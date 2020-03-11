В iPhone впервые добавят одну из главных «фишек» Android

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В iOS 14, релиз которой запланирован на осень 2020 г., может появиться отдельное окно со списком предустановленных приложений, как в Android. Вместе с ним Apple добавит поддержку рукописного ввода при помощи стилуса, полноценную поддержку мыши и целый ряд новых функций для людей с ограниченными возможностями.



iOS в стиле Android

Компания Apple добавит в iOS 14 отдельное окно со всеми установленными приложениями. Это отличительная особенность ОС Android, и в iOS она появится впервые за всю историю ее существования. Релиз iOS 14 предварительно запланирован на осень 2020 г.

Как сообщает портал 9to5Mac, сотрудники которого получили доступ к коду ранней версии iOS 14, меню с пиктограммами всех имеющихся на устройстве приложений будет реализовано несколько иначе, чем в конкурирующей платформе. Если в Android с базовым интерфейсом Material UI это отдельное окно, расположенное «под» домашним экраном, то в iOS Apple реализует его в виде дополнительного рабочего стола. Помимо этого, новое меню обзаведется рядом функций, отсутствующих в современных версиях Android.

К примеру, Apple планирует дополнить новое меню различными вариантами сортировки приложений – по дате установки, частоте запуска и т. д. Также можно будет вывести на экран только те утилиты, в которых есть непрочитанные уведомления. Отдельно будет добавлена сортировка с привязкой ко времени суток: какие приложения пользователь чаще запускает днем или вечером, такие и будут находиться в начале перечня.

Начальный экран iPhone и iPad больше не будет выглядеть как набор пиктограмм

Стоит отметить, что ряд популярных оболочек Android, разработанных сторонними вендорами, по умолчанию лишены отдельного меню с приложениями. Его нет, к примеру, в Xiaomi MIUI, и вернуть его можно лишь путем установки дополнительного лончера (Nova Launcher и др.).

Рукописный ввод, фитнес-приложение и управление мышью

В дополнение к отдельному окну с предустановленными приложениями iOS 14 может получить полноценную поддержку рукописного ввода. По данным 9to5Mac, в свежей версии мобильной платформы Apple появится поддержка интерфейса PencilKit, благодаря которому сторонние разработчики смогут добавить в свои приложения поддержку распознавания рукописного текста. Например, пользователи смогут не набирать сообщения в мессенджерах, а буквально писать их от руки при помощи стилуса Pencil. Вероятно, реализована новая функция будет в iPadOS 14 – отдельной модификации iOS14 для планшетов iPad.

Пока неизвестно, как Apple скопирует начальный экран Android

В дополнение к этому в iPadOS 14 может появиться полноценная поддержка мыши и курсора, что позволит управлять планшетом так же, как и обычным настольным ПК. Сама стрелка будет пропадать с экрана при неактивности мыши, чтобы не мешать просмотру контента. Мышь позволит более эффективно работать с текстом – выделять его, перемещать его между окнами и т. д. То же коснется и изображений.

В состав всех модификаций iOS 14 (для iPad, iPhone и, возможно, для приставки Apple TV) может войти и фирменное фитнес-приложение Apple. Подробностей о нем на момент публикации материала было известно немного – его кодовое название звучит как Seymour, и оно будет состоять из специальных видеоинструкций по различным видам спорта, рассматривающим различные упражнения и другие аспекты.

Обои и специальные возможности

В iOS 14 появятся новые функции для людей с ограниченными возможностями. К ним относится обнаружение смартфоном или планшетом определенных звуков – стука в дверь, дверного звонка, детского плача, пожарной сигнализации и др. Система научится сообщать о них при помощи вибраций и выводить соответствующие сообщения на экран, что пригодится людям с частичной или полной потерей слуха. Вместе с этим ПО для фотокамеры будет дополнено функцией распознавания жестов.

Apple планирует модифицировать меню с обоями. Если в актуальной сейчас iOS 13 они разделены на три категории (статичные, динамичные и «живые»), то в iOS 14 появятся подкатегории: «Цветы», «Животные» и т. д.

«Железные» нововведения

В коде новой iOS были обнаружены упоминания новых устройств Apple, в настоящее время не анонсированных. К их числу относится обновленный планшет iPad Pro с тройной камерой (основной сенсор, телеобъектив и ультраширокоугольный) и новым 3D-сенсором для виртуальной и дополненной реальностей.

Вероятный дизайн iPhone 9

Вместе с новым iPad Pro в iOS 14 есть сведения и о смартфоне iPhone 9, также известном как iPhone SE 2. В нем заявлены поддержка Touch ID и функция Express Transit для быстрой оплаты проезда.

AirTags, новинка Apple

В системе упомянут новый пульт для ТВ-приставки Apple TV с полноценной поддержкой Siri, но пока без подробностей. Присутствуют детали и о новом продукте Apple – метках AirTags, которые она планировала выпустить еще осенью 2019 г.