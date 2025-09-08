NAVEE представил новые электросамокаты для бездорожья и новую айдентику

Компания NAVEE, производитель электросамокатов, представил линейку премиальных внедорожных электросамокатов XT5, которая позднее поступит в продажу в России. Об этом CNews сообщили представители NAVEE.

Линейка XT5 состоит из нескольких электросамокатов, рассчитанных на бездорожье. XT5 Ultra получил двигатель с максимальной мощностью до 2200 Вт, что позволяет модели разгоняться до 50 км/ч. 12-дюймовые бескамерные шины для бездорожья легко справляются с неровной поверхностью, а еще электросамокат способен брать наклоны с углом до 45°. Благодаря степени влагозащиты IPX6 новинка не боится даже глубоких луж. Аккумулятор на 19.2 А·ч обеспечит до 90 км на одном заряде. Еще в XT5 Ultra предусмотрена съемная батарея, с которой можно будет продлить поездку еще на 46 км.

NAVEE также обновил городские модели и представил линейки ST5 и GT5, которые подходят для ежедневных поездок на работу или прогулок в парке. Компания показала линейку K100, умные электросамокаты для детей.

Линейка премиальных внедорожных электросамокатов XT5

NAVEE поделился также обновленным позиционированием бренда, которое включает в себя свежий логотип и фокус на мобильности без границ.

NAVEE в партнерстве с сетью магазинов DNS выведет часть представленных моделей на рынок России и стран СНГ. В частности, планируется запуск продаж электросамокатов линейки XT5. Благодаря многолетнему сотрудничеству компания выстроила надежные каналы продаж и уже занимает 15% на российском рынке.