Apple выпустит новый iPad, MacBook и множество радикально новых гаджетов

Apple выпустит новый iPad, MacBook и множество радикально новых гаджетов2644
Аналитик Минг-Чи Куо раскрыл планы Apple на первое полугодие 2020 г. В дополнение к смартфону iPhone SE 2 она собирается выпустить пару новых планшетов, два ноутбука, а также упрощенную версию зарядки AirPower, которую она отменила прошлой весной, профессиональные полноразмерные наушники и геометки AirTag.
Россыпь новинок Apple
Компания Apple, по прогнозам аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), выпустит внушительное количество новых устройств в течение первой половины 2020 г. По его сведениям, новинок будет как минимум пять, и среди них окажутся полностью новые для Apple виды устройств. Как писал CNews, обычно прогнозы Куо сбываются.
Аналитик предположил, что в течение первого полугодия 2020 г. Apple выпустит новый доступный смартфон, флагманский планшетный компьютер, профессиональные наушники, обновленный ноутбук, станцию беспроводной зарядки и геометки. Последние компания планировала показать еще осенью 2019 г., тогда как выпуск зарядной станции AirPower она отменила почти год назад, сославшись на неразрешимые вопросы технического плана.
Все даты премьер, названные Минг-Чи Куо, могут быть смещены на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса в Китае. Власти КНР распорядились о закрытии ряда заводов по всей стране, и в список попали фабрики компании Foxconn – партнера Apple, выпускающего ее мобильные устройства.
Геометки с российским названием
Одной из первых новинок 2020 г. могут стать геомаячки AirTag – компактные метки, позволяющие отслеживать местоположение любой вещи, будь то кошелек, рюкзак, ноутбук и т. д. Метки рассчитаны на работу с чипом U1, обеспечивающим обмен данными с другими устройствами и определяющим их положение в пространстве. Он реализован в смартфонах серии iPhone 11.
Смартфон, сопряженный с метками AirTag (максимальное количество поддерживаемых маячков пока неизвестно), покажет расстояние между ним и объектом с закрепленной меткой. Он также оповестит пользователя в случае, если расстояние между ним и меткой превысит допустимые пределы.
Название AirTag – предварительное, однако в октябре 2019 г. она выкупила права на этот бренд у российской группы компаний ISBC. Под ним она выпускала практически такие же метки. К тому же, упоминание AirTag было обнаружено в коде прошивки iOS 13.2.
Новые планшеты и ноутбуки
Apple, по прогнозам Куо, выпустит обновленный планшет iPad Pro в версиях на 11 и 12,9 дюйма в марте 2020 г. Главным отличием по сравнению с текущим поколением станет тройной модуль основной камеры с дизайном в стиле iPhone 11 Pro.
Третий сенсор окажется ToF-камерой для оценки расстояния до различных объектов в кадре. Предположительно, она будет использоваться в первую очередь в приложениях дополненной реальности.
Основу обоих планшетов составит процессор Apple A13X – более производительная версия обычного А13. Его спецификации на момент публикации материала известны не были.
Линейка ноутбуков Apple, считает Куо, может пополниться сразу двумя новыми моделями – современной версией MacBook Air и 13-дюймовым MacBook Pro с ножничной клавиатурой. В последний раз MacBook Air обновлялся в июле 2019 г., а на использование клавиатуры с ножничным механизмом Apple перешла осенью 2019 г. с выпуском MacBook Pro 16. Спецификации новых ноутбуков аналитик не раскрыл.
Замена AirPower и полноразмерные наушники
Куо высказал предположение о скором релизе упрощенной версии станции беспроводной зарядки AirPower. По его словам, устройство окажется меньше оригинальной модели, анонсированной в сентябре 2017 г. и отмененной в марте 2019 г., но никаких дополнительных подробностей не раскрыл.
Куо назвал новую зарядку более компактной модификацией AirPower, вероятно, подразумевая невозможность одновременной подзарядки трех устройств. Оригинальная станция Apple в теории позволяла заряжать смартфон iPhone, часы Watch и наушники AirPods, притом их можно было располагать на станции как угодно за счет большого количества катушек внутри нее.
AirPower была отменена в связи с тем, что Apple не смогла решить проблему с ее перегревом. Избыточное число катушек приводило к быстрому нагреву, и инженеры компании оказались не в состоянии исправить этот недочет.
До конца первой половины 2020 г. Apple может выпустить новые профессиональные беспроводные наушники под своим брендом. Минг-Чи Куо отметил, что они будут работать по Bluetooth. Эксперты издания Google еще в январе 2019 г. прогнозировали релиз полноразмерной гарнитуры Apple, однако вместо этого осенью 2019 г. компания выпустила затычки AirPods Pro с развитой системой подавления шума.
Новый смартфон
На март 2020 г. Apple запланировала релиз смартфона iPhone 9 (предположительное название), который придет на смену одновременно iPhone SE и iPhone 8. Последний поделится с ним внешним видом и габаритами за счет 4,7-дюймового экрана, и это будет самый компактный смартфон Apple из современной линейки.
Основу в виде процессора Apple A13 новый смартфон позаимствует у гаджетов линейки iPhone 11. Вместе с ним он получит 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенный накопитель на 64 или 128 ГБ. По имеющимся данным, iPhone 9 выйдет в серо, серебристом и красном цветах корпуса и будет стоить в пределах $400 за минимальную комплектацию.