Apple проболталась о своем новом уникальном гаджете. Видео

Apple допустила утечку информации об устройстве AirTag – поисковых метках, позволяющих в любой точке мира обнаружить предмет, к которым они прикреплены. Она случайно опубликовала видеоинструкцию для iPhone, в котором были упомянуты AirTag, что может свидетельствовать о скором их выходе.



Новый гаджет Apple

Компания Apple случайно сообщила о существовании поисковых смарт-меток AirTag – абсолютно нового для нее продукта. Их упоминание было обнаружено в одной из видеоинструкций к iPhone, но компания, пишет ресурс Applesophy, очень быстро удалила его.

На момент публикации материала ролик, доказывающий факт скорого анонса AirTag, отсутствовал как на сайте Apple. так и на ее официальном канале на YouTube. Тем не менее, CNews удалось найти его.

Apple впервые за многие годы сама допустила утечку информации о собственных продуктах

Напомним, что Apple планировала показать AirTag еще осенью 2019 г. – сперва в день премьеры смартфонов линейки iPhone 11 в сентябре, а затем вместе с ноутбуком MacBook Pro 16 в ноябре. Устройство представляет собой метку, вероятно, круглой формы, предназначенную для поиска утерянных или утрачены вещей в приложении «Локатор» на карте.

Другие утечки об AirTag

Apple не впервые самостоятельно «сливает» информацию об AirTag, но впервые делает это так открыто. В октябре 2019 г. о существовании устройства с таким названием стало известно из кода прошивки iOS 13.2 – упоминание об AirTag в нем обнаружили специалисты профильного ресурса.

Технически, Apple намекнула на разработку подобного гаджета еще в июне 2019 г., когда в рамках конференции WWDC 2019 рассказала о своей новой технологии отслеживания местоположения того или иного устройства даже без подключения к интернету. Эта технология позволяет устройству подключаться к соседним гаджетам Apple, которые могут иметь доступ в Сеть, и через них передать свои координаты владельцу, на основе данных о местоположении того устройства, к которому было совершено подключение.

Как работают метки

На момент публикации материала принцип работы AirTag раскрыт не был. Один из возможных вариантов – это использование модуля Bluetooth для связи с находящимися поблизости устройствами и запроса на передачу их GPS-координат.

Видео, указывающее на существование AirTag

Второй вариант – это новая технология Ultra Wideband (UWB), появившаяся в смартфонах серии iPhone 11 и реализованная в виде отдельного чипа U1. Метки получат достаточно компактные размеры и позволят отслеживать местоположение любой вещи, будь то кошелек, рюкзак, ноутбук и т. д.

Смартфон, сопряженный с метками AirTag (максимальное количество поддерживаемых маячков пока неизвестно), покажет расстояние между ним и объектом с закрепленной меткой. Он также оповестит пользователя в случае, если расстояние между ним и меткой превысит допустимые пределы.

AirTag c российским прошлым

Название AirTag долгое время было предварительным – итоговый продукт Apple мог получить совсем другое наименование. Тем не менее, его упоминание в видеоинструкции может указывать на то, что Apple остановила свой выбор именно на нем.

Возможный дизайн меток Apple AirTag

Cам бренд AirTag изначально был придуман вовсе не Apple, а российской группой компаний ISBC, зарегистрированной в Зеленограде и реализовывавшей под ним разнообразные RFID-метки. Первую метку под брендом AirTag ISBC выпустила в 2014 г. В 2018 г . она разработала многофункциональный RFID-брелок AirTag Pay для банковской сферы, и в том же году метки AirTag Pay прошли сертификацию в качестве платежного средства с привязкой к системам Visa и MasterCard. Также в 2018 г. ISBC разработала активный RFID-брелок AirTag Pro.

Как сообщал CNews, Apple пришлось выкупить права на бренд AirTag – сделка была завершена в конце октября 2019 г., однако ее финансовую сторону участники раскрывать не стали. Торговая марка AirTag была зарегистрирована не только в России, но и за рубежом – по данным Комиссии США по товарным знакам и патентам (USPTO), заявка на регистрацию бренда в этой стране была подана еще в октябре 2018 г. Через год, в октябре 2019 г., владельцем AirTag стала компания GPS Avion LLC, зарегистрированная в штате Делавэр. Она, по данным ресурса MacRumors, определенным образом связана с Apple, так как была создана компанией Corporation Trust Company, через которую Apple неоднократно вела дела, имеющие отношение к интеллектуальной собственности.