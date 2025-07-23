Власти изучают негативное влияние экосбора на производителей электроники. Ставки планируют повысить

Минпромторг запросил у профильных ассоциаций информацию о том, как влияет на производителей электроники введение экологического сбора. Представители отрасли, конечно, не рады дополнительному налогу, тем более, что его размер планируют увеличить в разы.



Запрос Минпромторга

Минпромторг направил профильным ассоциациям в сфере электроники и микроэлектроники (18 организаций) письмо с запросом информации о затратах производителей в связи с уплатой экологического сбора, выяснил «Коммерсант». Ведомство проводит оценку влияния экосбора на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности.

Федеральный закон «Об обращении с отходами производства и потребления» обязывает производителей и импортеров обеспечивать утилизацию отходов от использования товаров самостоятельно или путем заключения договора со специализированными организациями, либо оплачивая экологический сбор.

Ставка в 2025 г. на электронные товары составляет 30 тыс. руб. за тонну, пояснил представитель Минпромторга: «Экологический сбор, оплачиваемый организациями, рассчитывается умножением ставки экологического сбора на массу товаров и на разницу между установленным нормативом утилизации и значением массы отходов от использования товаров».

nuraghies на Freepik Ставки экосбора на утилизацию электроники планируется значительно увеличить

В ноябре 2023 г. CNews писал об обсуждении введения утилизационного сбора для импортной и отечественной электроники на круглом столе Комитета Совета Федерации по экономической политике. Тогда планировалось, что сбор обеспечит вливание в бюджет дополнительных средств, которые направят на развитие отечественных производств и поможет расчистить рынок от иностранных конкурентов.

Ставки растут

По словам представителя Минпромторга, на 2024 г. установлен норматив утилизации в размере 15%, но в дальнейшем предлагается повышать тариф на 10% ежегодно — до 65% к 2029 г.

Минприроды, как писал РБК в начале июня 2025 г., подготовило проект постановления Правительства об изменении базовых ставок экологического сбора, где предложило в разы увеличить сбор почти на все товары, включая электронику и бытовую технику.

Так, ставка по категории «оборудование и инструменты ручные» должна составить 82 тыс. руб. за тонну (в 2,5 раза больше показателя, утвержденного 1 августа 2024 года); в категории «батареи и аккумуляторы» ставка должна увеличиться до 169,8 тыс. руб. (рост в 3–3,5 раза); в категории «осветительное оборудование» — до 61,8 тыс. руб. (рост в пять раз).

Дополнительный налог

Экосбор является дополнительным налогом. Это при том, что «что из электроники при ее утилизации и так извлекают драгоценные металлы, которые в дальнейшем либо перепродаются, либо используются иначе», сказал собеседник издания среди крупных производителей электроники.

Любое увеличение налоговой нагрузки отражается на конечной стоимости продукции, подчеркнул представитель производителя электроники Fplus: «Повышение ставок экосбора будет закладываться в цену и отразится на всех участниках производственной цепочки, даже если закупка отдельных компонентов для сборки будет осуществляться внутри страны».

В «Аквариусе» в числе негативных факторов назвали рост себестоимости продукции, снижение рентабельности бизнеса, рост поставок электроники серым импортом и возможное повышение цен для потребителя. Представитель компании отметил, что при вводе новых тарифов возможен рост цен на экопереработку от утилизационных компаний на 20%.

«Мы беспокоимся из-за роста квазисборов на бизнес в условиях сложной ситуации в экономике и, в частности, в отрасли», — сказали в ассоциации «Содружество производителей светотехники».