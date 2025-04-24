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Caviar представляет коллекцию iPhone, посвященную мировым религиям

Российский люксовый бренд Caviar выпустил коллекцию смартфонов, вдохновленную духовным наследием мировых религий. Цены начинаются от 569 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

В преддверии религиозных праздников восточных культур, включая День рождения Далай-ламы XIV 6 мая, Весак 12 мая (буддизм) и Курбан-байрам 6 июня (мусульманство), бренд представил обновление одной из главных коллекций, Credo.

В новом выпуске кастомных iPhone Credo Caviar отдает дань уважения религиям: христианской (православной и католической), мусульманской и буддистской. Многослойные композиции, покрытые золотом 999 пробы, изображают храмы и религиозные символы.

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Caviar
Caviar представляет коллекцию iPhone, посвященную мировым религиям

Почитание

Модель «Почитание» воплощает мусульманские символы. В центре композиции — восточный орнамент с надписью «Аллах Велик» (такбир), выполненной из ювелирной эмали. Титановый медальон контрастирует с черным корпусом, украшенным тонким геометрическим узором, символизирующим бесконечность и гармонию.

Medina

Medina — это посвящение одному из самых священных мест ислама. В центре композиции — рельеф мечети Аль-Масджид ан-Набави, покрытый золотом 999 пробы. Рядом с ним — шахада, исповедание веры, обрамленные в золото. Бирюзовый фон с арабским орнаментом и покрытием Double Electroplated подчеркивает уважение к исламской культуре.

OM

Модель OM вдохновлена восточной философией, мантра почитается в индуизме и буддизме махаяны, особенно тантрическом буддизме (ваджраяна). В дизайне iPhone от Caviar символ «Ом» сияет в центре объемного лотоса — символа просветления — инкрустированного оранжевой ювелирной эмалью. Задняя панель выполнена по мотивам янтры — визуальной мантры Вселенной. Корпус смартфона украшен 32 гранатами.

Каждая из трех моделей выпущена ограниченным тиражом — всего по 99 экземпляров. Цены начинаются от 569 тыс. руб. В рамках персонального заказа дизайны также доступны на флагманах Samsung и Huawei.

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