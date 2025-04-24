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Double Electroplated Гальванизация
Double Electroplated и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 10348 4
|Apple Inc 12235 4
|Sony 6567 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
|Huawei 4000 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
|Китов Сергей 16 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 487 1
|Путин Владимир 3229 1
|Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 1
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