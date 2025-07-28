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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197894
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Здравоохранение ЗОЖ Веганство веганизм veganism Вегетарианство Vegetarianism

СОБЫТИЯ


28.07.2025 Новинки Satechi на российском рынке 1
20.06.2025 ИИ-ассистент «Яндекс Еды» подскажет, куда сходить и где заказать доставку 1
25.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов серии Realme 14 Pro 1
25.03.2025 Серия Realme 14 Pro поступила в продажу в России 1
02.10.2024 Cмартфон Realme С63 поступил в продажу в России 1
04.04.2024 В магазины «М.Видео-Эльдорадо» поступила в продажу новая серия смартфонов Realme 12 Pro 1
04.04.2024 Часы пробили 12: в «Ситилинке» уже можно купить смартфоны серии Realme 12 Pro 1
04.04.2024 Серия Realme 12 Pro поступила в продажу в России 1
12.04.2023 Wildberries тестирует микроблоги в разделе цифрового контента 1
29.10.2021 В «Яндекс.лавке» появились готовые блюда с растительным мясом 1
14.04.2021 Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных? 1
14.10.2020 МТС подключит более 20 новых телеканалов для абонентов во всех средах 1
17.07.2019 Решение Accenture на базе SAP S/4HANA ускорит вывод продуктов на рынок 1
06.01.2016 Кинг-Конг существовал на самом деле 1
16.07.2014 Сыру - да, лактозе - нет! 1
08.06.2011 Предки человека были грузинами? 1
19.03.2010 Организация по защите животных хочет получить домен Sex.com 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 580 6
Sony 6727 4
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 49 3
BBK Realme Design 2 2
Qualcomm Technologies 1968 2
Satechi 17 1
SAP SE 5588 1
Yandex - Яндекс 9147 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15647 1
Accenture plc 717 1
9541 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1677 1
Lenovo Motorola 3561 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 776 1
Ланит - diHouse - Дихаус 262 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2920 2
TÜV Rheinland Group 179 2
Яндекс.Лавка 312 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1282 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 313 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 104 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26632 8
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1792 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10625 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22480 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10266 6
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2509 5
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 473 5
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1484 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11484 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10606 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17924 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13196 4
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1211 3
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 253 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22088 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27290 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8718 3
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 924 3
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2006 3
Фотокамеры - Объектив - Lens 1426 2
Часы - Безель - внешнее поворотное кольцо (рамка) вокруг циферблата часов 49 2
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 385 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9867 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64630 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13559 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4888 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1494 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2476 2
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio - Аудио высокой четкости 111 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1888 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4309 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2046 2
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 794 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18266 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16063 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3978 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1007 2
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 191 2
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 167 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5150 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2168 5
BBK Realme - серия смартфонов 75 5
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 5
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 424 4
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 3
Google Android 14 96 2
Microsoft LTW 2 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1213 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 517 2
BBK Realme UI 70 2
Microsoft Phone Link - Microsoft Your Phone Companion 18 2
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 370 2
BBK Realme GT - серия смартфонов 47 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 355 1
Google Android 15 79 1
3D VC Cooling System - 3Дэ ВиСи Кулинг Систем 1 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 735 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 579 1
BBK Realme C - Серия смартфонов 66 1
Apple AirTag 30 1
Apple Mac mini - неттоп 206 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 1
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 44 1
BBK OPPO SuperVOOC 51 1
Lenovo Moto - серия смартфонов 126 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 754 1
Accenture TDRD - Accenture Target-Driven Recipe Development - цифровой инструмент управления рецептурой в рамках рабочих процессов производственных компаний 1 1
Яндекс.Маркет Аналитика 13 1
Miranda Claudio - Миранда Клаудио 2 2
Li Sky - Ли Скай 4 1
Иксанова Екатерина 22 1
Руденко Дмитрий 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 165270 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54593 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47415 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2601 3
Франция - Французская Республика 8153 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19024 2
Индия - Bharat 5853 2
Африка - Африканский регион 3635 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5470 2
Европа 24920 1
США - Нью-Йорк 3176 1
Евразия - Евразийский континент 642 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1463 1
Грузия 1324 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1215 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1083 1
Таиланд - Королевство 914 1
США - Техас 1045 1
Африка Восточная - Восточно-Африканское плоскогорье - Восточно-африканская рифтовая долина 40 1
Зоология - наука о животных 2878 3
Металлы - Золото - Gold 1244 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27140 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6139 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8880 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7452 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 645 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 511 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1629 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3140 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 583 1
Литий - Lithium - химический элемент 661 1
Видеокамера - Видеосъёмка 717 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4494 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5726 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 430 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6485 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2660 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1231 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11666 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 262 1
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 126 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1321 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 758 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3979 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6529 1
Паспорт - Паспортные данные 2829 1
Медуза - Meduza 48 2
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
Mezzo - телеканал 10 1
Mashable 372 1
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
Еврокино - телеканал 9 1
University of Glasgow - Университет Глазго 30 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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