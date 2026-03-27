Разделы

Техника
|

Прекращены разработка и выпуск самого мощного и дорогого ПК

Корпорация Apple отказалась от дальнейшего развития линейки мощнейших модульных ПК Mac Pro. Заменить модель, которая не обновлялась с 2023 г., призван Mac Studio.

Mac Pro больше не будет

Apple исключила из модельного ряда выпускаемых персональных компьютеров флагман – Mac Pro. По сообщению 9to5mac, компания более не планируют выпускать своей самый дорогостоящий девайс, ориентированный на профессионалов. Информация о нем (за исключением документации) удалена с сайта корпорации из Купертино, а также из официального интернет-магазина.

Mac Pro у Apple давно и явно не в приоритете – в последний раз он обновлялся в 2023 г. Именно тогда ПК с впечатляющим ценником в почти $7 тыс. (примерно 575 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 марта 2026 г.) впервые получил чип M2 Ultra, разработанный Apple собственными силами. До этого Mac Pro собирали на основе процессоров Intel.

С переходом на Apple Silicon компьютер частично лишился главной своей «фишки» – модульности. В машину по-прежнему можно было установить платы расширения, например, аудиоинтерфейсы, устройства захвата видео, а также SSD. Однако «прокачать» ПК, добавив ему оперативной памяти или установив профессиональную видеокарту, стало невозможно.

20 лет на рынке

Mac Pro появился на рынке 20 лет назад – в 2006 г. Устройство было призвано заменить Power Mac G5, другой настольный ПК, выпускавшийся Apple с 2003 по 2006 г. До 2023 г. Mac Pro оснащался высокопроизводительными процессорами Intel семейства Xeon.

Keming Tan / Unsplash
Apple прекращает развивать линейку Mac Pro

Линейка Mac Pro отличается запоминающимся дизайном. Дольше он всего просуществовал в башенном форм-факторе (Tower). Корпус компьютера был выполнен из алюминия с сетчатыми панелями спереди и сзади, из-за характерного внешнего вида которых устройство часто сравнивали с теркой для сыра.

В 2013 г. пошла на рискованный эксперимент и полностью переработала дизайн Mac Pro – корпус ПК стал цилиндрическим и потерял в объеме. У многих новый дизайн вызывал ассоциации с мусорным ведром. Решение оказалось не самым удачным – устройство имело определенные проблемы с охлаждением и с возможностями установки плат расширения PCIe.

Sam Grozyan / unsplash.com
Характерный дизайн передней стенки корпуса Mac Pro после «возвращения к истокам»

Осознав ошибку в 2019 г. Apple вернулась к классическому дизайну. Выпущенный в 2019 г. Mac Pro третьего поколения еще сильнее напоминал кухонную принадлежность, упомянутую ранее.

Будущее за Mac Studio

После отказа от дальнейшего развития линейки Mac Pro самым мощным ПК Apple, который, вероятно, сможет его заменить, является Mac Studio, выпускаемый купертиновцами с 2022 г.

В наиболее производительной конфигурации образца 2025 г. машина оснащена фирменной однокристальной системой (SoC) M3 Ultra с 32-ядерным процессором и графическим ускорителем с 80 ядрами, имеет 256 ГБ универсальной памяти, разделяемой между CPU и GPU, а также твердотельный накопитель емкостью 16 ТБ. Кроме того, существует вариант ПК с более новой, но менее производительной SoC M4 Max.

Mac Studio поддерживает подключение внешних устройств через высокоскоростной интерфейс Thunderbolt. Модели с поддержкой Thunderbolt 5, как отмечает Tom’s Hardware, можно подключать друг к другу, тем самым формируя единый пул вычислительных ресурсов и даже формировать кластеры, которые, к примеру, можно использовать для ИИ-нагрузок.

Компьютер можно использовать в качестве сервера и даже смонтировать в серверную стойку. Сама Apple не предлагает соответствующий форм-фактор, зато ряд вендоров выпускает решения монтажа в стойки 3U/5U.

И их осталось шесть

Помимо Mac Studio, актуальная линейка настольных ПК Apple насчитывает три представителя: моноблок iMac с 24-дюймовым дисплеем и чипсетом M4 и сверхкомпактный Mac mini с процессором M4 или M4 Pro на выбор.

В линейке портативных компьютеров Apple теперь тоже ровно три модели: производительный MacBook Pro, компактный MacBook Air и бюджетный MacBook Neo, анонсированный в начале марта 2026 г. MacBook Neo – единственный ноутбук Apple, «сердцем» которого является чип A18 Pro, впервые задействованный в смартфонах iPhone 16 и 16 Pro Max. Остальные модели, как и их настольные «братья», построены на основе микросхем семейства Apple M.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Наука

