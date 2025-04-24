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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173548
ИКТ 13507
Организации 10572
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Double Electroplated Гальванизация



24.04.2025 Caviar представляет коллекцию iPhone, посвященную мировым религиям 1
17.07.2024 Caviar выпускает новую коллекцию Corona на Samsung Z Fold 6 1
21.02.2024 Caviar выпустил коллекцию из iPad, Samsung Ultra и iPhone 15 Pro ко Дню Защитника Отечества 1
13.02.2024 Caviar выпустил умное сердце в комплекте с золотым iPhone 15 за 4 млн рублей 1
20.07.2022 Caviar запускает линейку «гангстерских» смартфонов и аксессуаров 1
08.12.2021 Caviar создал коллекционный Huawei P50 Pro к китайскому Новому Году 1
11.08.2021 В России появятся тюнингованные iPhone 13 для верующих за полмиллиона 1
28.03.2019 Россияне выпустили телефон-«звонилку» по цене 36 iPhone. Фото 1
17.10.2018 В России выпустили гибрид iPhone XS и механических часов-скелетонов. Видео 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Double Electroplated и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10348 4
Apple Inc 12235 4
Sony 6567 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
Huawei 4000 1
Swarovski AG 73 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 219 1
Perla Penna 6 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 145 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1253 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24566 7
Аксессуары 3953 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7754 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24820 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1597 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2200 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4662 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2271 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3665 1
Часы - Watch 955 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6506 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7394 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9786 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1861 1
Наушники - Headphones 4086 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28172 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21662 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8523 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6112 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4770 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2124 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7153 5
Apple iPad mini 420 2
Apple iPhone 15 138 2
Apple iPhone 6 4863 2
Apple iPhone 13 149 2
Apple AirPods - Наушники 140 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1712 1
Samsung Galaxy S24 - смартфон 54 1
Apple iPhone 16 101 1
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Серия смартфонов 66 1
Apple AirTag 24 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 130 1
Apple iPad 3878 1
Apple iPad Pro 298 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 128 1
Nokia 6500 Classic - Nokia 6500 Slide 12 1
Nokia 3310 66 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 495 1
Apple iPhone 4 786 1
Apple iPhone 7 284 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 145 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 691 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4049 1
Nokia Sseries - серия телефонов 148 1
Huawei P50 - Серия смартфонов 9 1
Китов Сергей 16 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 487 1
Путин Владимир 3229 1
Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 7
Сатурн - Титан (спутник) 478 3
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 243 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2498 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17349 2
Америка Латинская 1834 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1016 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1067 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52470 1
Италия - Итальянская Республика 4373 1
Металлы - Золото - Gold 1151 6
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 623 4
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 369 4
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 196 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 510 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5055 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 739 1
Металлы - Серебро - Silver 763 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5283 1
Металлы - Платина - Platinum 469 1
Китай - Великая Китайская стена 28 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 122 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 34 1
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355814, в очереди разбора - 758734.
Создано именных указателей - 173548.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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