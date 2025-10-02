Получите все материалы CNews по ключевому слову
Mobvoi
Mobvoi – китайская компания по производству смарт-часов и электронных аксессуаров. Компания была основана в 2012 году и обладает собственными разработками в области распознавания голоса, семантической аналитики и организации поисковых запросов.
УПОМИНАНИЯ
|02.10.2025
|ИИ-диктофон TicNote доступен для заказа в diHouse 1
|25.07.2023
|Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона 1
|21.06.2023
|Смартчасы Mobvoi TicWatch Pro 5 вышли в России 1
|21.12.2022
|diHouse начинает поставки смарт-часов Mobvoi 2
|18.11.2019
|Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM 1
Mobvoi и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2210 3
|Ланит - diHouse - Дихаус 230 3
|Google LLC 12109 2
|Apple Inc 12462 1
|Samsung Electronics 10507 1
|Garmin - Гармин 207 1
|Fossil 20 1
|Qualcomm Technologies 1877 1
|CNews - ZOOM.CNews 1852 1
