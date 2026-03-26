Революция в мире беспроводных мышек и клавиатур. Их научили заряжаться за секунды и работать месяцами без аккумуляторов. Менять батарейки тоже не нужно

Dell отказалась от аккумуляторов в своих мышках и клавиатурах и заменила их на суперконденсаторы. Благодаря этому их можно заряжать за считанные секунды, и этого хватит на сутки, а за пять минут они зарядятся на недели вперед. При этом суперконденсаторы не горят, в отличие от литиевых аккумуляторов, и их не нужно менять, как батарейки. А делать их можно хоть из борщевика, который в изобилии растет в России.

Минуту заряди – неделю пользуйся

Компания Dell выпустила набор Pro 7, состоящий из беспроводных мышки и клавиатуры. Как пишет портал TechPowerUp, в них нет ни аккумуляторов, ни обычных батареек – питаются они от суперконденсаторов, которые в будущем могут заменить традиционные литиевые АКБ в некоторых устройствах.

Ключевое преимущество новинок Dell – в их невероятно быстрой скорости зарядки, что является следствием именно использования суперконденсаторов. Можно поставить мышку и клавиатуру на зарядку всего на пять секунд, что обеспечит им возможность работать в течение 24 часов.

Если увеличить время зарядки устройств Dell Pro 7 до пяти минут, то в итоге в суперконденсаторах накопится энергия, способная питать мышку в течение полутора месяцев. Время автономной работы клавиатуры окажется еще больше – до трех месяцев.

Hilary Halliwell / Pexels Батарейки и аккумуляторы в беспроводной периферии - это прошлый век

Dell не называет цену и сроки начала продаж своей новой «суперконденсаторной» периферии. До российских магазинов она может не добраться – Dell поддерживает антироссийские санкции и бежала из страны в 2022 г.

Излюбленная российская технология

Сверхбыстрая зарядка – это особенность всех суперконденсаторов. Также у них почти безграничный срок эксплуатации, поскольку они почти не деградируют в с течением времени, в отличие от литий-ионных батарей.

Так сложилось, что суперконденсаторами интересуются в первую очередь российские ученые. Пока корейские специалисты копируют реализованные в них идеи и создают на их основе новые форматы аккумуляторов, российские эксперты разрабатывают технологии, многократно улучшающие их.

Например, в мае 2025 г. в Томске началось производство особого российского электролита для суперконденсаторов, а в январе 2026 г. в Казани придумали способ получения материала под названием «пенографит» в обычной микроволновке.

Пенографит – это суперсовременный материал, улучшающий эксплуатационные характеристики суперконденсаторов. Из него делаются электроды. Основанные на нем суперконденсаторы могут запасать больше энергии при меньших размерах и способны работать при очень низких отрицательных температурах, губительных для литиевых аккумуляторов.

Дендрокислотный метод

Dell не раскрывает, из какого сырья сделаны суперконденсаторы в ее новых мышках и клавиатурах. В России научились создавать их из борщевика – сорняка, который очень быстро распространяется и не несет никакой пользы для сельского хозяйства.

Как сообщал CNews, способ превращения сорняка в элемент питания был создан в 2019 г. По задумке, борщевик является основой для электродов. Стебли растения высушивают, нарезают на части по 10 мм каждая, затем погружают в соляную кислоту, после чего измельчают и насыщают углекислым газом при температуре 400 градусов Цельсия.

Получившийся порошок дополнительно измельчают, смешивают с гидроксидом калия, а затем нагревают до 900 градусов Цельсия для получения на поверхности материала большого количества пор диаметром до 4 нанометров. Итоговый продукт используют в качестве готового сырья для электродов суперконденсаторов.