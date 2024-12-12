Nothing CMF by Nothing
CMF by Nothing – суббренд известного технологичного английского бренда мобильных устройств Nothing
|12.12.2024
|Новинки от CMF by Nothing на российском рынке 1
|02.10.2024
|Новый смартфон CMF by Nothing Phone 1 на российском рынке 2
|18.06.2024
|Наушники CMF by Nothing уже в продаже в России 2
Nothing и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - diHouse - Дихаус 188 3
|Sony 6544 1
|Nothing X 3 1
|Nothing OS 2 1
|Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 50 1
|Nothing Phone 10 1
|MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 117 1
|OpenAI ChatGPT 339 1
|Google Android 14 73 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.