ИИ-диктофон TicNote доступен для заказа в diHouse

Компания diHouse представила на российском рынке ИИ-диктофон TicNote бренда Mobvoi. TicNote — продукт со встроенным ИИ-агентом Shadow. Устройство предназначено для мгновенной обработки больших объемов информации, ее структурирования, преобразования в различные текстовые форматы с помощью технологий искусственного интеллекта.

ИИ-диктофоны — новая и быстро развивающаяся категория: поисковые запросы на этот вид товара в сети выросли в среднем в 10 раз за первое полугодие 2025 г. Стремительному увеличению спроса способствовало активное развитие ИИ.

TicNote подойдет для менеджеров, предпринимателей, юристов, консультантов, преподавателей, лекторов, врачей и представителей других профессий, где требуется быстрая и качественная систематизация полученной информации. Продукт сделает работу с большим объемом данных более продуктивной и упростит их хранение.

TicNote предлагает несколько функций. Диктофон мгновенно расшифровывает встречи, превращает переговоры, конференции, тренинги, лекции, родительские собрания, монологи в структурированные записи. Решение разбивает записи по спикерам вне зависимости от языка встречи, сортирует документы по проектам, делает резюме встреч по заданному пользователем шаблону и хранит их в базе знаний. Гаджет распознает устную речь, понимает более 100 языков, записывает полученный материал на языке носителя и переводит, в том числе синхронно.

Кроме того, TicNote обрабатывает записи с помощью ИИ-агента Shadow. В список опций входит поиск нужной информации, обобщение, добавление сведений в базу знаний гаджета, дополнение текста данными из популярных ИИ-моделей, преобразование материала в наглядные интеллект-карты или формат подкаста. Диктофон генерирует выводы и рекомендации, а также ищет нужную информацию по запросу в выбранных документах и файлах.

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR
Цифровизация

Устройство обеспечивает до 25 часов непрерывной записи, имеет 64 ГБ встроенной памяти для сохранения внешних аудиозаписей-исходников и их расшифровок: файлы сохраняются в популярных форматах txt, doc, pdf. Диктофон оснащен тройными MEMC-микрофонами и интеллектуальным шумоподавлением.

Подписка и оплата пакетных предложений для обработки материалов может производиться в рублях, что выгодно отличает TicNote от конкурентных предложений, официально не представленных на российском рынке и не дающих такой возможности.

