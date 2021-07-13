Рассекречен облик будущих iPhone 13. В чем их новизна

Смартфоны серии iPhone 13 увидят свет в сентябре 2021 г. Производители чехлов стали получать их макеты, которые позволили пролить свет на дизайн. Внешне iPhone 13 по сравнению с iPhone 12 почти не изменились – Apple лишь модифицировала модули камер. Pro-версии смартфонов также получат новые оттенки корпуса, включая классический матовый черный.

Новые (старые) iPhone

Раскрыт дизайн смартфонов линейки iPhone 13, которые Apple планирует анонсировать в сентябре 2021 г. Специалисты профильного портала MacRumors получили доступ к макетам этих аппаратов, предназначенных для производителей чехлов.

Новая серия мобильников Apple, несмотря на полный провал модели iPhone 12 mini, по-прежнему будет состоять из четырех моделей. К двум флагманским с приставкой Pro в названии присоединятся обычный iPhone 13 и его уменьшенная версия с приставкой mini. В линейке iPhone 14, ожидаемой в 2022 г., вероятность появления мини-смартфона стремится к нулю.

При разработке экстерьера смартфонов iPhone 13 дизайнеры Apple явно черпали вдохновение в линейке 2020 г. Поэтому в облике новых аппаратов изменения действительно нужно искать.

Не исключено, что на разработку дизайна новых iPhone Apple хватило пары минут

В двух младших моделях Apple поменяла расположение сенсоров основной камеры. Если в iPhone 12 и 12 mini они размещены вертикально, то в новой линейке – горизонтально. Что стоит за этим «дизайнерским решением», пока остается неизвестным.

В iPhone 13 Pro и Pro Max модули тыльной камеры остались на своих местах, но стали заметно крупнее. Вследствие этого подросла и сама камера, занимающая теперь значительно больше места.

iPhone 13 Pro Max (слева) и 12 Pro Max

По данным MacRumors, единственное изменение на лицевой панели коснется выреза под Face ID, другими словами, «челки» или «моноброви». Эксперты портала утверждают, что за счет использования более современных и компактных компонентов системы Face ID Apple смогла уменьшить размер этого выреза. Однако полностью отказываться от него, как это сделали несколько лет назад все производители Android-смартфонов, Apple пока не торопится.

Два новых цвета

Оставив дизайн новых iPhone почти без изменений, Apple сосредоточилась на разработке новых оттенков корпуса для них. По утверждению портала GizmoChina, новых цветов будет как минимум два – Sunset Gold и Rose Gold.

Камера - пока единственное отличие между iPhone 13 (сверху) и iPhone 12

Технически, ни один из новых оттенков нельзя назвать новым для iPhone – каждый из них использовался в той или иной линейке. Однако iPhone 12 Pro и iPhone 11 Pro не были доступны в классическом черном цвете, что Apple решила исправить в новой серии. Притом это будет именно матовый черный (Matte Black).

Все оттенки Pro-линейки iPhone 13

В линейке также останется белый оттенок. Он сменит название на «жемчужный» (Pearl).

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Все перечисленное касается пока только Pro-серии. Какие цвета Apple выберет для обычных iPhone 13 и 13 mini, неизвестно.

Что еще изменится

Смартфоны серии iPhone 13 могут стать толще своих предшественников. Вероятно, на это повлияет установка более емких батарей, поскольку владельцы аппаратов iPhone 12 нередко жаловались на их плохую автономность.

Детальный разбор макетов смартфонов линейки iPhone 13

Лидар, как и в предыдущей серии, младшим моделям iPhone 13 не достанется и по-прежнему будет доступен лишь владельцам Pro-устройств. В то же время теперь в каждом из четырех смартфонов будет присутствовать стабилизация изображения путем изменения положения матрицы. Не исключено, что именно использование этой технологии повлияло на изменение положения модулей в младших моделях и увеличение камеры в старших.

Внутри новых iPhone будет находиться пока не анонсированный процессор А15. Он окажется 5-нанометровым, как и А14, поскольку компания TSMC, производитель чипов Apple, пока не успела освоить более современный техпроцесс.

Из-за гигантской камеры чехлы от 12 Pro и Pro Maх на новые модели не подойдут

Модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут оснащены LTPO-экранами с поддержкой частоты обновления до 120 Гц. Младшим iPhone 13 и iPhone 13 mini достанутся обычные 60-герцовые панели.

По предварительной информации, все четыре iPhone 13 будут поддерживать функцию Always on Display. Она позволяет выводить на экран нужную информацию без необходимости его включения. Эта технология давно используется во многих флагманских Android-смартфонах.