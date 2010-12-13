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Ланит DPI Computers

Ланит - DPI Computers

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.12.2010 Новые приключения Генса и Джобса в Москве: школам закупили Apple на 400 млн 1
04.06.2010 Новые школы Москвы обязывают использовать компьютеры Apple. СХЕМА 1
23.04.2010 ECS продала полиграфическую «дочку» 1
02.02.2010 Глава «Ланит» пытается заставить CNews замолчать 1
18.12.2009 Лихие 2000-е: Детей-инвалидов всей России подсадили на Apple 1
21.04.2008 Parallels заедет в Россию на серверах и "Маках" 1
14.09.2007 DPI Computers поставит ИТ-решения для творческих мастерских 1
15.05.2003 «Кусочек» DPI обошелся ЛАНИТу в «сумму с семью нулями» 1
25.07.2002 DPI Computers объявил о начале поставок проекторов Hitachi 1
05.07.2002 UMAX представил новый сканер Astra 6700 1
28.05.2002 DPI Computers будет продвигать продукцию Philips 1
05.04.2002 Umax выпустила два профессиональных сканера - PowerLook 1000 Graphic и PowerLook 1000 PrePress 1
03.04.2002 Umax представила новые сканеры - Astra 6600 и Astra 6650 1
30.01.2002 Umax открыла представительство в России 1
21.11.2001 DPI стала дистрибьютором Umax 1
21.11.2001 IBM и DPI подписали партнерское соглашение 1
04.10.2001 Apple IMC авторизовала лучших дилеров в качестве "Apple Authorized Business Partner" 1
14.09.2001 DPI объявила о результатах программы "Золотая лихорадка" 1
31.08.2001 DPI Computers анонсировала появление в Росии нового графического планшета Wacom Graphire2 1
16.08.2001 Группа DPI представила свою новую структуру 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 12
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 59 7
Hitachi - Хитачи 1501 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Xerox - The Haloid Company 1168 5
Konica Minolta 423 5
Wacom 143 5
Barco NV - Barco Display Systems 57 5
LaCie 75 5
Agfa Gevaert 68 5
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 5
Microtek 52 5
Ланит - diHouse - Дихаус 264 3
Apple IMC - Apple Independent Marketing Company 32 3
Intel Corporation 12811 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 2
Терем 67 2
Schneider Electric - Invensys Power Systems 48 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 1
CNet Technology 23 1
Ютинет.Ру ГК - Платформа Ютинет.РУ 40 1
Netlab - Нетлаб 14 1
TrekStor 10 1
Broadcom - VMware 2610 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
HPE SGI - Silicon Graphics 390 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 77 1
Philips 2099 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 42 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
D-Link - Д-Линк Трейд 395 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 1
Masterhost - Мастерхост 55 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
МакЦентр - MacCentre 171 1
VAIO 475 1
Русский Стиль 45 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Правительство Москвы - Главконтроль - Главное контрольное управление города Москвы - АЦКД ГБУ - Аналитический центр контрольной деятельности Москвы 14 1
Правительство Чеченской Республики 29 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 4
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 417 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 3
Оцифровка - Digitization 5185 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 2
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 661 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 381 1
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 187 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 1
Desktop computer - Системный блок - системник 474 1
Mainframe - Мейнфрейм 274 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 413 1
Scanner flatbed - Сканеры планшетные 70 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 1
Графический планшет - Graphics pad, Drawing tablet, Drawing tab - Digitizing tablet, Digitizer - Дигитайзер, Диджитайзер 32 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Apple macOS 2419 4
MAS Elektronik AG - Umax PowerLook 9 3
Apple Mac mini - неттоп 207 3
MAS Elektronik AG - Umax Astra - серия сканеров 16 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Wacom Intuos 14 1
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Wacom Graphire Power Suite - Wacom Graphire Studio - Wacom Graphire Mouse&Pen Set 11 1
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Urban 5 1
Apple Mac Studio 16 1
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 1
MAS Elektronik AG - Umax VistaScan 5 1
Nero Digital 4 1
MAS Elektronik AG - HardLink 23 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Microsoft Windows 16882 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
Swiss-AS AMOS 39 1
Apple iMac - Серия моноблоков 468 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
TP-Link Powerline 44 1
Parallels Desktop 93 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Corel Painter - MetaCreations Painter 37 1
IBM PC DOS 42 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Apple AirPort Extreme Base Station - Apple AirPort Express - Wi-Fi-роутер 46 1
Генс Георгий 79 4
Бутман Евгений 29 3
Булин-Соколова Елена 6 2
Терентьев Алексей 25 2
Миклушевский Владимир 18 2
Зайдфодим Михаил 2 1
Жиляев Виктор 2 1
Демиев Хусейн 1 1
Швецова Людмила 3 1
Никулин Владимир 6 1
Ларионова Ольга 5 1
Маркелов Александр 3 1
Золотарева Ксения 13 1
Антонова Лидия 1 1
Ахметова Зульфия 1 1
Таранко Владимир 1 1
Иоаннесян Ирина 2 1
Яворский Антон 1 1
Путин Владимир 3454 1
Белоусов Сергей 254 1
Собянин Сергей 538 1
Евраев Михаил 266 1
Ермолаев Артем 379 1
Михайлов Александр 56 1
Козлов Михаил 182 1
Паршин Дмитрий 18 1
Юсупов Ренат 125 1
Гуриев Марат 17 1
Кудрявцев Владимир 24 1
Терентьев Константин 19 1
Гаврилов Александр 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Европа 24964 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Украина 7928 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 65 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Английский язык 7030 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
CNews AWARDS - награда 571 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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