HP представила новые ПК и мониторы

HP Inc. представила новые ПК, мониторы и аксессуары на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES).

«Мы стремимся создавать устройства и компьютерные технологии, которые будут вести нас в будущее и обеспечат молодому поколению пользователей новый уровень свободы творчества, потребления контента и взаимодействия друг с другом, – сказал Алекс Чоу (Alex Cho), президент подразделения персональных систем в HP Inc. – По мере роста актуальности персональных компьютеров компания HP продолжает разрабатывать инновации в области дисплеев и аксессуаров и создавать уникальные устройства, которые отличаются высокой производительностью, надежностью и изящным дизайном, а также обладают высокой мобильностью и надежным уровнем защиты».

По статистике, 34% сотрудников в США готовы на 5% снижение заработной платы ради возможности работать вне офиса. Представители поколения Z работают с онлайн-контентом более 10 часов в день, наряду с миллениалами используя, в среднем, до пяти различных устройств.

Мощный ноутбук HP Spectre x360 15 оснащен процессорами Intel Core i7 10 поколения и графическим адаптером NVIDIA GeForce и способен работать от одной подзарядки до 17 часов. Наличие 15,6-дюймового OLED экрана с разрешением 4K и поддержкой цветового пространства DCI-P3 обеспечивает на 30% большую цветовую гамму, что позволяет передавать максимально живые и реалистичные цвета.

Благодаря поддержке нового стандарта Intel Wi-Fi 6 (gig+) модель обеспечивает втрое более высокую скорость передачи файлов, чем с Wi-Fi 5, а также поддерживает возможность конфигурации сетевых приоритетов и настройки работы сети с помощью приложения Network Booster в центре управления HP Command Center.

HP Spectre x360 15 оснащен самой компактной инфракрасной камерой HP размером всего 2,2 мм. Камера дополнена выключателем HP Webcam Kill Switch, специальной кнопкой отключения микрофона, сканером отпечатков пальцев, расположенным снизу от клавиатуры, а также поддержкой Express VPN и LastPass, которые обеспечивают должную защиту, независимо от того, где и когда пользователь работает с контентом.

Моноблок HP ENVY 32 All-in-One (AiO) оснащен процессорами вплоть до 65-ваттного Intel Core i7 9 поколения, графикой до NVIDIA GeForce RTX 2080, до 32 ГБ памяти DDR4 и твердотельными накопителями емкостью до 1 ТБ или двумя различными накопителями для удобного хранения и работы с медиафайлами. Моноблок ENVY 32 AiO стал первым подобным устройством, которое поддерживает программу NVIDIA RTX Studio. RTX Studio разрабатывалась специально для представителей творческих профессий и поддерживает более 40 ведущих приложений для творчества и дизайна, обеспечивая RTX-ускорение трассировки лучей и использование искусственного интеллекта для более быстрого выполнения рутинных задач и редактирования видео в высоком разрешении в режиме реального времени.

Полное погружение в объемный звук благодаря первому в мире моноблоку с громким звучанием и реализованной в моноблоке поддержкой Advanced Audio Stream – без необходимости дополнительной акустики. Встроенные передненаправленные твитеры и сабвуфер специально настроены специалистами Bang & Olufsen для обеспечения высокого качества звука, редактирования и воспроизведения аудиоконтента. Также пользователи могут с легкостью воспроизводить плейлисты со своего смартфона на акустическую систему моноблока, даже когда он выключен.

У ENVY 32 AiO безрамочный стеклянный экран на надежной алюминиевой подставке, матовое черное покрытие Nightfall Black с текстурой Dark Ash и меланжевая драпировка динамика. Благодаря удобно расположенным портам, встроенной беспроводной подзарядке и универсальной клавиатуре, позволяющей переключаться между различными устройствами нажатием одной кнопки, все, что необходимо, уже находится под рукой.

HP Elite Dragonfly стал первым в мире ноутбуком-трансформером для бизнеса, в котором поддержка сетей 5G реализована с использованием умной сигнальной технологии для повышения эффективности антенны. Благодаря этой инновационной технологии ноутбук стал самым легким в мире устройством-трансформером для бизнеса с поддержкой сетей 5G и соответствует самым строгим коммуникационным стандартам HP. HP Elite Dragonfly оснащен процессором Intel Core vPro 10 поколения, а также самыми передовыми в своем классе технологиями для подключения к сети и функциями обеспечения конфиденциальности.

HP Sure View Reflect – революционная технология, которая позволяет работать в любых условиях освещения, не опасаясь любопытных глаз. Режим конфиденциальности включается одним нажатием клавиши на клавиатуре. При включении режима конфиденциальности, находящиеся рядом люди сразу же увидят экран медного цвета.

Elite Dragonfly стал первым в мире ноутбуком со встроенным решением Tile, ведущей технологией для определения местоположения устройства. Благодаря Tile можно увидеть, где находится забытый или утерянный ноутбук, а опциональный сервис Tile Premium направляет пользователю оповещения, когда устройство остается без присмотра.

Elite Dragonfly является первым в мире ноутбуком, в котором используется собранный в океане и переработанный пластик, при этом более 82% механических деталей устройства выполнены из переработанных материалов.

Компания также представила мониторы с док-станцией HP E24d G4 и HP E27d G4 Advanced Docking Monitors. Новинки представляют собой новую категорию интеллектуальных дисплеев, которые призваны упорядочить рабочее пространство за счет использования всего одного кабеля USB-C для передачи данных и питания мощностью до 100 Вт. Даже при закрытой крышке ноутбука пользователь может включить сам ноутбук и монитор нажатием одной кнопки, а также войти в систему благодаря функции Windows Hello и встроенной веб-камере. Решение позволяет ИТ-менеджерам удаленно управлять устройствами HP из любой точки сети и моментально расширять периферию парка устройств.

Чехол HP Renew Sleeve позволит поддерживать ответственный подход к экологии. Новинка выполнена из переработанных пластиковых бутылок и призвана свести к минимуму производственные отходы.

Линейка аксессуаров HP Renew Series включает в себя рюкзак и несколько моделей сумок, портфелей и саквояжей, выполненных на 100% из переработанных PET бутылок. Пластиковые бутылки измельчаются в мелкие гранулы, расплавляются в тонкое волокно, сматываются в рулон, после чего полученное волокно используется для создания стильных, экологичных сумок серого или темно-синего цвета для ноутбуков с диагональю до 14 или 15,6 дюймов.

В рюкзаках и сумках HP Spectre Folio Backpack и Topload используется пропитанная воском водоотталкивающая ткань, которая защищает устройства от осадков. Также аксессуары оснащены специальным экранированным карманом, защищающим банковские карты и документы от считывания электронными устройствами. Каждая сумка дополнена удобными регулировщиками лямок и стеганым отсеком для хранения ноутбука с диагональю 15,6 дюймов, обеспечивающим дополнительную защиту оборудования.

Доступность HP Spectre x360 15 В России будет объявлена позднее. HP ENVY 32 AiO поступит в продажу в январе 2020 года по цене от 180 990 рублей. HP Elite Dragonfly с опциональной интеграцией функций Tile и HP Sure View Reflect ожидается в продаже весной 2020 года, информация о цене будет доступна позднее.

HP Elite Dragonfly с доступностью 5G и процессором 10 Gen Intel Core vPro поступит в продажу летом 2020 года, информация о цене будет доступна позднее. Монитор HP E24d G4 поступит в продажу в феврале 2020 года, информация о цене будет доступна позднее. Монитор HP E27d G4 поступит в продажу в феврале 2020 года, информация о цене будет доступна позднее.

Чехол HP Renew Sleeve – информация о поступлении в продажу и доступности будет объявлена позднее. Аксессуары линейки HP Renew Series поступят в продажу весной 2020 года по цене от 3 990 рублей. Рюкзак и сумка серии HP Spectre Folio поступят в продажу весной 2020 года по цене от 3 690 рублей.