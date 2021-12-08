Caviar создал коллекционный Huawei P50 Pro к китайскому Новому Году

Российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar в 2021 г. вышел на китайский рынок. Среди товаров, реализуемых в Поднебесной, особой популярностью пользуются драгоценные модифицированные Huawei P50 Pro, посвященные Китайскому Новому году.

Одно из главных событий для любого китайца - встреча Нового года в кругу семьи за изобильно накрытым столом. Отдавая дань древним традициям и преемственности поколений, бренд Caviar создал уникальную коллекцию драгоценных смартфонов и аксессуаров.

Флагманская модель, посвященная Китайскому Новому году - модифицированный Huawei P50 Pro с изображением грозного дракона, своим мощным телом обвивающим Великую Китайскую стену. Дизайн создан, чтобы покорить сердца старшего поколения: представители бренда Caviar утверждают, что именно этот дизайн, как символ мудрости и долголетия, станет отличным подаркам от детей их глубоко уважаемым родителям. Корпус смартфона покрыт 24-каратным золотом по технологии Double Electroplated, рельефная фигура дракона сделана из 22-каратного серебра с глазами в виде двух сверкающих рубинов диаметром 1,5мм. По всему миру будет выпущено только 28 моделей.

Гаджеты Caviar в честь китайского Нового Года

Второй, но не менее значимый дизайн, посвященный Китайскому Новому году в исполнении Caviar, - iPhone 13 Pro с изображением золотого карпа на черном фоне, украшенном волнами. Представители Caviar утверждают, что этот дизайн подойдет для подарка главному добытчику в семье и станет отличным пожеланием дополнительного достатка и успеха в делах. Изображение рыбы несет в себе глубокий смысл, символизирует удачу и изобилие. На многих праздничных столах в день празднования Китайского Нового года присутствует блюдо из карпа. Всего будет создано 88 моделей.

Не обошли стороной и младшие поколения: дизайнеры Caviar подготовили подарки для школьников и молодежи. По мнению бренда, им придется по вкусу модифицированный iPad Mini 6 с драгоценным изображением символа 2022 г. На ложементе из белого композитного камня, украшенного рельефной гравировкой в виде облаков, расположен объемный золотой тигр. Ограниченная серия - 188 экземпляров.

Кроме того, в рамках коллекции также представлены модифицированные Airpods (188 экземпляров) и чехол для iPhone 13 Pro (2022 экземпляра).

Стоимость драгоценных подарков к Китайскому Новому году начинается от 59 тыс. руб. Самая дорогая модель обойдется в 545 тыс. руб.