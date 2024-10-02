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Новый смартфон CMF by Nothing Phone 1 на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новый смартфон Phone 1. Модель разработана компанией CMF by Nothing, которая является суббрендом Nothing – английского бренда, который специализируется на разработке потребительской электроники. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Согласно данным экспертов, в первом полугодии 2024 г. россияне приобрели более 14 млн смартфонов на общую сумму свыше 342 млрд руб. – это на 10% больше, чем за аналогичный период в 2023 г.

CMF by Nothing Phone 1 – оптимальная по характеристикам и стоимости модель. CMF by Nothing Phone 1 дает возможность использовать дополнительные задние панели разных цветов (оранжевый, черный, светло-зеленый). На панели, в свою очередь, крепятся другие аксессуары от CMF by Nothing: кардхолдер, крепление для шнурка и подставка, чтобы мгновенно расположить смартфон в вертикальном положении.

cmf_phone1_1.jpg
diHouse
CMF by Nothing Phone 1

Super AMOLED-дисплей 6,67 дюймов с адаптивной частотой обновления 120 Гц обеспечивает плавность и скорость отклика. 8-битная глубина цвета и поддержка цветового профиля P3 обеспечивает высокую точность цветопередачи. Максимальная яркость в 2000 нит позволяет использовать смартфон вне зависимости от уровня освещенности. Смартфон работает на Android 14 с фирменной оболочкой Nothing OS 2.6. Добавлена интеграция с ChatGPT.

Основная камера на 50 МП с флагманским сенсором Sony дополнена портретным датчиком с 2-кратным зумом. Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП. Режим Vivid с поддержкой ИИ создает реалистичное изображение, а режим Ultra XDR предназначен для улучшения освещения для съемки в сложных условиях. Также доступны режимы Action Mode и Slow-mo.

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Безопасность

CMF by Nothing Phone 1 оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 7300 с частотой 2.5 ГГц. Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч устройство может работать автономно до двух дней. Быстрая зарядка мощностью 33 Вт позволяет зарядить смартфон на 50% за 20 минут. Технологию Battery Health продлевает срок службы аккумулятора с помощью интеллектуальных и настраиваемых режимов зарядки.

Рекомендованная розничная цена на смартфон CMF by Nothing Phone 1 с 128 ГБ памяти составляет 28 990 руб., а на модель с 256 ГБ памяти - 31 990 руб.

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