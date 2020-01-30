Apple выпустит новый iPad, MacBook и множество радикально новых гаджетов

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Аналитик Минг-Чи Куо раскрыл планы Apple на первое полугодие 2020 г. В дополнение к смартфону iPhone SE 2 она собирается выпустить пару новых планшетов, два ноутбука, а также упрощенную версию зарядки AirPower, которую она отменила прошлой весной, профессиональные полноразмерные наушники и геометки AirTag.



Россыпь новинок Apple

Компания Apple, по прогнозам аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), выпустит внушительное количество новых устройств в течение первой половины 2020 г. По его сведениям, новинок будет как минимум пять, и среди них окажутся полностью новые для Apple виды устройств. Как писал CNews, обычно прогнозы Куо сбываются.

Аналитик предположил, что в течение первого полугодия 2020 г. Apple выпустит новый доступный смартфон, флагманский планшетный компьютер, профессиональные наушники, обновленный ноутбук, станцию беспроводной зарядки и геометки. Последние компания планировала показать еще осенью 2019 г., тогда как выпуск зарядной станции AirPower она отменила почти год назад, сославшись на неразрешимые вопросы технического плана.

Устройств в ассортименте Apple совсем скоро станет больше

Все даты премьер, названные Минг-Чи Куо, могут быть смещены на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса в Китае. Власти КНР распорядились о закрытии ряда заводов по всей стране, и в список попали фабрики компании Foxconn – партнера Apple, выпускающего ее мобильные устройства.

Геометки с российским названием

Одной из первых новинок 2020 г. могут стать геомаячки AirTag – компактные метки, позволяющие отслеживать местоположение любой вещи, будь то кошелек, рюкзак, ноутбук и т. д. Метки рассчитаны на работу с чипом U1, обеспечивающим обмен данными с другими устройствами и определяющим их положение в пространстве. Он реализован в смартфонах серии iPhone 11.

Вероятный дизайн меток Apple

Смартфон, сопряженный с метками AirTag (максимальное количество поддерживаемых маячков пока неизвестно), покажет расстояние между ним и объектом с закрепленной меткой. Он также оповестит пользователя в случае, если расстояние между ним и меткой превысит допустимые пределы.

Название AirTag – предварительное, однако в октябре 2019 г. она выкупила права на этот бренд у российской группы компаний ISBC. Под ним она выпускала практически такие же метки. К тому же, упоминание AirTag было обнаружено в коде прошивки iOS 13.2.

Новые планшеты и ноутбуки

Apple, по прогнозам Куо, выпустит обновленный планшет iPad Pro в версиях на 11 и 12,9 дюйма в марте 2020 г. Главным отличием по сравнению с текущим поколением станет тройной модуль основной камеры с дизайном в стиле iPhone 11 Pro.

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Третий сенсор окажется ToF-камерой для оценки расстояния до различных объектов в кадре. Предположительно, она будет использоваться в первую очередь в приложениях дополненной реальности.

Основу обоих планшетов составит процессор Apple A13X – более производительная версия обычного А13. Его спецификации на момент публикации материала известны не были.

Линейка ноутбуков Apple, считает Куо, может пополниться сразу двумя новыми моделями – современной версией MacBook Air и 13-дюймовым MacBook Pro с ножничной клавиатурой. В последний раз MacBook Air обновлялся в июле 2019 г., а на использование клавиатуры с ножничным механизмом Apple перешла осенью 2019 г. с выпуском MacBook Pro 16. Спецификации новых ноутбуков аналитик не раскрыл.

Замена AirPower и полноразмерные наушники

Куо высказал предположение о скором релизе упрощенной версии станции беспроводной зарядки AirPower. По его словам, устройство окажется меньше оригинальной модели, анонсированной в сентябре 2017 г. и отмененной в марте 2019 г., но никаких дополнительных подробностей не раскрыл.

Отмененная станция зарядки AirPower

Куо назвал новую зарядку более компактной модификацией AirPower, вероятно, подразумевая невозможность одновременной подзарядки трех устройств. Оригинальная станция Apple в теории позволяла заряжать смартфон iPhone, часы Watch и наушники AirPods, притом их можно было располагать на станции как угодно за счет большого количества катушек внутри нее.

AirPower была отменена в связи с тем, что Apple не смогла решить проблему с ее перегревом. Избыточное число катушек приводило к быстрому нагреву, и инженеры компании оказались не в состоянии исправить этот недочет.

До конца первой половины 2020 г. Apple может выпустить новые профессиональные беспроводные наушники под своим брендом. Минг-Чи Куо отметил, что они будут работать по Bluetooth. Эксперты издания Google еще в январе 2019 г. прогнозировали релиз полноразмерной гарнитуры Apple, однако вместо этого осенью 2019 г. компания выпустила затычки AirPods Pro с развитой системой подавления шума.

Новый смартфон

На март 2020 г. Apple запланировала релиз смартфона iPhone 9 (предположительное название), который придет на смену одновременно iPhone SE и iPhone 8. Последний поделится с ним внешним видом и габаритами за счет 4,7-дюймового экрана, и это будет самый компактный смартфон Apple из современной линейки.

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Основу в виде процессора Apple A13 новый смартфон позаимствует у гаджетов линейки iPhone 11. Вместе с ним он получит 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенный накопитель на 64 или 128 ГБ. По имеющимся данным, iPhone 9 выйдет в серо, серебристом и красном цветах корпуса и будет стоить в пределах $400 за минимальную комплектацию.