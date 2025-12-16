Получите все материалы CNews по ключевому слову
Blumenthal Richard Ричард Блюменталь
СОБЫТИЯ
Blumenthal Richard и организации, системы, технологии, персоны:
|Meta Platforms - Facebook 4534 2
|Microsoft Corporation 25246 1
|Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
|Match Group 11 1
|Epic Games 160 1
|Fortnite 89 1
|Apple Inc 12639 1
|Tile 16 1
|Google LLC 12270 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
|Судебная власть - Judicial power 2412 1
|Blumenthal Richard - Блументал Ричард 11 7
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 1
|Allchin Jim - Олчин Джим 23 1
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
|Kovacevich Adam - Ковацевич Адам 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408028, в очереди разбора - 732387.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.