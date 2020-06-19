У новых MacBook USB 2.0 «отваливаются» прямо во время работы

Пользователи MacBook Pro 13 и MacBook Air обратили внимание на проблемы с работой устройств USB 2.0. В произвольные моменты времени они, подключенные через хаб, могут самостоятельно выключаться, тогда как периферия с USB 3.0 продолжает исправно работать. Источник проблемы не найден, и решить ее можно пока лишь путем покупки сверхдорогого концентратора по цене смартфона.



MacBook поломались

Владельцы MacBook Pro и MacBook Air 2020 модельного года стали массово жаловаться на проблемы с подключением к ним USB-устройств. Об этом они пишут на Reddit, в официальном комьюнити Apple и на форуме профильного ресурса MacRumors.

Проблема затрагивает сугубо устройства с интерфейсом USB 2.0, подключаемые к портам USB-C на ноутбуке через адаптер или концентратор. С USB 3.0 и 3.1 они по пока неясным причинам не возникают. В сообщениях пользователей в паре с MacBook Air упоминается исключительно MacBook Pro 13 – на 16-дюймовой версии ноутбука связанные с USB 2.0 недочеты, вероятно, не проявляются.

Симптомы проблемы

Как пишет участник форума MacRumors под псевдонимом Broko Fankone, при подключении устройств USB 2.0 к MacBook (свою модель он не уточняет) они в произвольные моменты времени могут перестать работать. По его словам, это произошло при использовании двух разных концентраторов от разных производителей, оба из верхнего ценового сегмента, включая хаб марки Satechi. Он подчеркнул, что в связи со стоимостью концентраторов он склонен видеть проблему не в них, а непосредственно в ноутбуке.

Ноутбуки Apple не хотят работать с устройствами USB 2.0

Broko Fancon уточнил, что подключал к хабу одновременно мышь, USB-наушники и монитор по HDMI. Когда возникали проблемы, гарнитура и манипулятор переставали функционировать, однако изображение на монитор продолжало выводиться.

Пользователь пытался воспроизвести проблему, но так и не смог выявить последовательность действий, приводящих к ней. Он лишь заметил, что чаще всего это происходит, когда к MacBook подключено два и более устройств USB 2.0.

Пользователи ресурса Reddit тоже жалуются на подобные неисправности. Ветка обсуждения проблем с USB 2.0 на момент публикации материала набрала свыше 50 комментариев, а на форуме Apple 15 человек отметили, что тоже столкнулись с подобными проявлениями. Все они заявили, что подключали различную периферию и пробовали разные концентраторы, и всякий раз убеждались, что MacBook отказывается корректно работать исключительно с USB 2.0.

Пользователи не уточняют, какая именно версия macOS установлена на их ноутбуках. Лишь создатель темы на Reddit с никнеймом buro91 сообщил, что работает на macOS 10.15 Catalina, дебютировавшей летом 2019 г. на конференции WWDC 2019.

«Лекарства» пока не существует

Пользователи сообщили о своей проблеме Apple, но на момент публикации материала она не была решена. Даже замена ноутбуков на новые и исправные не дает требуемого эффекта – устройства USB 2.0 продолжают самопроизвольно выключаться, а USB 3.0 и подключенные по HDMI внешние мониторы – продолжают функционировать.

По словам пользователя Reddit evilgt500, он перепробовал различные методы борьбы с новым недугом MacBook. Он сбросил SMC-контроллер, пытался загружаться в безопасном режиме и восстанавливал систему через «Дисковую утилиту». Когда все это не помогло, он пошел на крайние меры и заново переустановил ОС, но в итоге и это действие не привело к нужному результату. По итогу Evilgt500, участник программы Apple Care, связался со специалистом Apple и рассказал о возникшей проблеме.

17 тыс. рублей за решение проблемы

Пользователю Reddit buro91 в итоге все же удалось побороть новый недуг своего MacBook, но это стоило ему сравнительно больших денег. По его словам, он перепробовал четыре различных концентратора из верхнего ценового сегмента, и лишь на последнем все заработало, как требовалось.

Решить проблему ему помог концентратор CalDigit TS3 Plus с интерфейсом USB 3.0 стоимостью $240 на Amazon (16,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 июня 2020 г.). Для сравнения, в российской рознице за 17 тыс. руб. можно приобрести полноценный Android-смартфон Xiaomi Redmi Note 9.

Концентратор CalDigit по цене смартфона

Между тем, дело по-прежнему было не в хабе, а непосредственно в ноутбуке – устройства USB 2.0 перестали выходить из строя лишь потому, что в macOS при подключении через CalDigit TS3 Plus определяла их как USB 3.0, подключенные через фирменный хаб Apple.

По итогу характер проблемы MacBook, связанной с USB 2.0, так и не был установлен. Как пишет ресурс Tom’s Guide, если она связана с программной частью, то Apple сможет решить ее путем выпуска патча для macOS. В случае если она кроется в аппаратной составляющей, то это может обернуться для Apple крупными расходами в связи с необходимостью запуска отзывной кампании по ремонту пользовательских ноутбуков или замене их на новые.