1926 год, Франция Теннис. Обложка журнала La Vie Parisienne от 22 мая 1926 года. Художник Арман Валле. La Vie Parisienne («Парижская жизнь») — французский еженедельный журнал, основанный в Париже в 1863 году и издававшийся без перерыва до 1970 года. Первоначально журнал освещал романы, спорт, театр, музыку и искусство и был очень популярен в начале XX века. Исторический журнал прекратил своё существование в 1970 году. Новый журнал с таким же названием начал издаваться в 1984 году и существует до сих пор.