В России появятся тюнингованные iPhone 13 для верующих за полмиллиона

Адресная роскошь

Российский ювелирный бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar представил пополнение коллекции Credo на базе еще не представленных официально смартфонов Apple линейки iPhone 13 — для верующих. Коллекция включает три тематические разновидности дизайна, которые соответствуют трем мировым религиям: православию, католицизму и исламу.

Как ранее сообщал CNews, официальный анонс новой линейки смартфонов iPhone 13 состоится в сентябре 2021 г. (ориентировочно 13 числа). Несмотря на то, что Apple традиционно не раскрывает характеристики и названия до официального анонса, дизайн новинок становится известен заранее за счет того, что производители чехлов получают макеты смартфонов для готовности своих изделий к началу продаж.

Цены на дизайнерские аппараты Caviar Credo, посвященным православию, католицизму и исламу, начинаются от 416 тыс. руб. за редизайн модели iPhone 13 Pro со 128 ГБ и заканчиваются на отметке 504 тыс. руб. за iPhone 13 Pro с 512 ГБ.

Официальные цены новинок станут известны только после их официального анонса в России, но их примерный уровень, по предварительным прикидкам, составит порядка 100 тыс. руб. и 130 тыс. руб., соответственно.

Особенности дизайна

Оформление смартфонов линейки Caviar Credo включает отделку корпуса элементами из титана и двойного золотого покрытия по технологии двойной гальванизации (Double Electroplated, проба 999, покрытие 7 мкм). Тыльная часть смартфона содержит многослойную трехмерную композицию, защищенную ударопрочным стеклом.

Линейка смартфонов Caviar Credo iPhone 13 для верующих

Композиции смартфонов Caviar Credo в каждой тематической серии включают элементы оформления и образы святынь, соответствующие каждой представленной религии.

Оформление Caviar Credo iPhone 13

Коллекция выпущена в лимитированной серии, которая включает 99 экземпляров смартфонов по теме каждой религии, выполненных на базе различных моделей серии iPhone 13, включая Pro и Max. На каждом аппарате нанесена гравировка с информацией о модели и уникальным номером смартфона.

Модель для православных: Cathedral of Christ The Savior

В центре художественной композиции оформления смартфона Caviar Credo Cathedral of Christ The Savior расположена многослойная объемная композиция в виде храма Христа Спасителя, давшая имя названию модели.

Смартфон Caviar Credo Cathedral of Christ The Savior

Ниже композиции расположена надпись, выполненная по канонам православия: «Спаси и сохрани». Среди материалов, использовавшихся для оформления этого смартфона – сусальное золото, мрамор, порфир и лабрадор.

Детали оформления Caviar Credo Cathedral of Christ The Savior

Цена самой доступной модели Caviar Credo iPhone 13 Pro со 128 ГБ заявлена в 424 тыс. руб., самая дорогая модель iPhone13 Max с 512 ГБ оценена в 504 тыс. руб.

Модель для мусульман: Kaaba

Модель «Кааба» (Kaaba) посвящена главному священному городу мусульман – Мекке, где расположена главная мусульманская святыня – Кааба. В центре многослойной объемной композиции на тыльной стороне смартфона изображен ансамбль из минаретов и строение в главной и крупнейшей в мире мечети аль-Харам. Она защищает священное место, на котором по преданию стоял пророк Ибрагим.

Смартфон Caviar Credo Kaaba iPhone 13

Мусульмане верят, что пророк Мухаммед один раз поцеловал камень Кааба, поэтому во время своей поездки в Мекку они пытаются поцеловать Черный камень. Дизайн телефона также дополняют флористические мотивы, распространенные в мусульманской культуре.

Оформление Caviar Credo Kaaba iPhone 13

Самая доступная версия Caviar Credo iPhone 13 Pro со 128 ГБ предлагается за 419 тыс. руб., самая дорогая iPhone13 Max с 512 ГБ оценена в 499 тыс. руб.

Модель для католиков: St. Peter’s Basilica

Смартфон Caviar Credo St. Peter’s Basilica оформлен многослойной трехмерной композицией с собором Святого Петра в Ватикане, который является центром римской католической религии, одной из самых почитаемых святынь и самым популярным объектом поклонения паломников католиков.

Смартфон Caviar Credo St. Peter’s Basilica

Смартфон оформлен гравировкой в барочном стиле, которая посвящена внутреннему убранству собора. Модель Caviar Credo St. Peter’s Basilica iPhone 13 Pro со 128 ГБ обойдется в 416 тыс. руб., за модель iPhone13 Max с 512 ГБ предлагается заплатить 496 тыс. руб.

О торговой марке Caviar

Международный бренд Caviar российского происхождения представил свой первый эксклюзивный дизайнерский смартфон из материалов класса люкс 14 ноября 2011 г. В начале бренд Caviar приобрел популярность преимущественно за счет модификации продукции Apple, сегодня в модельном ряду компании имеется ряд разработок на базе продукции Samsung, Sony и др.

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В 2021 г. бренд Caviar представил модифицацию игровой приставки Sony PlayStation 5 Golden Rock из восьми листов, отлитых из чистого золота. В отделке корпуса консоли была использована ювелирная техника с имитацией структуры поверхности залежей золотой руды. Всего было выпущено девять экземпляров этого устройства.

Модификации Caviar производятся с использованием драгоценных и качественных материалов, таких как золото высшей пробы, экзотическая натуральная кожа, бриллианты и др. Продукция Caviar обладает международным сертификатом подлинности с пятью степенями защиты, при этом вместе с заказом покупатель получает именной сертификат.

Как указано на официальном сайте Caviar, в настоящее время компания насчитывает более 10 тыс. клиентов из 150 стран мира.