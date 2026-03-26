Разделы

Техника
|

Революция в мире беспроводных мышек и клавиатур. Их научили заряжаться за секунды и работать месяцами без аккумуляторов. Менять батарейки тоже не нужно

Dell отказалась от аккумуляторов в своих мышках и клавиатурах и заменила их на суперконденсаторы. Благодаря этому их можно заряжать за считанные секунды, и этого хватит на сутки, а за пять минут они зарядятся на недели вперед. При этом суперконденсаторы не горят, в отличие от литиевых аккумуляторов, и их не нужно менять, как батарейки. А делать их можно хоть из борщевика, который в изобилии растет в России.

Минуту заряди – неделю пользуйся

Компания Dell выпустила набор Pro 7, состоящий из беспроводных мышки и клавиатуры. Как пишет портал TechPowerUp, в них нет ни аккумуляторов, ни обычных батареек – питаются они от суперконденсаторов, которые в будущем могут заменить традиционные литиевые АКБ в некоторых устройствах.

Ключевое преимущество новинок Dell – в их невероятно быстрой скорости зарядки, что является следствием именно использования суперконденсаторов. Можно поставить мышку и клавиатуру на зарядку всего на пять секунд, что обеспечит им возможность работать в течение 24 часов.

Если увеличить время зарядки устройств Dell Pro 7 до пяти минут, то в итоге в суперконденсаторах накопится энергия, способная питать мышку в течение полутора месяцев. Время автономной работы клавиатуры окажется еще больше – до трех месяцев.

ba700.jpg
Hilary Halliwell / Pexels
Батарейки и аккумуляторы в беспроводной периферии - это прошлый век

Dell не называет цену и сроки начала продаж своей новой «суперконденсаторной» периферии. До российских магазинов она может не добраться – Dell поддерживает антироссийские санкции и бежала из страны в 2022 г.

Излюбленная российская технология

Сверхбыстрая зарядка – это особенность всех суперконденсаторов. Также у них почти безграничный срок эксплуатации, поскольку они почти не деградируют в с течением времени, в отличие от литий-ионных батарей.

Так сложилось, что суперконденсаторами интересуются в первую очередь российские ученые. Пока корейские специалисты копируют реализованные в них идеи и создают на их основе новые форматы аккумуляторов, российские эксперты разрабатывают технологии, многократно улучшающие их.

Например, в мае 2025 г. в Томске началось производство особого российского электролита для суперконденсаторов, а в январе 2026 г. в Казани придумали способ получения материала под названием «пенографит» в обычной микроволновке.

Пенографит – это суперсовременный материал, улучшающий эксплуатационные характеристики суперконденсаторов. Из него делаются электроды. Основанные на нем суперконденсаторы могут запасать больше энергии при меньших размерах и способны работать при очень низких отрицательных температурах, губительных для литиевых аккумуляторов.

Дендрокислотный метод

Dell не раскрывает, из какого сырья сделаны суперконденсаторы в ее новых мышках и клавиатурах. В России научились создавать их из борщевика – сорняка, который очень быстро распространяется и не несет никакой пользы для сельского хозяйства.

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники
Как сообщал CNews, способ превращения сорняка в элемент питания был создан в 2019 г. По задумке, борщевик является основой для электродов. Стебли растения высушивают, нарезают на части по 10 мм каждая, затем погружают в соляную кислоту, после чего измельчают и насыщают углекислым газом при температуре 400 градусов Цельсия.

Получившийся порошок дополнительно измельчают, смешивают с гидроксидом калия, а затем нагревают до 900 градусов Цельсия для получения на поверхности материала большого количества пор диаметром до 4 нанометров. Итоговый продукт используют в качестве готового сырья для электродов суперконденсаторов.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

Сбежавшая из России Samsung за год заработала в стране полмиллиарда на исследованиях и разработках

Платформы виртуализации делят рынок: что стоит за выбором проприетарной модели и подходом на основе открытого кода

В России создан новый способ охлаждения дата-центров. Можно сэкономить 22% электричества

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

Intel прорывается на рынок, захваченный Nvidia. Выходят две новые сверхмощные видеокарты для нейросетей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/