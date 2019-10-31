Apple выкупила у россиян перспективный бренд, чтобы выпустить совершенно новый гаджет

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Apple приобрела права на бренд AirTag, под которым собирается выпускать RFID-метки для поиска пропавших или украденных вещей, в том числе смартфонов. Бренд был зарегистрирован российской группой компаний ISBC, и под ним она выпускала все те же метки. Новые гаджеты Apple могут получить чип U1, такой же, как в новых iPhone 11, позволяющий искать предметы на карте мира с максимальной точностью.

Поисковые метки Apple

Российская группа компаний ISBC продала корпорации Apple принадлежавший ей бренд AirTag. ГК, зарегистрированная в Зеленограде, реализовывала под ним разнообразные RFID-метки.

Сумма сделки на момент публикации материала держалась в тайне. О факте достижения соглашения между ISBC и Apple сообщил РБК со ссылкой на неназванный источник, осведомленный о деталях сделки. «Условия конфиденциальности не позволяют нам разглашать детали сделки, но мы уверены, что будущее придуманного товарного знака AirTag будет ярким, и вскоре весь мир узнает и полюбит новый продукт под этим названием», – отметили представители ISBC.

Группа компаний ISBC основана в 2002 г., ее направление деятельности – разработка и производство смарт-карт и RFID-меток в различных секторах. В частности, она выпускает многофункциональные брелоки для банкинга, а также RFID-решения для розничных сетей, складов и фитнес-центров. Согласно ЕГРЮЛ, 90% компании принадлежит Ивану Демидову, 10% - Ксении Власовой. ISBC позиционирует себя в качестве ведущиего российского производителя смарт-карт, считывателей СКУД и RFID-оборудования.

Предполагаемый дизайн меток Apple AirTag

Первую метку под брендом AirTag ISBC выпустила в 2014 г. В 2018 г . ISBC разработала многофункциональный RFID-брелок AirTag Pay для банковской сферы, и в том же году метки AirTag Pay прошли сертификацию в качестве платежного средства с привязкой к системам Visa и MasterCard. Также в 2018 г. ISBC разработала активный RFID-брелок AirTag Pro. В дальнейшем ISBC намерена продолжить выпуск RFID-меток, но теперь под своим основным брендом.

Международная регистрация

Торговая марка AirTag была зарегистрирована не только в России, но и за рубежом – по данным Комиссии США по товарным знакам и патентам (USPTO), заявка на регистрацию бренда в этой стране была подана в октябре 2018 г.

Бренд AirTag зарегистрирован не на Apple

Через год, в октябре 2019 г., владельцем AirTag стала компания GPS Avion LLC, зарегистрированная в штате Делавэр. Она, по данным ресурса MacRumors, определенным образом связана с Apple, так как была создана компанией Corporation Trust Company, через которую Apple неоднократно вела дела, имеющие отношение к интеллектуальной собственности.

Зачем Apple нужен AirTag

Apple разрабатывает собственные RFID-метки для поиска, к примеру, смартфонов iPhone, ноутбуков MacBook, а также планшетов Apple, сумок и кошельков. Если прикрепить такую метку к устройству или вещи, то в случае ее пропажи, потери или кражи ее можно будет отследить через интернет. У Apple на 31 октября 2019 г. существует сервис Find, позволяющий находить только определенные гаджеты – метки AirTag значительно расширят их список. По информации аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который практически никогда не ошибается в своих прогнозах о новинках Apple, в метках AirTag будет стоять чип U1, такой же, какой используется в новых iPhone 11. C его помощью можно более точно определить местонахождение смартфона – где бы он ни находился, он при любой возможности будет пытаться связаться с расположенными поблизости устройствами Apple и передать их координаты своему владельцу.

Возможные сроки премьеры

Анонс AirTag ожидался одновременно с премьерой линейки смартфонов iPhone 11, состоявшейся 10 сентября 2019 г., однако Apple по неизвестным причинам перенесла показ. Не исключено, что это было связано с тем, что права на бренд на тот момент принадлежали российской ISBC, а не ей.

Apple нигде не говорит о существовании AirTag, но факт разработки ею устройства под таким названием косвенно подтвержден. Специалисты профильного ресурса 9to5mac обнаружили в коде прошивки iOS 13.2 несколько упоминаний одноименного гаджета. Релиз iOS 13.2 состоялся 28 октября 2019 г. и на момент публикации материала это самый актуальный билд мобильной ОС Apple.

Часть кода iOS 13.2 с упоминанием AirTag

Упоминание AirTag в коде столь свежей прошивки может указывать на скорый выход самих меток, а также на их определенную связь с iPhone. По данным 9to5mac, они будут управляться специальным мобильным приложением.

Точная дата дебюта AirTag в настоящее время не установлена. Apple может анонсировать их без проведения масштабных конференций, как она поступила со своими новейшими наушниками AirPods Pro несколько дней назад. Гарнитуру представили, фактически, в режиме онлайн.