

Apple AirTag и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12110 18
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 57 6
Tile 16 6
Intel Corporation 12201 4
Google LLC 11788 4
Samsung Electronics 10269 4
AMD - Advanced Micro Devices 4232 2
GPS Avion LLC 2 2
Sony 6548 2
МегаФон 8854 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 405 1
HID Global 117 1
Xiaomi 1737 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 65 1
GitHub 822 1
Telegram Group 2002 1
Microsoft Corporation 24640 1
X Corp - Twitter 2847 1
Прогноз 1651 1
Qualcomm Technologies 1824 1
Epic Games 154 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Fortnite 76 1
Match Group 11 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит - diHouse - Дихаус 190 1
Visa International 1949 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 2
Corporation Trust Company 2 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
EPIC Telecom Invest 201 1
NAVEE 2 1
Unsplash 786 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 208 2
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7307 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12195 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7884 8
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 90 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14399 6
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2959 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20815 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25396 4
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Apple AirPower 15 2
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Мировой океан - World Ocean 508 1
Соломоновы Острова 10 1
США - Миннесота 194 1
США - Теннесси 119 1
США - Колорадо 381 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14123 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 360 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1385 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24128 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3548 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14362 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6075 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 2
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Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 584 1
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Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 658 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5532 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5426 1
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Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 363 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 728 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 598 1
MacRumors 137 3
9to5Mac 70 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 2
The Verge - Издание 556 2
Forbes - Форбс 821 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Liliputing 60 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 650 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 999 1
SlashGear 134 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
MIPS Securika 8 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 115 1
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