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Google научился следить за выключенными Android-смартфонами. Даже если их сбросить к заводским настройкам

Google сможет отслеживать местоположение смартфонов на базе операционной системы Android даже когда те отключены и сброшены к заводским настройкам. По информации инсайдера, корпорация работает над аналогом «Локатора» компании Apple, который позволяет найти украденный или утерянный iPhone 11. Для работы новой функции понадобится особое «железо».

Найти выключенный Android-смартфон средствами ОС

Корпорация Google планирует добавить в мобильную операционную систему Android усовершенствованную функцию поиска утерянных устройств, которая работает даже на выключенных гаджетов, пишет 91mobiles. Эта функция будет называться “Power-off Finder” и, предположительно, позволит определить местоположение устройства, параметры которого были сброшены к заводским.

Первым на новшество обратил внимание исследователь Android Куба Войцеховский (Kuba Wojciechowski). По имеющейся у него информации, Google заинтересована в построение большой сети связанных Android-устройств, которые смогут «общаться» между собой с использованием средств радиосвязи Bluetooth и UWB (Ultra-Wide Band; сверхширокая полоса), в том числе беспроводных меток наподобие Apple AirTag.

Пребывающее в розыске устройство будет непрерывно вещать в эфир сведения о собственном местоположении, словно радиомаяк небольшого радиуса действия, в надежде, что находящийся поблизости смартфон или другой девайс на базе ОС Android примет эти данные и передаст их по цепочке оригинальному владельцу.

Откуда дровишки?

Источником информации, по всей видимости, является один из OEM-производителей смартфонов, которому удалось получить доступ к исходному коду будущего Android 14 в рамках программы раннего доступа (Early Access Program). В одном из модулей обнаружена строчка “hardware.google.bluetooth.power_off_finder“, комментарии к которой дают общее представление о функции. При ее активации будет формироваться специальный ключ, который затем отправляется на хранение в Bluetooth-чип устройства, способный работать автономно, вне зависимости от того, включен ли гаджет. Для этого понадобится соответствующее «железо», которое позволяет модулям беспроводной связи функционировать независимо от остальных компонентов устройства.

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Фото: Greg Bulla / фотобанк Unsplash.com
Google позволит находить выключенные похищенные Android-смартфоны

Пока достоверно неизвестно, поддерживают какие-либо из уже существующих моделей смартфонов такие технологии. В 91mobiles считают, что будущий Google Pixel 8 с высокой долей вероятности будет наделен соответствующей функциональностью.

Догоняя Apple

В смартфонах Apple iPhone подобные возможности на аппаратном уровне появились с выходом 11 модели, то есть в 2019 г. Находить себя с выключенным питанием, в том числе при разраженной батарее (на самом деле устройство сохраняет определенный резерв), позволяют девайсы под управлением iOS 15 и более новой.

За поиск гаджетов Apple, привязанных к iCloud, отвечает приложение «Локатор» (“Find my”). Сервис использует другие «яблочные» устройств, находящихся неподалеку, в качестве ретранслятора сигнала о местоположении устройства и передачи его на сервер компании в профиль владельца этого устройства.

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При этом на практике сервис может передавать владельцу гаджета весьма неточные координаты. В декабре 2022 г. CNews писал о том, как полиция Денвера (Колорадо, США) в поисках грузовика с оружием осуществила штурм дома 77-летней местной жительницы Руби Джонсон (Ruby Johnson), опираясь на ошибочные показания «Локатора».

Нельзя исключать возникновение подобных инцидентов с участием владельцев Android-смартфон в будущем, с выходом “Power-off Finder”. Стоит также иметь в виду, что при активации этой функции, Google, вероятно, будет гораздо проще отслеживать местоположение каждого отдельно взятого пользователя Android. Впрочем, Google, как и Apple, регулярно обвиняют в чрезмерном интересе к конфиденциальным данным пользователей.

«Ограниченный» Android

Некоторыми средствами поиска потерянных гаджетов ОС Android все же располагает. В частности, в магазине Google Play доступно приложение “Find My Device”, которое предоставляет пользователю примерно тот же набор функций, что и предшественник «Локатора» – «Найти iPhone» (“Find My iPhone”) компании Apple с поправкой на экосистему Google.

Так, с его помощью можно определить местоположение устройства, привязанного к учетной записи Goolge, заблокировать его, удалить с него все пользовательские данные или заставить воспроизводить громкий звук с помощью внешнего динамика для оповещения окружающих. Однако для этого смартфон или планшет должны быть включены и находиться в Сети.

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Функция поиска телефона в ОС Google доступна с 2016 г. О планах по выпуску Google аналога «Локатора» впервые стало известно еще в июне 2021 г.

Дмитрий Степанов

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