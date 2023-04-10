Google научился следить за выключенными Android-смартфонами. Даже если их сбросить к заводским настройкам

Найти выключенный Android-смартфон средствами ОС

Корпорация Google планирует добавить в мобильную операционную систему Android усовершенствованную функцию поиска утерянных устройств, которая работает даже на выключенных гаджетов, пишет 91mobiles. Эта функция будет называться “Power-off Finder” и, предположительно, позволит определить местоположение устройства, параметры которого были сброшены к заводским.

Первым на новшество обратил внимание исследователь Android Куба Войцеховский (Kuba Wojciechowski). По имеющейся у него информации, Google заинтересована в построение большой сети связанных Android-устройств, которые смогут «общаться» между собой с использованием средств радиосвязи Bluetooth и UWB (Ultra-Wide Band; сверхширокая полоса), в том числе беспроводных меток наподобие Apple AirTag.

Пребывающее в розыске устройство будет непрерывно вещать в эфир сведения о собственном местоположении, словно радиомаяк небольшого радиуса действия, в надежде, что находящийся поблизости смартфон или другой девайс на базе ОС Android примет эти данные и передаст их по цепочке оригинальному владельцу.

Откуда дровишки?

Источником информации, по всей видимости, является один из OEM-производителей смартфонов, которому удалось получить доступ к исходному коду будущего Android 14 в рамках программы раннего доступа (Early Access Program). В одном из модулей обнаружена строчка “hardware.google.bluetooth.power_off_finder“, комментарии к которой дают общее представление о функции. При ее активации будет формироваться специальный ключ, который затем отправляется на хранение в Bluetooth-чип устройства, способный работать автономно, вне зависимости от того, включен ли гаджет. Для этого понадобится соответствующее «железо», которое позволяет модулям беспроводной связи функционировать независимо от остальных компонентов устройства.

Пока достоверно неизвестно, поддерживают какие-либо из уже существующих моделей смартфонов такие технологии. В 91mobiles считают, что будущий Google Pixel 8 с высокой долей вероятности будет наделен соответствующей функциональностью.

Догоняя Apple

В смартфонах Apple iPhone подобные возможности на аппаратном уровне появились с выходом 11 модели, то есть в 2019 г. Находить себя с выключенным питанием, в том числе при разраженной батарее (на самом деле устройство сохраняет определенный резерв), позволяют девайсы под управлением iOS 15 и более новой.

За поиск гаджетов Apple, привязанных к iCloud, отвечает приложение «Локатор» (“Find my”). Сервис использует другие «яблочные» устройств, находящихся неподалеку, в качестве ретранслятора сигнала о местоположении устройства и передачи его на сервер компании в профиль владельца этого устройства.

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При этом на практике сервис может передавать владельцу гаджета весьма неточные координаты. В декабре 2022 г. CNews писал о том, как полиция Денвера (Колорадо, США) в поисках грузовика с оружием осуществила штурм дома 77-летней местной жительницы Руби Джонсон (Ruby Johnson), опираясь на ошибочные показания «Локатора».

Нельзя исключать возникновение подобных инцидентов с участием владельцев Android-смартфон в будущем, с выходом “Power-off Finder”. Стоит также иметь в виду, что при активации этой функции, Google, вероятно, будет гораздо проще отслеживать местоположение каждого отдельно взятого пользователя Android. Впрочем, Google, как и Apple, регулярно обвиняют в чрезмерном интересе к конфиденциальным данным пользователей.

«Ограниченный» Android

Некоторыми средствами поиска потерянных гаджетов ОС Android все же располагает. В частности, в магазине Google Play доступно приложение “Find My Device”, которое предоставляет пользователю примерно тот же набор функций, что и предшественник «Локатора» – «Найти iPhone» (“Find My iPhone”) компании Apple с поправкой на экосистему Google.

Так, с его помощью можно определить местоположение устройства, привязанного к учетной записи Goolge, заблокировать его, удалить с него все пользовательские данные или заставить воспроизводить громкий звук с помощью внешнего динамика для оповещения окружающих. Однако для этого смартфон или планшет должны быть включены и находиться в Сети.

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Функция поиска телефона в ОС Google доступна с 2016 г. О планах по выпуску Google аналога «Локатора» впервые стало известно еще в июне 2021 г.