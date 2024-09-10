Умные часы Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новые умные часы Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro – модель с расширенным функционалом подойдет для путешественников, профессиональных спортсменов, любителей активного отдыха и тех, кто пристально следит за своим здоровьем. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Популярность умных часов на российском рынке растет: за первое полугодие 2024 г. покупатели приобрели около 3,7 аксессуара на сумму 24,5 млн руб. На рост продаж в этом сегменте влияет тренд на здоровый образ жизни, популяризация занятий спортом, стремление к личным спортивным достижениям.

TicWatch Pro 5 Enduro — выбор для пользователей, отправляющихся в экспедиции, походы, экстремальные поездки, испытывающих возможности своего организма на прочность в рамках забегов, заплывов, марафонов, соревнований и просто для тех, кто стремится к здоровому образу жизни.

Умные часы долго держат заряд и подходят для долгих автономных походов: в интеллектуальном режиме аксессуар работает до 90 дней на одном заряде или до 45 дней в обычном режиме. При использовании интеллектуального или запрограммированного режимов, устройство адаптируется под распорядок дня пользователя. Доступна функция быстрой подзарядки: даже 15 минут от сети позволят аксессуару проработать целый день, а 30 минут обеспечат до 65% заряда батареи.

Основа часов – процессор Snapdragon W5+ Gen 1.

Смарт-часы оснащены сапфировым стеклом, не подверженным царапинам. Корпус выполнен из авиационного ультралегкого алюминиевого сплава, выдерживающего высокое давление, не подверженного коррозии и повреждениям. Благодаря настраиваемой боковой кнопке обеспечивается быстрый доступ к нужным функциям и приложениям.

Защита от влаги и пыли с индексом 5ATM и стандартом US-MIL-STD-810H позволяет использовать гаджет во время плавания в открытых водоемах, в горах на большой высоте или в условиях суровой пустыни. Для навигации используются пять спутниковых систем: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS и Beidou. Смарт-часы оснащены встроенным компасом, барометром, альтиметром, дают возможность пользователю отслеживать изменения барометрического давления и высоты над уровнем моря.

Смарт-часы предлагают более 100 видов тренировок на выбор, в функционал интегрированы новые виды спорта, например падел-теннис, сайклинг, беговые лыжи, подъем по лестнице, кранч-фитнес. Аксессуар поддерживает синхронизацию данных с популярными спортивными приложениями, позволяет отслеживать статистику частоты сердечных сокращений, темп занятий, количество калорий, набор высоты и другие показатели.

Информативный яркий дисплей отображает всю необходимую информацию о состоянии организма и текущей тренировке: в режиме реального времени показывается пульс, уровень кислорода в крови. Умные часы могут давать пользователю подсказки во время тренировок, анализируя потребление кислорода и другие данные, а также составлять комплексный график тренировок в индивидуальном порядке. Цвет дисплея можно изменить, выбрав из 18 цветовых решений, в течении занятия подсветка будет меняться в зависимости от сердечного ритма.