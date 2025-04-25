Caviar выпустил iPhone в память о Папе Римском Франциске

Российский люксовый бренд Caviar представил iPhone, украшенный миниатюрой Собора Святого Петра, покрытый тончайшими слоями золота. Шедевр ювелирного искусства посвящен памяти Папы Римского Франциска. В преддверии религиозных праздников восточных культур, включая День рождения Далай-ламы XIV шестого мая, Весак 12 мая (буддизм) и Курбан-байрам шестого июня (мусульманство), бренд представил обновление одной из главных коллекций, Credo. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

В новом выпуске кастомных iPhone Credo Caviar отдает дань уважения религиям: христианской (православной и католической), мусульманской и буддистской. Многослойные композиции, покрытые чистейшим золотом 999 пробы, изображают храмы и религиозные символы.

St Peter's Basilica

Собор Святого Петра — символ католической веры — стал центром дизайна коллекции Credo - St Peter's Basilica от Caviar. Многослойная 3D-композиция под стеклом передает величие ватиканского собора. Миниатюра создана из титана. Покрытие золотом 999 пробы, 7 мкм. Модель посвящена памяти Папы Римского Франциска.

Модель посвящена памяти Папы Римского Франциска

Medina

Medina — это посвящение одному из самых священных мест ислама. В центре композиции — рельеф мечети Аль-Масджид ан-Набави, покрытый золотом 999 пробы. Рядом с ним — шахада, исповедание веры, обрамленные в золото. Бирюзовый фон с изысканным арабским орнаментом и покрытием Double Electroplated подчеркивает уважение к исламской культуре.

OM

Модель OM вдохновлена восточной философией, мантра почитается в индуизме и буддизме махаяны, особенно тантрическом буддизме (ваджраяна). В дизайне iPhone от Caviar символ «Ом» сияет в центре объемного лотоса — символа просветления — инкрустированного оранжевой ювелирной эмалью. Задняя панель выполнена по мотивам янтры — визуальной мантры Вселенной. Корпус смартфона украшен 32 гранатами, придающими изделию мощную энергетику. OM — это талисман, взывающий к внутреннему равновесию и самопознанию.

Каждая из трех моделей выпущена ограниченным тиражом — всего по 99 экземпляров. Цены начинаются от 569 тыс. руб. В рамках персонального заказа дизайны также доступны на флагманах Samsung и Huawei.