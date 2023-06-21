Смартчасы Mobvoi TicWatch Pro 5 вышли в России

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представила на российском рынке новую модель умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5 в двух комплектациях: базовая версия TicWatch Pro 5 (только с силиконовым ремешком) и улучшенная TicWatch Pro 5 Elite Edition (с дополнительным ремешком из натуральной кожи). Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Новые умные часы оснащены корпусом из авиационного алюминиевого сплава и нержавеющей стали, дополнены стеклом Corning Gorilla Glass.

В часах TicWatch Pro 5 установлена носимая платформа Snapdragon W5+ Gen1, которая на 50% более экономичная и производительная в сравнении с предыдущей версией.

Часы TicWatch Pro 5 работают на Android-платформе Wear OS 3.5, которая позволяет обновлять имеющиеся приложения и скачивать новые из магазина Google Play. В них встроено 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ — постоянной. Благодаря функции быстрой зарядки аккумулятор заряжается с 0 до 65% за 30 минут, до 100% — за 85 минут. 15 минут зарядки подарят еще один день использования.

Новинка оснащена двумя экранами с диагональю 1,4 дюйма: OLED-дисплеем с автономностью 80 часов и дуохромным FSTN-дисплеем, способным проработать до 45 дней на одном заряде. В интеллектуальном режиме экраны переключаются между собой автоматически. При установке режима экономии энергии будет работать только дуохромный дисплей, отображающий время, количество пройденных шагов, заряд батареи и т.д. Управлять параметрами и настройками часов можно с помощью бокового колесика и сенсорного экрана.

Китайский производитель интеллектуальных аксессуаров Mobvoi известен собственными разработками в области IT. Свои открытия они внедряют в продукты бренда. Алгоритм TicWatch Pro 5 отслеживает важные показатели организма: частоту сердечных сокращений и дыхания, уровень кислорода в крови и уровень стресса, а также несколько параметров работы сердца. Пользователь получает анализ состояния своего здоровья в любое время и в любом месте.

Как российскому бизнесу, здравоохранению и производству экономить на электропитании Техника

Встроенные компас, барометр, 100 режимов тренировок и доступ к пяти глобальным спутниковым системам GPS, GLONASS, Galileo, QZSS и Beidou могут быть полезны для любителей экстремального спорта, путешествий и активного образа жизни.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий», многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.