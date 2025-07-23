Российских разработчиков ПО поделят на значимых и не очень. Закон был принят молниеносно

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о перечне значимых разработчиков российского ПО. Это не отдельный документ, а всего лишь поправки к совершенно постороннему законопроекту, никак с разработкой ПО не связанному.

Внедрить закон в закон

Российская Государственная Дума приняла законопроект о создании в стране списка значимых разработчиков отечественного ПО. Впереди его ждет рассмотрение в Совете Федерации и получение подписи главы государства.

Документ был принят, можно сказать, молниеносно – его одобрили одновременно во втором и третьем чтениях. Вот только это не отдельный законопроект, а поправки к совершенно другому, никак не связанному ни с ним, ни в принципе с разработкой ПО. На это обратило внимание агентство ТАСС.

Это изменения к законопроекту о беспрепятственном доступе инвалидов по зрению к сайтам государственных органов. Оригинальный законопроект был принят в первом чтении еще в октябре 2024 г., после чего его положили на полку почти на год. На тот момент новых поправок к нему не существовало – их подготовили к второму чтению.

Нейросеть Kandinsky Чтобы стать значимым, разработчику нужно будет соответствовать массе требований

Когда законопроект пройдет оставшиеся два этапа принятия, то превратится в полноценный закон. Прописанные в нем изменения вступят в силу с 1 марта 2026 г.

Значимый и не очень

Согласно идее законопроекта, после его вступления в силу всех разработчиков ПО поделят на значимых и, вероятно, обычных. Чтобы стать значимым, нужно будет соответствовать целому ряду заранее установленных авторами документа критериев.

В частности, чтобы получить статус значимого, разработчик должен являться отечественной коммерческой структурой, находящейся под контролем России, российского субъекта, российского муниципального образования или же гражданина России. Это обязательное требование, но оно не единственное.

Стать значимым разработчик ПО сможет исключительно в том случае, если у него на руках есть подписанное соглашение с правительством России «о разработке или модернизации за счет собственных средств ПО и баз данных в целях импортозамещения для реализации особо значимых проектов», пишет ТАСС. Устанавливать порядок и условия заключения таких соглашений будет непосредственно российское Правительство. Оно же сможет разрабатывать и внедрять новые критерии предоставления назначения разработчика ПО значимым.

К моменту выхода материала не было известно, какие преимущества будет давать разработчиком ПО статус значимого. Редакция CNews адресовала этот вопрос Минцифры и ожидает ответа.

Всех посчитают

Всех разработчиков ПО, которым удалось получить статус значимого, будут вносить в отдельный список. Вносить изменения в него будет непосредственно Минцифры России, отмечено в тексте законопроекта. Там же указано, что порядок формирования и ведения этого перечня будет устанавливать само министерство.

Нужно больше реестров

Также поправки к законопроекту о доступе инвалидов по зрению к госсайтам наделяют Минцифры полномочиями по ведению еще одного реестра. В нем будет фигурировать отечественное ПО, которое был разработано российскими компаниями исключительно для собственных нужд.

При этом Минцифры не сможет вносить программы в этот реестр по собственной воле – за него соответствующие решения будет принимать отдельная пракомиссия, состав и порядок работой которой будет отдельно утвержден российским Правительством.

В дополнение к перечисленным перечням в ведении Минцифры появится еще один. В него будут вносить доверенные российских программ и базы данных.

По словам руководителя комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского, попасть в этот список смогут только «программные продукты с исключительно 100% российским участием, которые соответствуют наиболее высоким требованиям безопасности». Как и в случае с предыдущим перечнем, То или иное ПО будет добавляться в этот реестр по решению отдельной правкомиссии.

Новый оператор реестра ПО

Отдельно документ предписывает создание нового оператора реестра российского ПО. Ныне им ведает Минцифры России. Согласно тексту законопроекта, им станет некоммерческая организация, а кандидатуру утвердит непосредственно российское правительство.

К кандидатам есть несколько требований – это учредителем НКО должна быть непосредственно России. Кроме того, функции и полномочия учредителя от имени России будет исполнять Минцифры.