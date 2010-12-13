Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ланит DPI Computers
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 21
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Генс Георгий 79 4
|Бутман Евгений 29 3
|Булин-Соколова Елена 6 2
|Терентьев Алексей 25 2
|Миклушевский Владимир 18 2
|Зайдфодим Михаил 2 1
|Жиляев Виктор 2 1
|Демиев Хусейн 1 1
|Швецова Людмила 3 1
|Никулин Владимир 6 1
|Ларионова Ольга 5 1
|Маркелов Александр 3 1
|Золотарева Ксения 13 1
|Антонова Лидия 1 1
|Ахметова Зульфия 1 1
|Таранко Владимир 1 1
|Иоаннесян Ирина 2 1
|Яворский Антон 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|Белоусов Сергей 254 1
|Собянин Сергей 538 1
|Евраев Михаил 266 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Михайлов Александр 56 1
|Козлов Михаил 182 1
|Паршин Дмитрий 18 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Гуриев Марат 17 1
|Кудрявцев Владимир 24 1
|Терентьев Константин 19 1
|Гаврилов Александр 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.