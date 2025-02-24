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Mobvoi Ticwatch



24.02.2025 Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM 2
10.09.2024 Умные часы Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro на российском рынке 3
09.02.2024 Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели 2
26.01.2024 Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM 2
25.07.2023 Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона 5
21.06.2023 Смартчасы Mobvoi TicWatch Pro 5 вышли в России 5
22.02.2023 Неубиваемые умные часы: лучшие модели с защитой от воды и ударов 2
21.12.2022 diHouse начинает поставки смарт-часов Mobvoi 4
18.11.2019 Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM 1

Публикаций - 9, упоминаний - 26

Mobvoi Ticwatch и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12154 4
Mobvoi 4 4
Ланит - diHouse - Дихаус 192 4
Garmin - Гармин 202 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 3
Google LLC 11831 2
Samsung Electronics 10292 2
Polar - Полар 97 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 44 2
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 23 2
Fossil 20 1
Qualcomm Technologies 1831 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 936 1
Titanium 84 1
Xiaomi 1754 1
Huawei 3955 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 405 1
Suunto 4 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1360 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Visa International 1952 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7645 9
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1148 8
Часы - Watch 947 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24292 6
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1351 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12530 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9670 5
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 229 4
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1272 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6984 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8619 4
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 259 4
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 105 4
Силиконы - полиорганосилоксаны 259 4
Часы - Безель - внешнее поворотное кольцо (рамка) вокруг циферблата часов 35 4
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 159 4
Умные платформы 1700 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9370 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2974 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6066 3
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 220 3
Монохромное изображение - Monochrome image 624 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 3
AOD - Always On Display 195 3
Аксессуары 3908 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2204 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2118 3
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 483 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25528 2
Микрофон - Microphone 2519 2
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 160 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2855 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7329 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11224 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2251 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 533 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3914 2
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 545 2
Калькулятор - Calculator 345 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2481 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4989 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1560 5
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 490 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 5
Samsung Galaxy Watch - умные часы 53 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 468 4
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 232 4
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 36 4
Huawei Watch - Умные часы 95 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7111 3
Google Android 14072 3
Apple iOS 7848 3
Google Play - Google Store - Android Market 3309 3
Google Android Wear OS 98 3
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit T-Rex - умные часы 10 3
Samsung Pay 292 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 2
Acer Enduro - серия ноутбуков 10 2
Apple - App Store 2903 1
Apple Pay 491 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 244 1
Garmin Pay 22 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 434 1
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 22 1
Garmin Instinct 3 1
Casio G-Shock 17 1
Garmin Fenix 8 1
Suunto Baro Titanium 1 1
Honor Watch Magic - умные часы 49 1
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Серия смартфонов 66 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit GTR - серия умных часов 14 1
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 33 1
Garmin MARQ Commander 1 1
Garmin Venu 5 1
BBK Realme UI 47 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1119 1
Apple Siri - Голосовой помощник 399 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 144 1
Apple WatchOS 72 1
Морозова Любовь 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5198 3
Сатурн - Титан (спутник) 472 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Солнечная система - Solar system 2525 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5894 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8770 8
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 280 8
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 797 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4982 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1101 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1376 4
Сон - Somnus 430 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6302 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1068 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1585 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7043 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 697 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 1
Ergonomics - Эргономика 1602 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 223 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2134 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5558 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 184 1
Спорт - Теннис 67 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 94 1
Гидронавт - океанавт - акванавт - водолаз - дайвинг - акваланг, aqua-lung - SCUBA, Self-contained underwater breathing apparatus, автономный аппарат для дыхания под водой 33 1
CNews - ZOOM.CNews 1848 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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