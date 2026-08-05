Индексная книга (каталог) CNews*
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Спорт Теннис Tennis
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«ИГРАЙ В ТЕННИС…» П. Караченцов, 1936 год.
"Теннисистка" 1979 Автор:Мыльникова Вера Андреевна
"Теннис" 1968 Автор:Самохвалов Александр
1926 год, Франция Теннис. Обложка журнала La Vie Parisienne от 22 мая 1926 года. Художник Арман Валле. La Vie Parisienne («Парижская жизнь») — французский еженедельный журнал, основанный в Париже в 1863 году и издававшийся без перерыва до 1970 года. Первоначально журнал освещал романы, спорт, театр, музыку и искусство и был очень популярен в начале XX века. Исторический журнал прекратил своё существование в 1970 году. Новый журнал с таким же названием начал издаваться в 1984 году и существует до сих пор.
«ИГРАЙ В ТЕННИС…» П. Караченцов, 1936 год.
СОБЫТИЯ
Публикаций - 75, упоминаний - 78
Спорт и организации, системы, технологии, персоны:
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.