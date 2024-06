Наушники CMF by Nothing уже в продаже в России

Компания diHouse сообщает партнерам о поступлении моделей наушников Buds и Buds Pro бренда CMF by Nothing. CMF является суббрендом Nothing — компании по производству гаджетов. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

По данным 2023 г., российский рынок наушников вырос в полтора раза по сравнению с 2022 г.: на 41% в количественном выражении и на 21% в деньгах. Основным драйвером общего роста стало снижение средней цены и готовность пользователей приобретать продукцию менее известных или новых брендов.

Наушники Buds А— универсальная модель для всех категорий пользователей. Несмотря на компактный размер, они оснащены динамиками 12,4 мм с возможностью воспроизведения особо низких частот. Модель имеет активное шумоподавление 42 дБ и звук высокой четкости с использованием технологий Ultra Bass Technology и Dirac. На полном заряде наушники способны проработать 8 часов, доступна опция быстрой зарядки: десять минут в кейсе обеспечивают еще около 6,5 часов дополнительного проигрывания музыки.

diHouse Наушники CMF by Nothing уже в продаже в России

Наушники Buds Pro — модель с более широкими функциональными возможностями. Они оснащены активным шумоподавлением 45 дБ и частотным диапазоном 5000 Гц, отсекающими все посторонние шумы во время использования. Специально разработанные чувствительные динамики используют технологию воспроизведения ультранизких частот . Наушники обеспечивают прослушивание музыки до 11 часов без подзарядки.

Наушники подходят для занятий спортом, прогулок: корпус защищен от влаги и пыли и обладает степенью защиты IP54.

Аксессуары подходят для разговоров в любой обстановке на улице или в помещении: они оснащены шестью микрофонами, обеспечивающими четкость передачи речи и исключающими помехи. Сенсорное управление позволяет принимать звонки, переключать музыку.

Обе модели поддерживают технологию быстрого сопряжения с устройством Fast Pair, соединение по Bluetooth 5.3. Используя единое приложение Nothing, также подходящее для управления продуктами бренда CMF, можно установить индивидуальные настройки прослушивания.