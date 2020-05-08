В ноутбуках на чипах Intel появится слежка за ворами
Intel в содружестве с создателем трекинговых устройств Tile работает над технологией защиты ноутбуков от кражи. Она будет встроена в ее микросхемы, и первые подобные лэптопы могут поступить в продажу до конца 2020 г. У AMD подобной технологии пока нет.
Борьба с кражей ноутбуков
Компания Intel объединилась с американским производителем отслеживающих устройств Tile для создания технологии, позволяющей видеть местонахождение потерянного или украденного гаджета. Первыми устройствами, в которых она будет реализована, станут современные ноутбуки с процессорами Intel.
Как пишет Engadget, идея Intel заключается вовсе не в том, чтобы встроить в корпусы ноутбуков дискретные метки или отдельные чипы для геолокации. По задумке чипмейкера, технология станет частью ее микросхем, но пока неизвестно, о чем конкретно идет речь – о наборах системной логики (чипсетах), непосредственно о центральных процессорах или о принципиально новых чипах, которые разработает Intel.
Как это работает
По заявлению представителей Tile, новая технология отслеживания не потребует интеграции в ноутбук дополнительного источника энергии для питания встроенного в продукцию Intel геолокатора. Вместо этого она будет работать непосредственно от аккумулятора самого лэптопа.
По данным ресурса Liliputing, за счет работы от батарейки мобильного компьютера трекер позволит отслеживать местоположение ноутбука, пока тот включен или находится в спящем режиме. О том, как технология поведет себя, как только ноутбук выключат, в Intel и Tile не уточняют.
Помимо этого, полный разряд аккумулятора или его извлечение из корпуса сделает новую технологию бесполезной. Не исключено, что к моменту поступления экспериментальных микросхем OEM-производителям ноутбуков Intel и Tile вернутся к идее добавления резервного источника питания.
Сроки поставки
Liliputing уточняет, что объединение Intel и Tile не гарантирует появление трекинговой технологии во всех без исключения ноутбуках на чипах Intel. Вероятно, в ряде моделей ее не будет, и итоговое решение по интеграции трекера в свои ноутбуки будут принимать непосредственно вендоры. По оценке самой Tile, они могут сделать эту технологию дополнительной опцией, доступной, к примеру, только в топовых комплектациях мобильных ПК.
Опытные образцы чипов, как сообщили представители Tile, поступят OEM-производителям до конца 2020 г., без более точных сроков. Появление первых ноутбуков с новой технологией может состояться в конце 2020 г. – начале 2021 г.
Первый ноутбук с трекером Tile
На момент публикации материала отслеживающие технологии Tile уже применялись в мобильных ПК, но в виде дискретного блока внутри корпуса и пока в единственном ноутбуке из всех существующих. Им стал ноутбук-трансформер бизнес-класса HP Elite Dragonfly G2, дебют которого, как сообщал CNews, состоялся в начале января 2020 г. Благодаря технологии Tile можно увидеть, где находится забытый или утерянный Elite Dragonfly G2, а опциональный сервис Tile Premium направляет пользователю оповещения, когда лэптоп остается без присмотра.
Elite Dragonfly второго поколения также является первым в мире ноутбуком, в котором используется собранный в океане и переработанный пластик, при этом более 82% механических деталей устройства выполнены из переработанных материалов. В мировой рознице он появился в феврале 2020 г.
Ноутбук основан на процессорах Intel Core десятого поколения и комплектуется сенсорным экраном на 13,3 дюйма, способным поворачиваться на 360 градусов и поддерживающим разрешение от Full HD до 4К с яркостью от 400 до 1000 нит в зависимости от комплектации.
Чем ответят AMD и Apple
На момент публикации материала компания AMD, основной конкурент Intel на рынке процессоров, не обладала собственной (или лицензированной) технологией отслеживания мобильных компьютеров. У Apple подобная разработка имеется, но она используется пока лишь в смартфонах.
Речь идет о технологии Ultra Wideband (UWB), появившейся в смартфонах серии iPhone 11 осенью 2019 г. и реализованной в виде отдельного чипа U1. В ноутбуках MacBook и планшетах iPad она пока не применяется.
Также Apple готовит новое устройство, получившее название AirTag (эту торговую марку она выкупила у российской компании). Под ним скрываются геометки, позволяющие контролировать место дислокации любого объекта – кошелька, рюкзака, чемодана, и вместе с ними ноутбуков, планшетов и др. По состоянию на 8 мая 2020 г. AirTag не были представлены официально, но в начале апреля 2020 г., как сообщал CNews, Apple «проболталась» о них, случайно опубликовав в интернете видеоинструкцию для iPhone, в котором эти метки были упомянуты.
Напомним, что Apple планировала показать AirTag еще осенью 2019 г. – сперва в день премьеры смартфонов линейки iPhone 11 в сентябре 2019 г., а затем вместе с ноутбуком MacBook Pro 16 в ноябре 2019 г.