Caviar запускает линейку «гангстерских» смартфонов и аксессуаров

Вдохновившись латиноамериканской и уличной культурой, российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил коллекцию Desperado (рус. «Отчаянный»), превратив опасное оружие в ювелирную роскошь. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Флагманская модель коллекции – смартфон Desperado Cartel. Черный титановый корпус с золотым узором в стиле уличных бандан украшает череп калавера и съемные декоративные пули, покрытые золотом 24К по технологии Double Electroplated. Модель Корпус смартфона Knuckle украшает стилизованное рельефное изображение кастета, декорированное черными титановыми черепами калавера. Смартфон будет выпущен ограниченной коллекцией в 99 экземпляров.

Нож Daga de puno стал центральным элементом модели Blade. Декоративный клинок «даги» выполнен из PVD-титана, а золотую рукоятку украшают тонкие растительные узоры.

Помимо смартфонов, в коллекции Desperado также будут представлены часы с настоящим турбийоном, Airpods и другие аксессуары. Со временем в коллекции появятся новинки – ювелирные украшения.