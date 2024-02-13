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Caviar выпустил умное сердце в комплекте с золотым iPhone 15 за 4 млн рублей

Caviar представил на сайте кастомный AirTag в виде сердца ко Дню святого Валентина. Компания дарит аксессуар при покупке iPhone 15 Pro из коллекции ювелирных смартфонов «Garden of Eden». Цена самого дорогого телефона из этой серии превышает 4 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar – бренд, который создает люксовые версии гаджетов Apple. На этот раз компания представила кастомный AirTag в виде сердца ко Дню святого Валентина. Аксессуар можно получить в подарок при покупке iPhone 15 Pro в ювелирном дизайне из лимитированной серии Garden of Eden («Райский сад»). Умная валентинка на базе девайса Apple играет роль дорогой открытки к люксовым телефонам.

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Фото: Caviar
Caviar выпустил умное сердце в комплекте с золотым iPhone 15 за 4 млн рублей

Райская коллекция включает в себя пять дизайнерских моделей iPhone 15 Pro, украшенных золотом, бриллиантами и кристаллами Swarovski. Самый дорогой смартфон из этой коллекции стоит 4,2 млн руб.

Флагманом серии является модель – Mystical Panther Gold 18K, детали ее корпуса полностью изготовлены из 18-каратного золота. Барельеф пантеры украшен черными бриллиантами, а общее число бриллиантов в модели – 159 шт. Цель компании – превратить iPhone в шедевр ювелирного искусства уровня Panthere de Cartier. Доступен также вариант с кристаллами Swarovski и золотым покрытием.

Другие райские телефоны изображают яркие цветы, порхающих бабочек и птиц. Модель Bird of Paradise украшена 139 кристаллами Swarovski и золотым покрытием по технологии Double Electroplated. Wonderful Orchid может похвастаться девятью бриллиантами и цветной эмалью. На корпусе модели Lovely Butterflies 35 бриллиантов и вставки из цветной эмали и киринита, отлично дополняющие 24-каратное золото.

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Цифровизация

AirTag в виде валентинки доступен не только в качестве подарка к телефону. Его можно купить за 22 тыс. руб. и повесить на сумку в качестве красивого брелка из натуральной кожи.

Цены на ювелирные телефоны Garden of Eden начинаются от 599 тыс. руб. за iPhone 15 Pro Wonderful Orchid, а самая дорогая модель – iPhone 15 Pro Max Mystical Panther Gold 18K (1 TБ) – достигает 4,2 млн руб.

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