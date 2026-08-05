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Индексная книга (каталог) CNews*
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Спорт Теннис Tennis

 

«ИГРАЙ В ТЕННИС…» П. Караченцов, 1936 год. «ИГРАЙ В ТЕННИС…» П. Караченцов, 1936 год.
"Теннисистка" 1979 Автор:Мыльникова Вера Андреевна "Теннисистка" 1979 Автор:Мыльникова Вера Андреевна
"Теннис" 1968 Автор:Самохвалов Александр "Теннис" 1968 Автор:Самохвалов Александр
1926 год, Франция Теннис. Обложка журнала La Vie Parisienne от 22 мая 1926 года. Художник Арман Валле. La Vie Parisienne («Парижская жизнь») — французский еженедельный журнал, основанный в Париже в 1863 году и издававшийся без перерыва до 1970 года. Первоначально журнал освещал романы, спорт, театр, музыку и искусство и был очень популярен в начале XX века. Исторический журнал прекратил своё существование в 1970 году. Новый журнал с таким же названием начал издаваться в 1984 году и существует до сих пор. 1926 год, Франция Теннис. Обложка журнала La Vie Parisienne от 22 мая 1926 года. Художник Арман Валле. La Vie Parisienne («Парижская жизнь») — французский еженедельный журнал, основанный в Париже в 1863 году и издававшийся без перерыва до 1970 года. Первоначально журнал освещал романы, спорт, театр, музыку и искусство и был очень популярен в начале XX века. Исторический журнал прекратил своё существование в 1970 году. Новый журнал с таким же названием начал издаваться в 1984 году и существует до сих пор.
«ИГРАЙ В ТЕННИС…» П. Караченцов, 1936 год.

СОБЫТИЯ


05.08.2026 Каждому третьему россиянину не хватает активности из-за работы 1
03.08.2026 Легендарная компания Atari, пионер домашних ПК, после громкого банкротства впервые вышла на прибыль 1
07.05.2026 Презентация Huawei в Бангкоке: комплексные и универсальные интеллектуальные технологии открывают новую главу «умной жизни» 1
09.09.2025 Масштабирование высокотехнологичных производств и увеличение количества рабочих мест в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
18.06.2025 Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья 1
21.05.2025 47% работников готовы заниматься спортом прямо в офисе — исследование Level Group 1
12.03.2025 Т2 обеспечила связью Navka Arena 1
16.01.2025 У Apple требуют отключить в iPhone ИИ. Он галлюцинирует и показывает пользователям выдуманные новости, приводя журналистов в бешенство 1
17.12.2024 Романы о любви, дубайский шоколад и падел: «Дзен» подвел итоги года в контенте 1
14.10.2024 Марина Купцова, «ICL Техно»: Мы создаем современное производство, где хочется работать 1
10.09.2024 Умные часы Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro на российском рынке 1
15.07.2024 «ЮKassa» и «ЮMoney» стали официальными платежными сервисами в Никола-Ленивце 1
28.12.2023 Спорт в Okko стали смотреть на 61% больше 1
12.07.2023 За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году 1
02.11.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM 1
30.09.2022 Apple с позором уволила топ-менеджера, отдавшего компании 22 года жизни. Видео 1
16.09.2021 Doogee представила новые умные часы Doogee DG Ares 1
19.03.2021 В российской IBM поменяли руководителя 1
03.07.2020 Совет директоров Фонда «Сколково» обсудил поддержку инновационных проектов для промышленного масштабирования 1
20.01.2020 Билеты 1
21.04.2017 Федерация тенниса Казахстана – под защитой Eset File Security 1
15.02.2017 «Ростелеком» обеспечивает услугами связи чемпионат России по настольному теннису в Сочи 2
20.09.2016 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение на юношеском Чемпионате мира по шахматам 2
25.04.2016 Ericsson представил ряд новых решений для операторов и вещательных компаний 1
28.01.2016 «НТВ-Плюс» разделил бизнес с Тиной Канделаки 1
12.10.2015 В мобильной «Рамблер.Кассе» теперь можно купить билеты на спортивные мероприятия 1
01.06.2015 «Белтел» обеспечил безопасность посетителей многофункционального комплекса «ВТБ Ледовый дворец» 1
27.02.2015 Трекеры Jawbone на любой вкус и по любой цене 1
20.11.2014 КРОК: Переход на аутсорсинг должен быть стратегическим решением 1
05.11.2014 Jawbone представил 2 новых фитнес-браслета 1
30.09.2014 Израильское спортивное мобильное приложение 365Scores получило $5,5 млн инвестиций 1
04.09.2014 «Акадо Телеком» начинает трансляцию двух новых спортивных каналов 1
22.08.2014 Тенисный матч во всех деталях со Smart Tennis Sensor 1
12.08.2014 Новым коммерческим директором «Астерос» стал один из его основателей 1
10.07.2013 Показан игровой процесс GTA V 1
21.01.2013 Club.CNews: Что делать, если случился простой? 1
17.08.2012 Тест-драйв робота-пылесоса Samsung Navibot Silencio: незаметная чистота 1
16.08.2012 Как 26-летний Артур Контрабаев стал ИТ-директором Тульской области 1
02.02.2012 ИТ-компании предлагают сотрудникам душ, массаж, бильярд и мягкие диваны 1
08.09.2011 Соцпакеты ИКТ-компаний в России: авто, ссуды, гаджеты, врачи и парикмахеры 1

Публикаций - 75, упоминаний - 78

Спорт и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25813 9
Sony 6747 7
Nintendo 825 7
Apple Inc 13208 5
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 4
Samsung Electronics 11096 3
X Corp - Twitter 2940 3
Huawei 4688 3
Ростелеком 10982 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5677 2
МегаФон 10822 2
SAP SE 5608 2
Meta Platforms - Facebook 4625 2
Intel Corporation 12847 2
VK - Mail.ru Group 3610 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9523 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Lenovo Motorola 3568 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 2
Google LLC 12737 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 2
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 270 2
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 2
Jawbone 37 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Raiffeisen - PC-WARE - Society of information technologies - Общество информационных технологий 11 1
Oracle - Retek 35 1
PC Connection - GlobalServe - Softmart - ValCom Technologies - Amherst Technologies - MoreDirect - Merisel 23 1
DINO systems - Динс 1 1
Tata Teleservices - Tata Telecommunications - Tata Telesystems 26 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3360 1
Cisco Systems 5372 1
Yandex - Яндекс 9284 1
Qualcomm Technologies 1981 1
Xiaomi - Сяоми 2255 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
LG Electronics 3741 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 58 2
Никола-Ленивец - ландшафтный арт-парк 12 1
Биатлонный центр Ханты-Мансийска - Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко 3 1
The Beatles 11 1
РЖД - Российские железные дороги 2101 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3154 1
Газпром ПАО 1496 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2972 1
НСПК - Национальная система платежных карт 954 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 622 1
BMW Group 483 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 255 1
Volkswagen Group - VW 309 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 514 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 324 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 113 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 157 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 195 1
Volkswagen Audi Group 233 1
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 165 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Level Group - Левел Груп 34 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
Dyson 157 1
Парк Легенд ЖК 2 1
ЮграМегаСпорт 4 1
ВТБ Ледовый Дворец 3 1
Белый Ветер 365 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Резонанс НПП 407 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6575 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4963 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5446 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1514 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1603 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 635 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2877 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1416 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 71 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 479 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 748 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 97 1
Судебная власть - Judicial power 2514 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1525 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 410 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Федерация тенниса Казахстана 1 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Федерация фигурного катания на коньках России 4 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18413 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29776 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26937 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10740 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8546 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12908 8
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5399 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26420 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17030 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4343 6
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1389 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13296 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54220 5
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18120 3
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1415 3
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Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4186 3
Nintendo Wii - игровая консоль 760 8
Apple iOS 8605 6
Google Android 15295 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 5
Microsoft Windows 16941 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4172 4
Nintendo Wii Sports 17 4
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Apple iPad 4018 2
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Apple Mac - Apple Macintosh 3117 2
Apple - App Store 3126 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 966 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2980 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 255 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1943 2
Honor Band - Фитнес-трекер 46 2
Huawei Band - Умный браслет 33 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2559 2
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 86 2
VK - Яндекс.Дзен 260 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 390 2
Samsung Galaxy Fit 9 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5259 2
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 34 2
Digma Force - фитнес-браслет 2 2
Apple iPhone 16 221 2
Panasonic SDR - Panasonic SDT - Panasonic SDHC - Panasonic SD - цифровые видеокамеры 24 1
Microsoft Windows Registry - Microsoft Windows Реестр 54 1
Leica Dicomar 20 1
Microsoft Windows Scripting Host - Microsoft WSH - Microsoft Windows Script Host - Microsoft WSF - Microsoft Windows Script File 19 1
MiHoYo - Genshin Impact 61 1
Samsung BlackJack 5 1
Huawei MatePad PaperMatte 50 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 1
Samsung Galaxy S26 - смартфон 57 1
Apple Intelligence 43 1
Microsoft .NET Framework - .NET Forge CMS 44 1
Tannenbaum Percy - Танненбаум Перси 2 2
Winick Charles - Виник Чарльз 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 932 2
Шарапова Мария 16 2
Курникова Анна 27 2
Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 2
Гарбузов Анатолий 172 1
Гедгафова Вероника 2 1
Маляганова Юлия 1 1
Денискина Юлия 2 1
Moore Peter - Мур Питер 9 1
Banderas Antonio - Бандерас Антонио 4 1
Sarkozy Nicolas - Саркози Николя 26 1
Thatcher Margaret - Тэтчер Маргарет 11 1
Alba Jessica - Альба Джессика 6 1
Купцова Марина 2 1
Statham Jason - Стэтхэм Джейсон 3 1
Moore Demi - Мур Деми 5 1
Klum Heidi - Клум Хайди 2 1
Weafer Vincent - Уифер Винсент 14 1
Kravitz Lenny - Кравитц Ленни 3 1
Лях Александра 1 1
Davison Laura - Дэвисон Лора 1 1
Путин Владимир 3462 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Собянин Сергей 549 1
Кисляков Евгений 93 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1032 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 405 1
Паршин Максим 323 1
Дворкович Аркадий 216 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
Чачава Александр 124 1
Вексельберг Виктор 155 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Дроздов Игорь 45 1
Гвоздев Дмитрий 146 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Айвазов Александр 32 1
Лукошков Дмитрий 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 167049 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54869 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47760 16
Европа 24996 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13837 9
Япония 13821 8
Франция - Французская Республика 8188 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3146 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19236 5
Германия - Федеративная Республика 13252 5
Азия - Азиатский регион 5936 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19606 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1785 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8607 3
Индия - Bharat 5887 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4501 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14827 3
Канада - Британская Колумбия 81 2
Казахстан - Республика 6076 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3466 2
Земля - планета Солнечной системы 10884 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 806 2
Южная Корея - Республика 7070 2
Европа Восточная 3140 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3476 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3352 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 2
Канада 5085 2
Италия - Итальянская Республика 4512 2
Испания - Королевство 3842 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1698 2
Таиланд - Королевство 931 2
Греция - Греческая Республика 1018 2
США - Пенсильвания 372 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 2
Москва - ЗАО - Крылатские холмы 14 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1228 1
Беларусь - Белоруссия 6316 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Норвегия - Королевство 1862 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6808 35
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