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diHouse начинает поставки смарт-часов Mobvoi

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель электронных устройств Mobvoi подписали дистрибьюторское соглашение. Новые модели смарт-часов серии TicWatch уже доступны для заказа. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Mobvoi выпускает различные модели умных часов и аксессуары с 2012 г. Mobvoi –китайская компания, обладающая собственными разработками в области распознавания голоса, семантической аналитики и организации поисковых запросов.

Чжифей Ли, CEO компании Mobvoi: «Российский рынок имеет огромное значение для нас, и в дальнейшем мы планируем предлагать множество новых продуктов. Мы рады начать сотрудничество и убеждены, что совместная работа с diHouse принесет обеим сторонам возможности для роста и развития».

Модели серии TicWatch обладают высокой степенью защиты от влаги и пыли IP68, что позволяет пользоваться гаджетом во время купания. Часы способны идентифицировать вид плавания, количество гребков, а также сохранить такие данные, как время прохождения круга, скорость. Часы выполняют функцию трекера беговых тренировок, имеют счетчик кругов и индикатор сердечного ритма. При синхронизации с беговыми приложениями можно делиться результатами тренировочного процесса в режиме реального времени. Модель TicWatch E3 предлагает более 100 программ различных тренировок на выбор, в том числе и высокоинтенсивные интервальные тренировочные программы.

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Смарт-часы Movboi

Гаджеты Mobvoi дополнят комплект снаряжения для экстремальных видов спорта: альпинизма, скалолазания, туристических походов. Военный стандарт прочности 810G защитит смарт-часы от падений и царапин. Встроенный GPS-трекер и альтиметр у моделей TicWatch Pro3 Ultra GPS и TicWatch Pro3 Ultra LTE помогут контролировать все этапы прохождения маршрута. Сенсор TicMotion автоматически отслеживает нагрузку пользователя и сохраняет данные, для его использования не нужно активировать какое-либо из приложений дополнительно.

Алгоритмы искусственного интеллекта Mobvoi позволяют использовать возможности умного устройства по максимуму, распознавая и классифицируя деятельность пользователя за день, начиная от сна и состояния покоя и заканчивая бегом, быстрой ходьбой, активными видами спорта. Интеллектуальный режим работы смарт-часов обеспечивает долгую автономную работу устройства до двух дней без дополнительной подзарядки.

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Цифровизация

Смарт-часы Movboi станут помощником для тех, кто хочет следить за своим здоровьем. Модели TicWatch Pro3 Ultra GPS, TicWatch Pro3 Ultra LTE и TicWatch E3 оснащены режимом анализа сна, мониторингом уровня стресса, замером уровня кислорода в крови и частоты пульса. Технология TicPulse замеряет уровень сердечного ритма с повышенной точностью в режиме 24/7, включая максимальное, минимальное значение состояние покоя. Часы отображают количество шагов и отправляют предупреждения в случае появления отклонений от нормы.

Люсьен Вен, директор по продажам компании Mobvoi: «Наш бренд одним из первых начал работать на операционной системе Google Wear OS и вырвался вперед благодаря стратегическому партнерству с Google и Qualcomm. Наша миссия – обеспечивать пользователей смарт-часами в неповторимом дизайне, великолепного качества и со множеством функций. Мы гордимся сотрудничеством с diHouse – одним из лучших дистрибьюторов потребительской электроники в России. Благодаря совместной работе продукция Mobvoi, включая линейку TicWatch, в скором времени будет представлена на полках ключевых российских ретейлеров. Мы убеждены, что ниша умных часов в России будет развиваться стремительно, и TicWatch займет крупную долю в этом высокотехнологичном сегменте рынка».

Любовь Морозова, ведущий продакт-менеджер департамента закупок, diHouse: «Сотрудничество бренда Mobvoi с компанией diHouse открывает множество перспектив для развития направления умных аксессуаров. Мы рады предложить партнерами высококлассные смарт-часы, которые не только сделаны в соответствии с последними стандартами качества, но и обладают комфортным интуитивным интерфейсом, который решает множество повседневных задач пользователя в течение дня».

Смарт-часы оснащены протоколом беспроводной связи NFC для осуществления быстрых бесконтактных платежей.

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