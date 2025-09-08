Разделы

NAVEE NAVEE TECH


NAVEE TECH – компания, основанная в 2020 году и специализирующаяся на разработке, производстве и дистрибуции электронных средств индивидуальной мобильности.  
 

УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 NAVEE представил новые электросамокаты для бездорожья и новую айдентику 1
12.04.2024 NAVEE показали новые электросамокаты с дизайном в стиле киберпанк 3
29.08.2023 diHouse представляет электросамокаты NAVEE 5

Публикаций - 3, упоминаний - 9

NAVEE и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 1
Ланит - diHouse - Дихаус 225 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5192 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12756 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10026 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1517 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17599 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 581 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14230 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25135 1
Аксессуары 4044 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55072 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11901 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1036 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7983 1
Apple Find my iPhone 23 1
Apple iOS 8107 1
Apple AirTag 25 1
Xiaomi Mi Home 80 1
Go Harry - Го Гарри 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152816 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14358 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5301 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 378 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 153 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 755 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2215 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5706 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5768 1
