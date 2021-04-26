Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России

Россияне не смогут использовать весь потенциал поисковых меток Apple AirTag – в стране запрещено применение технологии UWB, за счет которой эти метки можно находить на расстоянии до 300 метров. Основная причина запрета – она может помешать работе радиолокаторов. Однако Apple получила разрешение на тестирование UWB в России – оно продлится до октября 2021 г., и после него у компании появится шанс на полноценную реализацию UWB в своих гаджетах, реализуемых на российском рынке.

Неполноценные AirTag

Поисковые метки Apple AirTag, анонсированные в конце апреля 2021 г., в России будут работать в ограниченном режиме – жители страны не смогут использовать все реализованные в них возможности из-за ограничений властей. По данным самой Apple, вместе с россиянами в такой ситуации оказались жители еще 15 стран, многие из которых нельзя отнести к числу передовых держав.

Проблема заключается в невозможности использования технологии Ultra-wide Band (UWB), которая расширяет дальность действия AirTag вплоть до 300 метров и позволяет более точно определять их местоположение. Для работы этой технологии нужны частоты в диапазоне от 6,24 до 8,24 ГГц, права на использование которых на территории России у Apple пока нет. В итоге в метках будут работать только модули Bluetooth и NFC с меньшей точностью определения местоположения и сокращенным на фоне UWB радиусом действия.

Воспользоваться всеми преимуществами AirTag россиянам не дадут

Иными словами, россиянам, желающим приобрести метки AirTag, придется смириться с двумя фактами – во-первых, им придется переплатить, во-вторых, даже с учетом этого воспользоваться всеми их возможностями у них не выйдет. На российском рынке одна метка AirTag стоит 3000 руб., а комплект из четырех – 10 тыс. руб. против $29 (2180 руб. по курсу ЦБ на 26 апреля 2021 г.) и $99 (7430 руб.) в США соответственно.

В России техника Apple традиционно стоит заметно дороже, чем в США

Наряду с Россией ограниченную версию AirTag получат Аргентина, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Индонезия, Казахстан, Кыргызстан, Непал, Пакистан, Парагвай, Соломоновы острова, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.

Россия не для UWB

Технологию UWB в своих устройствах Apple начала продвигать с выходом смартфонов iPhone 11 осенью 2019 г. За ее работу отвечает встроенный в них чип U1, который есть и в версиях этих смартфонов, предназначенных для России, но в них он заранее программно отключен.

Использование UWB в России запрещено (не только для Apple, но и для других компаний), поскольку на нужных ей частотах в России работают различные радиолокаторы, в том числе и военные. Apple, по данным «Ведомостей», еще в 2019 г. попыталась получить разрешение на использование UWB на территории России, но получила отказ.

UWB в AirTag не получат всего 16 стран, и Россия оказалась в их числе

В конце сентября 2020 г., за три недели до премьеры смартфонов iPhone 12, Apple, как пишет РБК, через свою российскую «дочку» «Эппл рус» обратилась в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) с заявкой на получение доступа к требуемым для работы UWB частотам. В заявке было сказано, что они нужны ей «для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ по уточнению условий электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с радиоэлектронными средствами различного назначения».

Решение по этому вопросу было вынесено в конце ноября 2020 г. По итогам заседания ГКРЧ замглавы Минцифры Олег Иванов сообщил, что оно было в пользу Apple – компания получила разрешение на тестовую эксплуатацию UWB на территории России. Тестирование, пишет «Интерфакс», будет проводиться «для проверки электромагнитной совместимости устройств Apple с другим радиооборудованием».

Разрешение на использование частот от 6,24 до 8,24 ГГц действует до 1 октября 2021 г. Со слов Олега Иванова, если итоги эксперимента окажутся положительными, то Apple сразу подаст новую заявку, на этот раз на получение доступа к этим частотам для использования в коммерческих целях, то есть в собственных гаджетах.

Кто еще пострадал

С проблемой невозможности использования UWB в России столкнулась не только Apple. Например, в начале 2021 г. компания Samsung провела презентацию своих новинок, в числе которых тоже были поисковые метки – Smarttag. Базовая версия этих меток работает только с Bluetooth – в ней по умолчанию нет UWB.

Метки Smarttag+ в России не продаются

Эта технология реализована только в продвинутой версии меток Samsung под названием Smarttag+. Из-за ограничений Smarttag+ в России не продаются – покупатели могут приобрести только обычные Smarttag, и они стоят дешевле Apple Airtag – 2490 руб. за одну, 4490 руб. за пару и 7490 за комплект из четырех.

История UWB

Apple не является разработчиком UWB – эта технология появилась в самом начале XXI века. В качестве несущей в ней используются сверхширокополосные сигналы с очень низкой спектральной плотностью мощности.

Как пандемия изменила подходы к организации рабочего пространства Интеграция

В свое время UWB так и не стала популярной, хотя на нее возлагались большие надежды. К примеру, в 2003 г. аналитики CNN включили ее в десятку самых перспективных технологий, которые потрясут мир.

К одной из особенностей UWB относится минимальное потребление энергии. Также технология позволяет передавать информацию на скорости до 480 Мбит/с на расстоянии до трех метров. На больших расстояниях наблюдается значительное снижение скорости – при удалении приемника от передатчика на 10 метров скорость падает до 110 Мбит/с.

После разработки UWB в начале XXI века в ряде стран мира были выделены диапазоны частот для безлицензионного использования сверхширокополосных сигналов. В списке этих государств числится и Россия – здесь диапазон частот составляет от 2,85 до 10,6 ГГц. Для сравнения, в ЕС выделен диапазон 6-8 ГГц, а в США – 3,1-10,6 ГГц.

В начале августе 2019 г. компании Samsung и Sony основали консорциум FiRa (сокращение от Fine Ranging), целью которого стало развитие и распространение технологии UWB. За неполные два года его существования к нему присоединились десятки крупных компаний со всего света, притом не только из ИТ-сферы, и Apple входит в их число. Более того, она, наряду с Samsung, Qualcomm Bosch и еще девятью компаниями, является спонсором FiRa.

Другие проблемы AirTag

Начало продаж AirTag по всему миру запланировано на 30 апреля 2021 г., но сотрудники ряда крупных ИТ-изданий заранее получили их на тест. Среди них оказался и журналист портала The Verge Дитер Бон (Dieter Bohn), и он остался не очень доволен новинкой Apple.

По словам Бона, поисковые метки Apple теряют свой товарный вид спустя всего несколько часов использования. На их корпусе появляются глубокие царапины, от которых невозможно избавиться, притом повышенный износ характерен не только для лицевой стороны, выполненной из глянцевого пластика.

AirTag теряет свою красоту почти мгновенно

Тыльная часть корпуса AirTag отделана отполированным металлом, как некоторые модели плееров iPod. Эти гаджеты известны тем, что покрываются паутинками царапин почти сразу после начала использования.

От таких царапин спасет только полировка

Судя по всему, единственный способ защитить метки от моментальной потери товарного вида заключается в использовании полностью закрытого, но при этом радиопрозрачного чехла.