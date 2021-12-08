Разделы

Техника
|

Caviar создал коллекционный Huawei P50 Pro к китайскому Новому Году

Российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar в 2021 г. вышел на китайский рынок. Среди товаров, реализуемых в Поднебесной, особой популярностью пользуются драгоценные модифицированные Huawei P50 Pro, посвященные Китайскому Новому году.

Одно из главных событий для любого китайца - встреча Нового года в кругу семьи за изобильно накрытым столом. Отдавая дань древним традициям и преемственности поколений, бренд Caviar создал уникальную коллекцию драгоценных смартфонов и аксессуаров.

Флагманская модель, посвященная Китайскому Новому году - модифицированный Huawei P50 Pro с изображением грозного дракона, своим мощным телом обвивающим Великую Китайскую стену. Дизайн создан, чтобы покорить сердца старшего поколения: представители бренда Caviar утверждают, что именно этот дизайн, как символ мудрости и долголетия, станет отличным подаркам от детей их глубоко уважаемым родителям. Корпус смартфона покрыт 24-каратным золотом по технологии Double Electroplated, рельефная фигура дракона сделана из 22-каратного серебра с глазами в виде двух сверкающих рубинов диаметром 1,5мм. По всему миру будет выпущено только 28 моделей.

ch_newyear_visual_ru.jpg

Гаджеты Caviar в честь китайского Нового Года

Второй, но не менее значимый дизайн, посвященный Китайскому Новому году в исполнении Caviar, - iPhone 13 Pro с изображением золотого карпа на черном фоне, украшенном волнами. Представители Caviar утверждают, что этот дизайн подойдет для подарка главному добытчику в семье и станет отличным пожеланием дополнительного достатка и успеха в делах. Изображение рыбы несет в себе глубокий смысл, символизирует удачу и изобилие. На многих праздничных столах в день празднования Китайского Нового года присутствует блюдо из карпа. Всего будет создано 88 моделей.

Не обошли стороной и младшие поколения: дизайнеры Caviar подготовили подарки для школьников и молодежи. По мнению бренда, им придется по вкусу модифицированный iPad Mini 6 с драгоценным изображением символа 2022 г. На ложементе из белого композитного камня, украшенного рельефной гравировкой в виде облаков, расположен объемный золотой тигр. Ограниченная серия - 188 экземпляров.

Кроме того, в рамках коллекции также представлены модифицированные Airpods (188 экземпляров) и чехол для iPhone 13 Pro (2022 экземпляра).

Стоимость драгоценных подарков к Китайскому Новому году начинается от 59 тыс. руб. Самая дорогая модель обойдется в 545 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти России готовят закон для ареста и конфискации криптовалют

Вышел смартфон с открытой архитектурой и поддержкой 20 дистрибутивов Linux. Видео

Госдума запретила в школах неверифицированные онлайн-ресурсы и разрешила обрабатывать персональные данные школьников

В продаже появились бракованые процессоры «Эльбрус»

Производство iPhone и iPad остановлено впервые за 10 лет

Microsoft отобрала полсотни доменов у китайских госхакеров

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022