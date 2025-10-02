Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184022
ИКТ 14308
Организации 11109
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26288
Персоны 79073
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Mobvoi

Mobvoi

Mobvoi – китайская компания по производству смарт-часов и электронных аксессуаров. Компания была основана в 2012 году и обладает собственными разработками в области распознавания голоса, семантической аналитики и организации поисковых запросов. 

УПОМИНАНИЯ


02.10.2025 ИИ-диктофон TicNote доступен для заказа в diHouse 1
25.07.2023 Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона 1
21.06.2023 Смартчасы Mobvoi TicWatch Pro 5 вышли в России 1
21.12.2022 diHouse начинает поставки смарт-часов Mobvoi 2
18.11.2019 Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Mobvoi и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2210 3
Ланит - diHouse - Дихаус 230 3
Google LLC 12109 2
Apple Inc 12462 1
Samsung Electronics 10507 1
Garmin - Гармин 207 1
Fossil 20 1
Qualcomm Technologies 1877 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1571 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8048 4
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1249 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25245 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12780 3
Часы - Watch 981 3
Умные платформы 1820 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9716 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3070 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1529 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6206 2
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 242 2
Аксессуары 4056 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1327 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10071 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9176 2
Силиконы - полиорганосилоксаны 274 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2351 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8808 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4765 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4134 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26721 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5283 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22201 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14255 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3246 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8255 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 754 1
Микрофон - Microphone 2657 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 257 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 178 1
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 173 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16776 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9023 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6865 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4477 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7125 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2918 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17652 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 1
Mobvoi Ticwatch 9 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5086 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1597 3
Google Android 14512 2
Apple iOS 8145 2
Google Android Wear OS 101 2
Google Play - Google Store - Android Market 3396 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2844 2
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 46 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 488 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 249 2
Apple - App Store 2978 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7272 1
Apple Pay 501 1
Samsung Pay 293 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 409 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 251 1
Garmin Pay 22 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 439 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 522 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 71 1
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 22 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 1
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 33 1
Mobvoi Health 1 1
Морозова Любовь 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14391 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5314 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6261 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9432 4
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 959 3
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 397 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1125 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6832 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5203 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1426 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1201 1
Ergonomics - Эргономика 1662 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1640 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7887 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3152 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5798 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2226 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387632, в очереди разбора - 729615.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще