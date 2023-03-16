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Ультратонкий хаб Satechi PRO HUB SLIM на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке новый ультратонкий хаб Satechi PRO HUB SLIM, предназначенный для разных версий MacBook. Задача данного устройства – объединять USB-приборы, такие как мыши, флешки, клавиатуры, принтеры и др., в один центр подключения. Иными словами, хаб предназначен для увеличения количества доступных USB-разъемов, что расширяет возможности для работы и досуга. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Проблема нехватки портов различного формата – очень частое явление, ведь, как правило, на ноутбуках присутствует не более двух-трех разъемов. Созданный специально для MacBook, адаптер-концентратор Satechi Pro Hub Slim расширяет возможности подключения различных устройств к ноутбуку. Хаб добавляет такие типы разъемов, как USB-C PD, 4K HDMI с частотой до 60 Гц, USB-C, USB-A, а также слоты для карт формата SD и micro SD. Девайс надежно прикрепляется к ноутбуку с помощью двух портов USB-C на боковой панели. Совместим с различными версиями MacBook: MacBook Pro (14-дюймовый, M2 Pro/Max, 2023), MacBook Pro (16-дюймовый, M2 Pro/Max, 2023), MacBook Air (M2, 2022), MacBook Pro (13-дюймовый, M2, 2022), MacBook Pro (14-дюймовый, M1 Pro/Max, 2021), MacBookPro (16-дюймовый, M1 Pro/Max, 2021), MacBook Air (M1, 2020), MacBook Pro (M1, 2020), MacBook Pro (2020/2019/2018/2017), MacBook Air (2020/2019/2018).

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Satechi PRO HUB SLIM

Порт USB-C PD подходит для сквозной зарядки и быстрой передачи данных со скоростью 40 Гбит/с. Разъем 4K HDMI позволяет дублировать или расширить экран на внешний монитор со скоростью передачи данных до 60 Гц – качество изображения будет на высоте.

Порт USB 4 Pass-Through позволяет одновременно передавать данные со скоростью 40 Гб/с, заряжать устройства благодаря мощности 100 Вт, а также передавать видео и изображения на два монитора с разрешением до 6К и частотой обновления экрана 60 Гц.

Адаптер легко подключается и начинает работать моментально. Работа всех портов оптимизирована, чтобы снизить риск перегрева, сбоев в работе, короткого замыкания. Корпус устройства изготовлен из алюминия, и в продаже оно представлено в трех цветах: серый, серебристый и черный.

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Бренд Satechi специализируется на аксессуарах для техники Apple с 2005 г. Первым изделием стал гибкий минималистичный USB-кабель для зарядки гаджетов. В ассортименте также есть другие устройства: USB-хабы, адаптеры, беспроводные клавиатуры, док-станции и прочные алюминиевые подставки для ноутбуков, моноблоков, планшетов, смартфонов и часов и др. Все аксессуары официально сертифицированы Apple.

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.

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