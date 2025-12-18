Разделы

Новые аксессуары Satechi для экосистемы Apple уже в продаже

Компания diHouse представляет партнерам две компактные новинки от Satechi — адаптер Satechi OntheGo 7-в-1 и беспроводной цифровой блок клавиатуры Satechi Numpad. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Адаптер Satechi OntheGo 7-в-1

Многопортовый адаптер Satechi OntheGo 7-в-1 (ST-POTG7C) в цвете «черный космос» — это компактный концентратор USB-C, который сочетает функциональность док-станции и удобство магнитного крепления MagSafe. Устройство помещается в сумку или карман, оставаясь полноценным мобильным хабом для работы в пути.

sat2.jpg

diHouse

Оплетка кабеля USB-C позволяет аккуратно обмотать его вокруг корпуса, исключая спутывание. Основные порты — HDMI 4K/60 Гц, два USB-A, кардридеры SD и microSD, Gigabit Ethernet и USB-C Power Delivery до 100 Вт — обеспечивают возможность подключить монитор, выгружать фото с камеры, подключить периферию и поддерживать заряд ноутбука даже при активной работе.

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»
Импортонезависимость

Адаптер крепится к iPhone через MagSafe, а на устройствах без MagSafe его можно зафиксировать при помощи клейкого кольца , входящего в комплект. Модель совместима с iPhone 15/16/17 Pro, iPad, Mac, планшетами и ПК на базе Windows, Android и ChromeOS.

Беспроводной цифровой блок клавиатуры Satechi Numpad

sat1.jpg

diHouse

Вторая новинка — беспроводная мини-клавиатура с цифровым блоком Satechi Numpad в цвете «серый космос». Она представляет собой решение для рабочего пространства, предлагая полноценную цифровую раскладку, которой может не быть на основной клавиатуре. Satechi Numpad (ST-POTG7C) дополняет современные устройства Apple, включая MacBook Pro M4 и iMac M4.

