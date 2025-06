Новинки CMF by Nothing на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новые модели наушников бренда CMF by Nothing. В число новинок вошли беспроводные модели наушников второго поколения CMF Buds 2, CMF Buds 2 Plus и CMF Buds 2а. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

По итогам 2024 г. российский рынок наушников вырос на 17%, продажи в штуках превысили 30 млн устройств, что стало рекордным показателем за последние несколько лет. Основными трендами, повлиявшими на рост сегмента, являются стремление покупателей к устройствам с расширенным функционалом, предпочтение беспроводных моделей проводным и использование гаджетов, являющихся частью популярных экосистем устройств.

Новые модели наушников от CMF by Nothing оснащены технологией Ultra Bass Technology 2.0 для передачи глубинных басов, технологией Wind Noise Reduction защищающей от шума и технологией Dual Connection для одновременного подключения к двум устройствам. Модель Buds 2a получила технологию Clear Voice Technology для улучшенных характеристик звука во время разговора, модели Buds 2 Plus b Buds — Clear Voice Technology 3.0.

Наушники Buds 2 и Buds 2 Plus получили по шесть HD-микрофонов высокой четкости, модель Buds 2a — четыре HD-микрофона. Модели Buds 2 и Buds 2 Plus оснащены технологией гибридного шумоподавления, а версия Buds 2 Plus также получила адаптивный режим. Базовая модель Buds 2а поддерживает работу на одном заряде до 8 часов без активного шумоподавления, Buds 2 и Buds 2 Plus — 13,5 и 14 часов соответственно.

Аккумулятор кейса емкостью 460 мАч продлевает работу устройств на несколько часов, доступна опция быстрой подзарядки у всех моделей. Наушники поддерживают AAC, SBC кодеки, версия Buds 2 Plus адаптирована под проигрывание кодека LDAC, обеспечивающего студийное качество звука.

Новинки предлагаются по следующим ориентировочным розничным ценам: CMF Buds 2 – 4990 руб., CMF Buds 2 Plus – 5990 руб. и CMF Buds 2a – 3 990 руб.