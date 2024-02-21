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Caviar выпустил коллекцию из iPad, Samsung Ultra и iPhone 15 Pro ко Дню Защитника Отечества

Caviar представил на сайте серию кастомных девайсов Apple и Samsung, посвященных России. Флагманом патриотической коллекции стал iPhone 15 Pro Max «Империя», корпус которого полностью сделан из 18-каратного золота. Его стоимость доходит до 3,7 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar – это бренд, который создает люсковые версии гаджетов Apple, сочетая редкие материалы и передовые технологии. Специально для России компанией выпускается тематическая коллекция, посвященная стране. В канун 23 февраля представлено обновление серии.

Caviar в этот раз не ограничился iPhone. Новинки представлены на iPhone 15 Pro и Pro Max, iPad Pro и Samsung S24 Ultra. Дизайн коллекции вдохновлялся обликом памятников архитектуры московского Кремля.

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Фото: Caviar
Caviar выпустил коллекцию из iPad, Samsung Ultra и iPhone 15 Pro ко Дню Защитника Отечества

Корпус iPhone 15 Pro Max «Империя» корпус выплавлен из цельного слитка 18-каратного золота. В дизайне угадываются архитектурные мотивы Александровского и Андреевского залов Большого Кремлевского дворца. Когда-то там располагался Императорский трон, позднее проводились съезды компартии, сейчас это место Инаугурации Президента России. Мастера Caviar постарались воссоздать великолепие этих исторических памятников в очертаниях аксессуара.

Модель «Парламент» отличается отделкой черной телячьей кожей и золотым покрытием по технологии Double Electroplated. В изысканном и классическом сочетании черного и золотого также выполнены Samsung «Защитник» и iPad «Патриот».

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«Мы выбрали название “Великая Россия”, чтобы подчеркнуть значимость исторического и культурного наследия России, преемственность российской государственности», – отметил Сергей Китов, генеральный директор Caviar.

Представители компании также сообщают, что выпуск «Великой России» приурочен ко Дню защитника Отечества. Это давняя традиция бренда, который каждый год выпускает патриотические смартфоны, часы, кейсы и другую продукцию премиального сегмента.

Стоимость патриотичных девайсов начинается с 539 тыс. руб. за iPhone 15 Pro «Парламент» (128 ГБ). Самый дорогой – iPhone 15 Pro Max «Империя», его цена доходит до 3,7 млн руб.

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