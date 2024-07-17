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Caviar выпускает новую коллекцию Corona на Samsung Z Fold 6

Caviar объявляет о запуске своей новой коллекции Corona, созданной на базе Samsung Z Fold 6. Стоимость флагмана доходит до 5 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Модели коллекции Corona будут доступны эксклюзивно на новом Samsung Z Fold 6, представленном 10 июля 2024 г. Главная модель коллекции под названием «Золотая Грань» (Golden Edge) выполнена из чистого 18-каратного золота и стоит более 5 млн руб.

Логотип Caviar – корона, и девиз компании «Королевский подарок» отражены в самой сути этой коллекции. Брендовая корона стала центральным дизайнерским элементом всех моделей линейки.

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Caviar
Caviar выпускает новую коллекцию Corona на Samsung Z Fold 6

Мастера Caviar черпали вдохновение в индустрии швейцарских часов, они интегрировали отсылки к металлическим браслетам, а также ребристые формы часового безеля, используемые в Rolex и некоторых других швейцарских часах, в телефоны коллекции. Другим источником вдохновения стали премиальные яхты, у которых были взяты плавные линии, отсылающие к элегантным контурам носовой части и палуб.

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Цифровизация

Модели коллекции Corona выполнены в классическом сочетании черного и золотого цветов - самом популярном сочетании у покупателей. Для оформления корпусов телефонов использовался авиационный титан с матовым черным PVD-покрытием, натуральная кожа нильского крокодила черного цвета и золотое покрытие 24-каратным золотом по технологии Double Electroplated. А корпус флагманской модели - Samsung Z Fold 6 Golden Edge отлит из титана и 18-каратного золота.

Модели коллекции Corona также доступны на iPhone 16 Pro и Pro Max, которые поступят в продажу осенью 2024 г. Цены на коллекцию начинаются от 549 тыс. руб и доходит до 5 млн руб. за версию, выполненную из чистого золота.

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