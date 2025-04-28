CMF by Nothing представляет CMF Phone 2 Pro, Buds 2, Buds 2 Plus и Buds 2a. Цены в России

CMF, дочерний бренд лондонской технологической компании Nothing, представил четыре новых продукта – CMF Phone 2 Pro, Buds 2, Buds 2 Plus и Buds 2a.

CMF Phone 2 Pro

CMF Phone 2 Pro — это смартфон. При толщине 7,8 мм он весит 185 г. Корпус смартфона выполнен в дизайне с алюминиевой окантовкой камеры, усовершенствованной по сравнению с первым поколением, оснащен винтами из нержавеющей стали. Кроме того, улучшен показатель водостойкости с рейтингом IP54 — для сравнения, CMF Phone 1 был оценен по стандарту IP52.

CMF Phone 2 Pro представлен в четырех цветах: белом, черном, оранжевом и светло-зеленом. Черный и светло-зеленый варианты имеют заднюю панель, имитирующую текстуру матового стекла и обрамленную металлической рамкой. белый цвет отличается отделкой задней панели под песчаник. Оранжевый вариант обладает металлическим блеском.

CMF by Nothing CMF by Nothing представляет CMF Phone 2 Pro, Buds 2, Buds 2 Plus и Buds 2a. Цены в России

CMF Phone 2 Pro оснащен четырехкамерной системой, включая основную камеру на 50 МП, которая захватывает на 64% больше света, чем CMF Phone 1. Для съемки удаленных объектов телеобъектив использует шесть стеклянных линз для цифрового увеличения изображения на 20x — это единственный смартфон с телеобъективом в данном сегменте. Завершает систему 8-мегапиксельная ультраширокая камера, которая обеспечивает широкий угол обзора. Фронтальная камера – 16-мегапиксельная,

MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G — процессор шестого поколения с 8-ядерным CPU, работающим на частоте до 2,5 ГГц. Он обеспечивает на 10% более быструю обработку данных и на 5% лучшую графику по сравнению с CMF Phone 1. Благодаря 4-нанометровому техпроцессу TSMC процессор отличается высокой энергоэффективностью.

Аккумулятор CMF Phone 2 Pro емкостью 5000 мАч обеспечивает работу устройства более двух дней от одного полного заряда, что на час дольше по сравнению с Phone 1.

CMF Phone 2 Pro получил 6,77-дюймовый гибкий AMOLED-экран FHD+ с поддержкой 1,07 миллиарда цветов. Технология Ultra HDR увеличивает яркость светлых участков в шесть-восемь раз, достигая впечатляющей пиковой яркости 3000 нит — это на 50% ярче по сравнению с CMF Phone 1.

CMF Phone 2 Pro сохраняет модульность с тремя новыми аксессуарами: универсальным чехлом, сменными объективами (рыбий глаз и макро) и кошельком-подставкой. Важное улучшение от CMF Phone 1 — поддержка бесконтактных платежей через NFC.

CMF Audio

Линейка беспроводных наушников CMF Buds 2025 представлена в различных ценовых категориях, что делает их доступными для широкого круга пользователей. В ассортименте есть модели для любых потребностей: от повседневного использования до погружения в музыку и персонализации звучания.

CMF Buds 2

Buds 2 — это универсальные наушники для повседневного использования. В наличии технология настройки Dirac Opteo, гибридное активное шумоподавление (ANC) с эффективностью 48 дБ и эффект пространственного звучания.

CMF Buds 2 Plus

Наушники оснащены поддержкой Hi-Res LDAC, функцией компенсации слуха и полным эквалайзером, что обеспечивает звучание, адаптированное под индивидуальные особенности слуха каждого пользователя.

CMF Buds 2a

Buds 2a — это базовая модель наушников. Они предлагают аудио с активным шумоподавлением 42 дБ, 12.4-мм биоволокнистым драйвером.

Доступность и цены

CMF Phone 2 Pro: 8 + 128GB – 23 999 руб., 8 + 256GB – 26 999 руб.

CMF Buds 2 Pro – 5799 руб. CMF Buds 2 - 4999 руб. CMF Buds 2a - 3999 руб.

Новая линейка будет представлена эксклюзивно в сети DNS онлайн и офлайн в ближайшее время.