В России появятся тюнингованные iPhone 13 для верующих за полмиллиона

В России появятся тюнингованные iPhone 13 для верующих за полмиллионаРоссийский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar представил коллекцию модифицированных iPhone 13 с храмами под стеклом. В коллекцию включены модели, посвященные православию, католицизму и исламу. Официальный анонс iPhone 13 ожидается не ранее чем через месяц.
Адресная роскошь
Российский ювелирный бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar представил пополнение коллекции Credo на базе еще не представленных официально смартфонов Apple линейки iPhone 13 — для верующих. Коллекция включает три тематические разновидности дизайна, которые соответствуют трем мировым религиям: православию, католицизму и исламу.
Как ранее сообщал CNews, официальный анонс новой линейки смартфонов iPhone 13 состоится в сентябре 2021 г. (ориентировочно 13 числа). Несмотря на то, что Apple традиционно не раскрывает характеристики и названия до официального анонса, дизайн новинок становится известен заранее за счет того, что производители чехлов получают макеты смартфонов для готовности своих изделий к началу продаж.
Цены на дизайнерские аппараты Caviar Credo, посвященным православию, католицизму и исламу, начинаются от 416 тыс. руб. за редизайн модели iPhone 13 Pro со 128 ГБ и заканчиваются на отметке 504 тыс. руб. за iPhone 13 Pro с 512 ГБ.
Официальные цены новинок станут известны только после их официального анонса в России, но их примерный уровень, по предварительным прикидкам, составит порядка 100 тыс. руб. и 130 тыс. руб., соответственно.
Особенности дизайна
Оформление смартфонов линейки Caviar Credo включает отделку корпуса элементами из титана и двойного золотого покрытия по технологии двойной гальванизации (Double Electroplated, проба 999, покрытие 7 мкм). Тыльная часть смартфона содержит многослойную трехмерную композицию, защищенную ударопрочным стеклом.
Композиции смартфонов Caviar Credo в каждой тематической серии включают элементы оформления и образы святынь, соответствующие каждой представленной религии.
Коллекция выпущена в лимитированной серии, которая включает 99 экземпляров смартфонов по теме каждой религии, выполненных на базе различных моделей серии iPhone 13, включая Pro и Max. На каждом аппарате нанесена гравировка с информацией о модели и уникальным номером смартфона.
Модель для православных: Cathedral of Christ The Savior
В центре художественной композиции оформления смартфона Caviar Credo Cathedral of Christ The Savior расположена многослойная объемная композиция в виде храма Христа Спасителя, давшая имя названию модели.
Ниже композиции расположена надпись, выполненная по канонам православия: «Спаси и сохрани». Среди материалов, использовавшихся для оформления этого смартфона – сусальное золото, мрамор, порфир и лабрадор.
Цена самой доступной модели Caviar Credo iPhone 13 Pro со 128 ГБ заявлена в 424 тыс. руб., самая дорогая модель iPhone13 Max с 512 ГБ оценена в 504 тыс. руб.
Модель для мусульман: Kaaba
Модель «Кааба» (Kaaba) посвящена главному священному городу мусульман – Мекке, где расположена главная мусульманская святыня – Кааба. В центре многослойной объемной композиции на тыльной стороне смартфона изображен ансамбль из минаретов и строение в главной и крупнейшей в мире мечети аль-Харам. Она защищает священное место, на котором по преданию стоял пророк Ибрагим.
Мусульмане верят, что пророк Мухаммед один раз поцеловал камень Кааба, поэтому во время своей поездки в Мекку они пытаются поцеловать Черный камень. Дизайн телефона также дополняют флористические мотивы, распространенные в мусульманской культуре.
Самая доступная версия Caviar Credo iPhone 13 Pro со 128 ГБ предлагается за 419 тыс. руб., самая дорогая iPhone13 Max с 512 ГБ оценена в 499 тыс. руб.
Модель для католиков: St. Peter’s Basilica
Смартфон Caviar Credo St. Peter’s Basilica оформлен многослойной трехмерной композицией с собором Святого Петра в Ватикане, который является центром римской католической религии, одной из самых почитаемых святынь и самым популярным объектом поклонения паломников католиков.
Смартфон оформлен гравировкой в барочном стиле, которая посвящена внутреннему убранству собора. Модель Caviar Credo St. Peter’s Basilica iPhone 13 Pro со 128 ГБ обойдется в 416 тыс. руб., за модель iPhone13 Max с 512 ГБ предлагается заплатить 496 тыс. руб.
О торговой марке Caviar
Международный бренд Caviar российского происхождения представил свой первый эксклюзивный дизайнерский смартфон из материалов класса люкс 14 ноября 2011 г. В начале бренд Caviar приобрел популярность преимущественно за счет модификации продукции Apple, сегодня в модельном ряду компании имеется ряд разработок на базе продукции Samsung, Sony и др.
В 2021 г. бренд Caviar представил модифицацию игровой приставки Sony PlayStation 5 Golden Rock из восьми листов, отлитых из чистого золота. В отделке корпуса консоли была использована ювелирная техника с имитацией структуры поверхности залежей золотой руды. Всего было выпущено девять экземпляров этого устройства.
Модификации Caviar производятся с использованием драгоценных и качественных материалов, таких как золото высшей пробы, экзотическая натуральная кожа, бриллианты и др. Продукция Caviar обладает международным сертификатом подлинности с пятью степенями защиты, при этом вместе с заказом покупатель получает именной сертификат.
Как указано на официальном сайте Caviar, в настоящее время компания насчитывает более 10 тыс. клиентов из 150 стран мира.